Csodát tett a Szegedi TE

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó.D. Kunze–Karsai L. 1:0 (2:2, 649:630), N. Lupu–Fehér B. 1:0 (4:0, 638:590), S. Rüger (C. Wittke)–Szél T. 0:1 (2:2, 596:622), F. Fritzmann–J. Csalics 0:1 (2:2, 627:641), C. Wilke– Márton J. 0:1 (1,5:2,5, 643:631), C. Craciun–Kiss N. 0:1 (2:2, 642:668).az Alabárdos-Szegedi TE 9:7-es összesítéssel.Sokan féltették az Alabárdos- Szegedet a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója előtt, mondván, az első mér- kőzésen hazai pályán megszerzett 5:3-as előny kevés lehet a német Bamberg ellen. Ehhez képest a Tisza-parti alakulat idegenben sem kapott ki...Jól indult, hiszen egy szett után a szegediek biztosan vezettek. Ám ahogy más sportágban, így a tekében sem fújták le idő előtt a mérkőzést, így az első sor három triójából a kézsérüléssel bajlódó Szél Tibor tudott csak győzni, míg Karsai László és a szintén sérült Fehér Béla kikapott. A felénél 2:1-es és 41 fás előnyben volt a Bamberg.

A második sor még izgalmasabb párharcokat hozott. Arra senki sem számított, hogy az első meccs legjobb német játékosát, Wilkét legyőzi Márton János, miközben Jovan Csalics 0:1-es, Kiss Norbert pedig 0:2-es hátrányból fordított úgy, hogy a találkozó végén a saját kezükben volt a sorsuk.A végén aztán a Szeged ki sem kapott, hiszen a Bamberg a két csapatpontért és a több fáért járó két-két pontot megkapta, míg az Alabárdos négy csapatpontja révén 4:4-es döntetlen lett a meccs vége. Újra négy között a BL-ben az Alabárdos-Szeged! A sors fura fintora, hogy éppen Bamberg ad otthont március 30-án és április 1-jén a négyes döntőnek.– Óriási dolog, amit megcsináltunk. Hatalmas meccs volt, Jovan Csalics és Szél Tibor „meghalt" a pályán, de Karsai László is remekelt. Márton János sikere meglepetés, ezt nem igazán vártuk, bár a legutóbbi otthoni edzésen pozitív képet mutatott, míg Kiss Norbert a második hatvan dobásban alkotott elképesztőt. Nem kaptunk ki, így továbbra is veretlenek vagyunk ebben az idényben. Az elért fák alapján a Bamberg is jól játszott, de mi most még jobban.