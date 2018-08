Csőke Balázs vezetett az Ironmanen, mégis fel kellett adnia

Amikor a szegedi Csőke Balázs 2011-ben elkezdte profi triatlonos karrierjét, rögtön berobbant a nemzetközi mezőnybe, hiszen a világ legnépszerűbb és egyik legkeményebb sorozata, az Ironman dél-koreai állomását megnyerte. A 3,8 km úszással, 180 km kerékpározással, és végül maratonnal, azaz 42 km futással járó megmérettetéseken azóta is rendszeres induló, többször volt már a legjobb tíz között a teljes és a féltávú (70.3) viadalokon. Tavaly például a világ legnagyobb Ironman 70.3 versenyén háromezer induló között végzett kilencedikként, majd az egyik legnehezebb teljes távú Ironmanen, a tajvani futamon hetedik lett. Idén pedig úgy érezte: kirobbanó formája miatt összejöhet a második nagy siker is.Sajnos nem így lett, de kezdjük az elején. Idén régi-új edzőjével kezdte a munkát, akivel elsőként az Ironman Cairns viadalt nézték ki, amolyan szintfelmérőként az év leginkább várt versenye előtt. Parádés névsor állt rajthoz, ott volt a mezőnyben nyolc világbajnok, így a szegedi vasember 12. helye előtt jár a kalapemelés.– Öt hónap munka után látni akartam, hogy hol tartok, és abszolút biztató volt ez a verseny. Nagyon örültem a helyezésnek. Ezt a pozitív hullámot meglovagolva neveztem be az angliai Ironmanre, mert bíztam benne, hogy beérik a kemény téli munka – mondta érdeklődésünkre Csőke Balázs.Úgy tűnt, hogy igaza is lesz, minden remekül ment. Az első szakaszt, vagyis az úszást követően már két perc (!) előnye volt a rangos boltoni eseményen, és a kerékpározás során még inkább meglépett a mezőnytől. Majd jött egy óriási pech: az elektromos váltó teljesen csődöt mondott.– Akármit csináltam vele, nem működött, így kénytelen voltam feladni a versenyt. Nagyon megtört ez a balszerencse, mert nemcsak az eredményeken látszott, hogy ez az én napom lehet, én is végig úgy éreztem – nyilatkozta Csőke, és elárulta: már újra edzésbe állt, szeptember 23-án egy kínai féltávú Ironmanen indult, két hét múlva pedig a már emlegetett teljes távú tajvani futamon indul.