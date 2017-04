Csirics szórja a triplákat: Szedeák-Sopron (III. negyed) 67-55

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Cziffra, Török, Gorka.Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Filipovics, Bán, Révész, Vágvölgyi.: Nikola Lazics.Johnson, Ruják A., Myles, Dufault, Spica.: Dénes, Tóth G., Takács, Mills.: Dragan Alekszics.Lilov triplája lejön. Boltics irányító létére egymás után kiosztott két blokkot. Dénes hoz össze három pontot egy akcióból és egy büntetőből 67-58. Szegedi időkérés. Mills büntetői utántalált be 69-60. Lilov esik el, de rá fújják be a faultot. Öt perc van hátra, amikor Juhostól lépéshiba miatt elveszik a labdát. Johnson 69-63. Vágvölgyit becserélték, kosarat is dobott 71-63. Csiricstől is lépéshiba miatt veszik el. Takács dobása jó, de nem tripla, csak dupla 71-65. Boltics kezét megütik, nincs fault.! Egykezes zsákolás két perccel a vége előtt! 73-65, talán ezzel megvan a meccs.A Sopron kezdte a játékrészt. Lilov dobat kosarat43-37. Kiválóan támadnak a szegediek: Csirics büntetőkből talál be, majd Juhos eredményes. Sőtközelije után már tíz pont a különbség 49-39. Révész Ádám lép pályára, Sulovics kap egy kis pihenőt Nikola Lazicstól. Johnson duplájárafelel 51-41. Boltics passzábólköszön be, 53-42. Szerencsére a Sopron gyengén játszik, a Szedeákra viszont nem lehet panasz.kosarával 55-42. Az eddigi legnagyobb különbség. Időt kér a Sopron.is dob egy triplát, ez az első neki a meccsen 58-46. Takács, majd62-46.! Az ötödik triplája is behullik 65-49! Takács hármasa a dudaszó pillanatában hullik be 65-52. Rujáké is tripla, tíz pont a különbség 65-55.kosara zárja a negyedet 67-55.kettő plusz egyes akciójával 26-17. Gödörben a szegediek, egy pontra jön fel a vendégcsapat 26-25. Sorozatban Spica, Myles, Johnson és Mills volt eredményes. Ruják is betalál 26-27, a 10-0-s soproni rohanást időkéréssel szakítja meg a Szedeák. Végre!töri meg a szegedi pontszünetet 28-27.büntetőire Spica válaszol ugyanilyen formában 30-28.! Ott a tripla 33-28. Tóth akciója kettő plusz egy pontot ér,"csak" kettőt 35-31.három büntetőt dobhat, mind jó 38-33. Megvannegyedik triplája is 41-33. Ruják közelije bent 41-35, majd Bolticsra fújnak támadóhibát. Félidő.Rögtön egy "sokkhatással" kezdődik a meccs: a szegedieknél mind a négy légiós kiszőkített, oldalt fejnyírt hajjal lép pályára! Jobban kezd a hazai csapat, 8-5-re vezet a Naturtex.triplája után pedig már 11-5.kosara után jön a soproni időkérés 13-5. A lelátón ott van a nagy rivális Kecskemét vezetőedzője, Forray Gábor, valamint a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics is, aki a hírek szerint jövőre szakmai igazgató lesz a kecskemétieknél. A Kecskemét egyébként tegnap legyőzte a Pécset, így megelőzte a tabellán a szegedieket.is eredményes 15-5. Sulovics szemöldöke felszakadt, ápolni kell, Filipovics a helyén. Dufault triplájával zárkóznak a vendégek 16-10.18-10. Myles és Tóth kosarai után, 18-15-nél a Szedeák kér időt.triplája utánbüntetőivel zárul a negyed 23-17.

Korábban

Sorsdöntő 11 nap előtt áll a Naturtex-SZTE- Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Ez alatt a bő másfél hét alatt négy meccset játszik Nikola Lazics együttese a középszakasz középházában, amelyeken eldől, hogy ott lehetnek-e a rájátszásban. A Szedeák jelenleg a nyolcadik helyen áll, amely még playoffot ér.– Az eddig lejátszott négy mérkőzés után felemás érzések vannak bennem – értékelt Juhos Levente a klub Facebook- oldalán. – Jól indultunk egy bravúros soproni győzelemmel, de utána sajnos rosszul játszottunk a Kecskemét ellen, ami ránk nagyon nem volt jellemző eddig hazai pályán. Ez a vereség még hiányozhat a végén, de reméljük, nem így lesz. Ezt követően ismét jó játékkal, simán vertük a Pécset, majd Kaposváron lehetőségünk volt egy bravúrra: ott, úgy érzem, a fáradtság volt a fő probléma.Ma 18 órától a Sopront fogadja a Szedeák, szombaton Kecskemétre látogat, majd jövő szerdán Pécsett, jövő szombaton pedig hazai pályán, a Kaposvár ellen szerepel.– Nincs idő pihenni, újrakezdődik ez a négyes sorozat. A Sopron kellemetlen ellenfél, így hazai pályán szeretnénk kérni a szurkolóink segítségét is: biztassanak minket, hogy sikerüljön megszerezni ezt a fontos győzelmet! Küzdjünk tovább együtt a legjobb nyolcért! – fogalmazott a szegedi erőcsatár.