Csongrád lett a tél bajnoka

Pénteken kezdődik a tavaszi szezon



A megyei I. osztály 16. fordulójának programja, péntek, 19:

FK 1899 Szeged–Szőreg, szombat, 14.30: Ásotthalom–Sándorfalva, Algyő–UTC, Szentesi Kinizsi–HFC II., Makó–Csongrád-Turbó, Kiskundorozsma–Tiszasziget, vasárnap, 14.30: Kistelek–Foliaplast-Bordány.

Lezajlott az évek óta nagy népszerűségnek örvendő, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága által szervezett nagypályás Téli Bajnokság: a csongrádi fináléban a megyeegyes Csongrád- Turbó 2–1-re győzte le az osztálytárs Bordányt. A bordányiak szereztek vezetést Szabó Zsolt góljával a 63. percben, a címvédő ezután tudott fordítani Juhász Sándor és Huszka Milán révén.– Szeretjük ezt a sorozatot, mert egyrészt nem kell ellenfelek után szaladgálni, másrészt jól illeszkedik a felkészülési programunkba – mondta Szűcs Róbert, a csongrádiak edzője. – Címvédőként komolyan vettük a bajnokságot, örülök, hogy ezúttal is meg tudtuk nyerni.A hétvégén már elrajtol a megyeegy, a listavezető Csongrád rögtön rangadóra utazik szombaton a második helyen álló Makóhoz. Előbbinek 37, utóbbinak 34 pontja van az első tizennégy forduló után.– Nem készülünk külön, ez is csak egy tavaszi meccs lesz – folytatta Szűcs. – Sem a bajnoki címről, sem a feljutásról nem beszélünk még, a cél továbbra is az, hogy előrébb végezzünk a tavalyi negyedik helynél. Kis lépésekkel megyünk előre.A keret együtt maradt, csupán Vellai Áron távozott, aki Ausztriában folytatja, a jobb oldali szélső Nagy Attila viszont érkezett a Tiszakécskétől.– Egységesek vagyunk, remek a hangulat, ezért azt gondolom, ha hozzuk azt a játékot, amit tudunk, nem lesz gond Makón. Még egy-két hét jó lett volna a finomhangolásra, de sebaj, majd a szezon közben utolérjük magunkat – tette hozzá Szűcs.