Csepelen bizonyíthattak: országos szintű lehetőségekkel ért véget Szeged legnagyobb amatőr kispályás focibajnoksága

Farkas Gábor, a győztes csapat kapitánya szerint sikerük titka az igazi csapatmunka és a közös játék szeretete. Összeszokottságukat az is mutatja, hogy a legutóbbi tavaszi és őszi bajnokságot is megnyerték. Fontosnak tartják, hogy mindenki hozzájárul a győzelmekhez a saját teljesítményével, csapattagjuk, Imre László például a bajnokság góllövőlistájának második helyén áll 14 találattal.- Az ILS által szervezett kispályás labdarúgó-bajnokságok egész évben lehetőséget biztosítanak amatőr csapatok, baráti társaságok számára kedvenc sportunk űzésében. A szervezők nagyszerű munkájának köszönhetően rendszeresen részt vehetünk színvonalas és izgalmas bajnokságokban, amelyek a kikapcsolódás mellett erősítik csapategységünket és általuk más csapatokat, embereket is megismerhetünk. A bajnokságok évről évre színvonalsabbak, így amatőr jellegükön túl igazi kihívást jelenthetnek. A csapat nevében szeretném megköszönni az ILS Sportegyesület elnökének, Jobbágy Róbertnek a szervezést és a befektetett munkát, minek köszönhetően kialakulhatott egy szegedi kispályásfoci-társadalom. És Szeged bajnokcsapataként meghívást kaptunk az országos ligakupadöntőre is. A C csoport 4., utolsó helyén végeztünk 3 ponttal, rosszabb gólkülönbségünk miatt: 3 meccsből egyet nyertünk meg,kétszer kikaptunk.A nagyobb pálya méret és a más borítás az elején kicsit megzavarta a csapatot, kellett egy félidő, hogy megszokjuk a pályát. Sajnos nem teljes kerettel tudtunk elmenni, a többi csapat magas lészámához is kevesen, mindössze 2 cserével játszottuk le a meccseinket. Egyik meccsen sem kerekedtek igazán fölénk az ellenfeleink, a szerencse azonban nem mellettünk állt, így az utolsó megnyert meccs csak az emelt fővel való búcsúzásra volt elég. A torna kiválóan szolgálta a csapategység építését, a hangulatunkat a vereségek se rontották el igazán. Nagyszerű erőpróba volt ez egy más méretű pályán is erős, rutinos ellenfelekkel szemben,köszönjük a meghívást az Országos Minifoci Szövetségnek - mondta Farkas Gábor.Az ILS Sportegyesület szervezi továbbra is Szeged legnagyobb műfüves bajnokságát, amely szeptember közepén indul már ötödik alkalommal.