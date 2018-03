Csodagyerekkel edz Lékó

Koncentrál. Nemcsak magára, hanem egy tehetségre is.

Fotó: Kuklis István

– Remélem, nyer a Szeged. Óriási mérkőzés lesz, de a BL-ben minden csapat nagyon kemény, egy-egy gólon múlnak a meccsek. A Barcelonát hajtja a visszavágás a szegedi vereségért, és hazai pályán mindig győzni szeretne – de ezt várjuk el a Szegedtől is. Összeállt a csapat, az utóbbi időben pedig jött az eredmény is, így kíváncsian várom a meccset.– A futballból egy picit kiestem. Bundesligázok, edzősködöm, emellett a saját felkészítésemre is figyelek. Ami idő marad, az pedig a sportolásra és a kézilabda követésére megy el.– Előbb edzőtáborban voltam, az előző hétvégén pedig a német bajnokság újabb fordulóján vettem részt. Mivel feljutottunk, így a Schachfreunde Deizisau immár a Bundesliga I-ben szerepel, és ott újoncként jelenleg hatodik. Érdekes, hogy a Bundesliga II-ben sokkal erősebben álltunk fel, mint most. A szponzor elképzelése viszont az volt, hogy több német fiatalnak is lehetőséget ad az első osztályban, ezért alakult át a keretünk.

– Az amerikai Gata Kamsky van megjelölve első számúként, de ez formaság, és azért alakult így, mert az ábécében előrébb van a vezetékneve kezdőbetűje miatt. Talán csak annyi a jelentősége a sorrendnek, hogy ha együtt szerepelnénk, ő lenne az első, én a második táblás játékos.– Ez így van. Akkor csatlakozhat majd hozzánk, amikor a csapatfőnök úgy gondolja, szükség van rá. Az együttes kerete nem alakult át, de jöttek fiatalok, így a külföldi légiósok kevesebbet vagy egyáltalán nem játszanak. Rám mindenképpen számítanak, hiszen a személyemmel kapcsolatban más, komoly elképzelések is vannak. Én vagyok például a szakmai felelőse, edzője az új német csodagyereknek, a 13 éves Vincent Keymernek. Most került hozzánk, a Bundesliga-szereplés mellett vele is foglalkozom. Németországra nem jellemző, hogy valaha is lett volna olyan fiatalja, akiben megvan a világklasszis potenciál. Viszont a németeknél kötelező az iskola, míg az indiaiakat, a kínaiakat vagy Európában más nemzetek tehetségeit már 10 éves kortól kiveszik a suliból. Így azért nehéz felvenni a versenyt a legjobbakkal, ám nekem éppen a versenyképesség megtartása a fő feladatom. A tulajdonosunk első számú csapata a sokszoros bajnok Baden-Baden, amelyben alig van német játékos, míg nálunk éppen ezt kompenzálja a fiatalok szerepeltetésével.– Én is ugyanebben a helyzetben voltam: gyorsan fejlődtem, így azon dolgozom, hogy ezekben a helyzetekben a saját példámon keresztül segítsek neki. Már tavaly november végén vele voltam az olaszországi U20-as vb-n is, az anyagi háttér biztos, és azon vagyok, hogy megmaradjon a versenyképessége.– Az tapasztalható, hogy keveset indulok tornákon, de ha arra kerül a sor, a topon kell lennem, ezért keményen edzek. Március végén, április elején lesz a tízfős Grenke-klasszik Baden-Bandenben és Karlsruhéban, amelyen a világ elitje játszik, én pedig szakkomentátor leszek. Ez azt jelenti, hogy a hat-hét órás meccsek alatt folyamatosan, élőben követem az eseményeket, hogy belátást engedjek a klasszisok gondolkodásába. Néha ez megterhelőbb, mint játszani. A Bundesliga utolsó hétvégéjét április 29. és május 1. között Berlinben rendezik, ezen három kőkemény meccs vár ránk. Idén a sakkolimpia szeptemberben Batumiban, Grúziában lesz, ott pedig a válogatottra vár szép feladat.