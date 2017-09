Csodák csak ritkán fordulnak elő - tíz-egyre nyert a Csongrád ellen a Debrecen

A 71. percet pedig nem felejtik el a hazaiak: parádés, NB I-es támadás futott a pályán, amikor Molnár Zs. ugratta ki a jobb oldalon Bodort, aki keresztbe passzolt a kapu előtt, Kiss-Kása pedig emlékezetessé tette maga számára a találkozót, hiszen gólt lőtt az NB I-es csapatnak.

Futballhangulat volt Csongrádon – végre, sóhajthattak fel a csapat és a sportág kedvelői. Ehhez semmi más nem kellett, mint egy szerencsés sorsolás és az NB I-es Debrecen érkezése a labdarúgó magyar kupában. A Loki kiváló szériát fut a bajnokságban, négy meccset nyert zsinórban, így nem csoda, ha az állandó kezdője pihent, és helyettük azok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak. Nem jött el Tőzsér, Bódi, de itt volt például Mészáros és Tisza – no meg sok-sok fiatal.A szurkolók pedig érkeztek rendesen, hiszen a kispadok mögötti kerítés mögött több sorban is álltak a drukkerek, a fedett lelátót szinte teljesen megtöltötték, és volt, aki a mellette lévő dombon ücsörgött vagy álldogált – az ezret bőven túllépte a nézőszám.– Nézd már, elindultak a serdülők melegíteni – utalt a fiatalok nagy létszámára a szurkolói beszólás, miután meglátta a Loki cseréit. És valóban: két kivétellel 17 éves gyerekek ültek a kispadon, közülük is Bárány emlékezetes meccset futott, hiszen két gólt szerzett.A Csongrád becsületes és sportszerű játéka mindössze négy percig tudta megállítani a debreceni rohamokat. A szünetig hármat tettek közé a vendégek, majd a korábbi válogatott Tisza Tibor vezetésével – öt gólig jutott – elérték a tíz találatot is. Kár, hogy Tisza meccshiánnyal küzdött, mert látszott rajta a labdaéhség.Bár a bírónő, Kiss Anikó Tünde jó szellemben, a párharcokat hagyva vezette a találkozót, néhány ítéleténél megkapta a szőke jelzőt – alapvetően viszont nem bántották a drukkerek.A 24 évvel ezelőtti emlék ugyan nem kísértett, amikor a Vasas csak hosszabbítás után jutott tovább a Csongrád ellen a kupában, de ez a meccs szép emlék maradhat mindenkinek az eredmény ellenére is.Szűcs Róbert: – A hangulat és a közönség volt a lényege ennek a mérkőzésnek. Minden megmozdulásunkat díjazták, éppen ezért azt mondtam a szünetben a srácoknak, hogy mivel a találkozó gyorsan eldőlt, valami maradandót azért alkossunk. Nem a különbséggel volt a legnagyobb gondom, mert akár hat-nyolc gól differencia is van a két együttes között. Sokkal inkább az bánt, hogy elkerülhető találatokat is kaptunk, és talán megijedtünk az elején. Egy kicsit többet vártam a találkozótól, de egy NB I-es csapat ellen játszhattunk, a szurkolók pedig csodálatosak voltak. Sok pozitív élmény nem ért minket a nézők reakcióin kívül, de szombatra összekapjuk magunkat.