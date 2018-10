Csapatkapitányként köszönt el: a kisteleki Zsótér Donát 8 éven át viselte az utánpótlás-válogatottak mezét

Csapatkapitány volt. Zsótér Donát (balról) a magyar U21-es válogatottban utolsó utánpótlásmeccsét játszotta. Fotó: MLSZ

– Persze. Ez azért tényleg csúnya szó rá, de tudom, hogy egyszer minden véget ér. Szép nyolc év volt. Az U14-ben Rakamazon, a Jonatán-kupán kezdődött egy csereként beállva elért góllal, és a törökök elleni keddi vereséggel fejeződött be.– Jó meccsek, szép győzelmek sorakoznak az emlékek között, de egyet a legelsőn kívül nem tudnék kiemelni.A tavalyi, németek elleni győzelem értékesnek mondható, aztán volt egy olyan sorozat, amikor a selejtezőben és az elitkörben hat mérkőzésen ötször nyertünk és csak egyszer ikszeltünk, mégsem mehettünk az Európa-bajnokságra, illetve nagyszerű emlék az új-zélandi U20-as világbajnokság is az idősebbek között, 2015-ben.– Jól jött és nézett ki, de nem egészen. Én voltam a rang- idős, és miután sajnos a hódmezővásárhelyi Kecskés Ákos, valamint Gazdag Attila is megsérült, így én léptem elő első számú kapitánnyá. Nem volt idegen számomra ez a tisztség, hiszen korábban már betöltöttem az U15-ben, az U16-ban és az U17-ben is.– Az említett U20-as vb-n szerepelt és ott második brazil csapatból Marlon Olaszországban a Sassuolo, Gabriel Jesus pedig az angol Manchester City játékosa. Illetve a nigériaiaktól Iheanacho és Ndidi az angol Leicester Cityben, Nwakari pedig a skót Aber- deenben szerepel.– Magyar bajnoki és kupagyőzelem, nemzetközi kupaszereplés van a hátam mögött, és mindent, így a felkészülési meccseket, a selejtezőket, az elitkört, a vb-t beleszámítva majdnem 70 utánpótlás-válogatottmeccsen szerepeltem. Talán mondhatom, igen, készen állok, de azt nem az én tisztem eldönteni, kapok-e meghívót. Ha megjön, egy gyerekkori álom teljesül, ez biztos. A szakemberek figyelemmel kísérték a szereplésünket az U21-ben is, így tudják, ki mire képes. Ha úgy lesz, hogy mennem kell, akkor teljes szívemből megyek, addig pedig arra törekszem, hogy megszolgáljam a meg- hívót.– Sok barátot, sok kapcsolatot, sok jó kapitányt és segéd- vagy másodedzőt. Mindig kiváló közösségben dolgoztam a saját kortársaimmal, és eléggé összetartó társaság vagyunk. Annak külön örülök, hogy két Csongrád megyei, a már említett Kecskés Ákos és a szegedi Szivacski Donát is rendszeresen tagja volt a válogatottnak.