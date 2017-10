Csirics? Évről évre fiatalodik! Ma 18 órától Újszegeden: Naturtex-SZTE-Szedeák-Sopron

Molnár András (középen) pontosan tudja, mire képes egykori csapattársa, Andrija Csirics (balra).

Fotó: bb1.hu

Szedeák–Sopron bajnokit rendeznek ma 18 órától a férfi kosárlabda NB I A csoportjában az újszegedi sportcsarnokban. Egész biztos, hogy kevesen ismerik jobban a két csapatot Molnár Andrásnál, aki jelenleg az újonc DEAC-ban szerepel, de szegedi nevelés, 2003-ig, majd 2014 és 2016 között játszott a Naturtexben, 2009 és 2014 között pedig a soproniakat erősítette, akikkel bajnoki bronzérmes lett.– A Szegeddel már játszottunk a nyitófordulóban, az idei Sopront viszont csak tévén láttam – mondta megkeresésünkre az egykori válogatott bedobó. – Szerintem a Szedeák nyer, egységesebb játékot mutatnak eddig, míg a Sopronon látszik, hogy nincs még összeszokva a keret. Bár az azért jelent valamit, hogy egy Európa-bajnok is játszik náluk – utalt a szlovénekkel szeptemberben a kontinens csúcsára jutó Sasa Zagoracra. Hozzátette: a Szeged a Szolnok elleni meccsen bizonyította, bárkit le tud győzni, ez még akkor is igaz, ha az Olaj ellen végül egy ponttal alulmaradtak hazai pályán.

Tegnap már jeleztük, hogy az egész bajnokságban Andrija Csiricsnek van a legjobb pontátlaga, 20,25 meccsenként – annak ellenére, hogy a szegedi csapatkapitány két hónap múlva már 37 éves lesz. Még „erősebb" adat, hogy Csirics 36,5 percet átlagol, a Szolnok ellen például egyetlen másodperc pihenőt sem kapott.– Engem ezek az adatok nem lepnek meg, Csiro egyszerűen évről évre fiatalodik – mondta nevetve Molnár. – Brutális a fizikuma, emellett olyan játéktudása van, amilyennel kevesen rendelkeznek az A csoportban. Magamon is érzem: ahogy idősebb lesz valaki, sokkal jobban tudja, mi kell neki a pályán és a pályán kívül is a maximum eléréséhez. Látszik rajta, hogy vigyáz a testére, tudatosan él,a pihenésre és a nyújtásra is fordít időt és energiát.A 34 éves Molnár sem panaszkodhat a szezonjára, alapember az újonc DEAC-ban, 11 pontos meccsátlaggal. Öt bajnokin háromszor nyertek, ezzel talán a saját szurkolóikat is meglepték.– Nekünk minden meccs ajándék az élvonalban, éppen ezért élvezzük a játékot. Nincs rajtunk teher, ami magabiztosságot ad. A sikerektől kicsit felbátorodtunk, de tudjuk, hogy messze még a bajnokság vége. A kezdés mindenesetre biztató – tette hozzá a bedobó.Amit még a ma 18 órakor kezdődő Szedeák–Sopron találkozóról tudni kell: a tizenegyedik helyen álló vendégeknél játszik az az amerikai Ryan Watkins, aki néhány meccs erejéig szintén megfordult Szegeden.