Csodát tettek Babosék

Csók a trófeára. Babos Tímea és Kristina Mladenovic csúcsra ért Melbourne-ben. Fotó: MTI

A soproni Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyét, miután a döntőben két szettben legyőzte az olimpiai és világbajnok orosz Jekatyerina Makarovát és Jelena Vesznyinát. Szenzációs magyar siker ez, amilyenre korábban sem sok példa akadt. Babosnak ez az első Grand Slam-győzelme a felnőtteknél, ő lett az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az MTI statisztikái szerint ő az ötödik magyar, aki felnőtt GS-címet szerzett. Előzőleg egyesben Asbóth József (Roland Garros, 1947) és Körmöczy Zsuzsa (Roland Garros, 1958), párosban Taróczy Balázs (Roland Garros 1981, Wimbledon 1985) és Temesvári Andrea (Roland Garros, 1986) diadalmaskodott.Az ötödik helyen kiemelt magyar, francia duó kézben tartotta az első játszmát a másodikként rangsorolt riválissal szemben, amelyben egy-egy bréket követően Makarova 4:5-nél elvesztette az adogatását, így 36 perc alatt Babosék kerültek szettelőnybe. A folytatásban hullámzóbb lett a meccs, öt bréket is láthatott a Rod Laver Aréna közönsége, utoljára ismét Makarova bukta el az adogatását, majd Mladenovic kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 20 percig tartott (6:4, 6:3).

– Két év különlét után újra együtt, és egyből győzelemmel kezdtünk Kikivel! Ez a kedvenc Grand Slam-tornám, gratulálok az ellenfelünknek, és jövőre visszajövünk – mondta a díjátadón a magyar játékos. Honlapján „elképesztőnek" nevezte a finálét, amelyen sikerült jól játszania, ennek is köszönhető, hogy le tudták győzni a világ egyik legjobb párosát.– Fontos állomás ez a karrieremben. Emlékszem, nem egyszer pityeregtem Grand Slam- torna után, hogy nem sikerült, most az örömtől sírok.És itt még nem volt vége: néhány órával a siker után Babos az indiai Rohan Bopannával az oldalán a vegyes párosban is fináléba jutott. Az ötödik helyen kiemelt magyar, indiai kettős a María José Martínez Sánchez, Marcelo Demoliner spanyol, brazil duót verte három játszmában úgy, hogy a döntő rövidítésben 1–2-ről 8–2-re fordítottak. Babosék a vegyes páros holnapi döntőjében magyar idő szerint reggel 6-kor a Gabriela Dabrowski, Mate Pavic kanadai, horvát kettőssel találkoznak.

Roger Federer (2.)–Csung Hje On (dél-koreai) 6:1, 5:2-nél Csung feladta,Babos, Mladenovic (magyar, francia, 5.)–Makarova, Vesznyina (orosz, 2.) 6:4, 6:3,Babos, Bopanna (magyar, indiai, 5.)–Martínez Sánchez, Demoliner (spanyol, brazil) 7:5, 5:7, 10–6 – döntő rövidítés.