Csőke Balázs: világelitben bizonyított a szegedi vasember

„A jövőre nézve sokat tanultam" – ezzel a megjegyzéssel tette ki Facebook-oldalára Csőke Balázs cikkünk fotóját, miután a dél-afrikai Ironman 70.3 versenyén a kilencedik helyen végzett. Ez pedig óriási eredmény, ugyanis nem akármilyen megmérettetésről van szó: ez a világ legnagyobb féltávú ironmanviadala. Itt ugyanis sok világranglistapont gyűjthető, az év első ilyen lehetőségénél pedig a világelit krémje indítja a szezont, háromezer triatlonos áll rajthoz.



– Nagyon nehéz verseny volt, az óceánban óriási hullámokkal küzdöttünk, a kerékpározásnál ezerháromszáz méter szintemelkedés volt ötven kilométer per órás széllel, ami a félmaratoni futásnál is zavaró – kezdte beszámolóját a szegedi vasemberként ismert Csőke Balázs, aki az Egyesült Államokból Svájcba helyezte át székhelyét.



– Európaiként a tél közepén messze vagyok a csúcsformától, pláne, hogy az elmúlt öt hétben csak teremben tudtam edzeni. Ehhez képest kiváló ez az eredmény, hiszen fantasztikus mezőny gyűlt itt össze, nagyon örülök a helyezésnek.



Csőke Balázs legközelebb újra Dél-Afrikában áll rajthoz, április elején már a teljes távú (3,86 kilométer úszás, 180 kilométert kerékpározás, 42 kilométer futás) viadalon indul. Ez kontinentális bajnokság is lesz egyben, így dupla világranglistapontokkal jár – ilyen versenyből mindössze ötöt rendeznek. Pár nap pihenés után a szegedi triatlonos el is kezdi a két hónapos, igen kemény felkészülést.