Csatlós Tamás mesterhármasa kellett a 4-3-as győzelemhez: a Mindszent játékosa a forduló gólvadásza

Három háromgólos játékost találhattunk a megyei futballhétvégén: Valach Péter (UTC) együttese 4–0-ra, Vámos Norbert (Balástya) alakulata pedig 9–1-re nyert, viszont sokkal szorosabb volt a bajnokesélyes Makó II.-t egyaránt legyőző Mindszent és Üllés összecsapása, amelyet az előbbi klub nyert meg 4–3-ra. Ezen is volt egy triplázó: a mindszenti Csatlós Tamás – Már az ötödik percben vezettünk, amikor Bihari indított. Egy védő mellett eltoltam a labdát, majd 18 méterről a hosszú kapufa mellé helyeztem. A második találatom szögletből esett: a szurkolók biztattak, próbáljam meg kapura csavarni a labdát, ami olyan jól sikerült, hogy a kapus ugyan beleért, de végül a kapuban kötött ki. A harmadik gólhoz pedig kellett Hegyi önzetlensége is, aki a kapussal szemben lepasszolta nekem a labdát, én pedig az üres kapuba gurítottam – mondta Csatlós.A támadó 15 gólt szerzett eddig.– Az ősszel sok lehetőséget kihagytam, és tavasszal is előfordult ilyen rossz széria. Mindig van célkitűzésem: 20 gól az elvárás magammal szemben, és a jelenlegi helyzet, valamint az előző két idény alapján, amikor egyaránt húsz feletti gólt szereztem, ez a hátralévő kilenc mérkőzésen nem lehetetlen feladat. A nyáron újjáalakult a csapat, több fiatal is felkerült, illetve újak érkeztek, ezért még nem álltunk össze, és sok pontot vesztettünk. Ha elkapunk egy jó sorozatot, akkor a dobogó is elérhető lehet. Szoros az élmezőny, egyben vagyunk, talán az idegenbeli szereplést lehetne még jobbá tenni, és akkor meglehet az érem – nyilatkozta Csatlós.