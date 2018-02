Csavarnak ez jó gyógyszer volt

Az utolsó hazai alapszakaszmeccs

Ma 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában a MOL-PICK Szeged együttese a Komló csapatát fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Bármily furcsa, de az alapszakasz utolsó hazai meccsét vívja a kétszeres magyar bajnok. Az biztos, hogy néhány játékos pihenőt kap, ami viszont jó hír: minden esély megvan arra, hogy Balogh Zsolt visszatérjen a csapatba

– Többször voltam Szegeden meccsen, de sohasem úgy, hogy nyert a csapat, most ez is összejött, ez igazán jó gyógyszer volt a gyógyulásomhoz – mondta a meccs után Csavar Zoltán , a Pick Szeged 1996-os bajnokcsapatának tagja. A kőkemény védő az elmúlt nyáron nyaralás közben kapott stroke-ot. Constantában a családjával pihent, amikor rosszul lett.– Nagyon rossz állapotba kerültem, sokáig tolókocsiba kényszerültem. Sok jóval nem kecsegtettek. Én azonban nem vagyok olyan típusú ember, aki bármit felad. Tudom, hogy rendbe jövök, és újból dolgozhatok, ismét edző lehetek, hiszen az életem a kézilabda. Szerencsém van, mert Udvarhelyen van egy remek gyógytornász, Fejér Zoltán, akinek sokat köszönhetek.A családom is hihetetlen erőt ad, feleségem, Mónika hatalmas türelemmel és odaadással segíti a felépülésem. És a csapatom, a MOL-PICK Szeged is mindent megtesz értem, ez nagyon jólesik, hogy nem felejtettek el.„Látod apa! Még ők is itt vannak neked, értük is harcolnod kell!" – írta Zsófia lánya édesapja Facebook-oldalára, amikor a szegedi együttes beszámolt arról, hogy milyen tragédia érte őt.– Három napot tölthettem Szegeden. Találkoztam a régi társakkal, Mezei Richárddal és Fekete Robival nagyon jót beszélgettem, rengeteg sztoriztunk. Megnézett Thékesné Cinike, aki megdicsért, azt mondta, ahhoz képest, hogy mikor történt a baj, nagyon szépen halad a rehabilitációm. Élményekkel telve térek haza, a klubtól kaptam egy kék mezt, amire nagyon büszke vagyok. Szeretném megköszönni azt a szeretetet, amit itt kaptunk. Ez nekem, ebben az állapotban nagyon fontos, mert szeretnék újból egészséges lenni. Dolgozni, megtanítani a gyerekeket játszani, és ha van közöttük Székelyudvarhelyen tehetséges játékos, akkor csak remélni tudom, hogy ők is felhúzhatják a szegedi mezt, úgy, mint én vagy Ilyés Ferenc, amelyre igazán minden székely ember büszke.