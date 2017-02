Csongrád megye második, harmadik vonala

Mindent megpróbáltak

Békés (7.)–Vásárhelyi Kosársuli (2.) 82–76 (22–16, 27–16, 14–15, 19–29)

Férfi kosárlabda NB I B, Keleti csoport, 16. forduló. Békés, 150 néző. Vezette: Mészáros B., Gergely Cs., Lengyel Á.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 26/3, Béres 2, ROSTÁS 13, Vas 6, Varga 10/3. Csere: Pavlovics 8, Kis Molnár 5/3, Nemes 6/3, Genal. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Ilyen rosszul már nagyon régen dobtunk, és ezt a mérkőzést nem sikerült megfordítanunk a végjátékban. A srácok mindent megpróbáltak a végén, de ez most sajnos nem volt elég.



Határozott védekezés, gyors támadás

Szeged KE (3.)–MAFC (6.) 83–50 (24–9, 24–14, 21–12, 14–15)

Női amatőr kosárlabda nemzeti bajnokság, 16. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Borgula, Papy.

Szeged KE: Nagy L. 9/3, Kőházi 13/6, VÁRI 11, HORVÁTH ZS. 11, RADÓCZ 21/3. Csere: Jáhni 9, Kecskés 5, Földi, Tóth C. 2, Sárközi, Fodor 3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Határozott védekezésünknek, valamint gyors és tudatos támadásainknak köszönhetően jelentős előnyt tudhattunk magunkénak a nagyszünetre. A mérkőzés további szakaszában ellenfelünk rutinos játékosai lassították támadásaikat, mi pedig többféle szerkezetben gyakoroltunk.



Simán nyerték a rangadót

ContiTech FKSE-Algyő (2.)–Békés (5.) 30–22 (18–11)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Algyő, 350 néző. Vezette: Bujdosó, Mihály.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Teimel 3, VADKERTI 1, HERBERT, SIMON 4, AMBRUS 2, TÓTH 4. Csere: GERA (kapus), GAZSÓ 2, Kocsis 3/3, Raffai, VALACZKAI 8, Béleczki 2, Molnár, Horváczki 1/1, Szélpál. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Nagyon készültünk a Békés ellen. Tartogattunk meglepetést a számukra, viszont ők nem tudtak meglepni bennünket, ismertük az erősségeiket, amelyeket sikerült kioltanunk. Nem csapott be a megérzésem, valóban jól láttam a győzni akarást a fiúkon. Gratulálok a csapatomnak! Mindenki hozzátette a magáét, valóban folytattuk a győri játékot.



Magabiztos siker

MOL-Pick Szeged U23 (7.)–Lajosmizse (8.) 31–24 (11–8)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

MOL-Pick Szeged U23: NAGY M. – Szabó 5, FEKETE 4, Patyi 3, ÁRPÁSSI 4, Haszilló 2, SUNAJKO 7. Csere: BALÁN (kapus), Mezei 4, Dolezsál 1, Benák 1, Csernai, Kéri, Balázs, Göncz, Bernáth. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Az ősszel elkövetett hibákat minimálisra csökkentettük, de a kapkodás miatt akadtak eladott labdáink, amely- ből néha zárkózott ellenfelünk. A védekezésünknek és jó kapusteljesítményünknek köszönhetően magabiztos sikert arattunk.



Fordult a kocka

Göd (3.)–PC-Trade Szeged KKSE (2.) 27–26 (11–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Göd, 200 néző. Vezette: Babicz, Haskó.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó, Nagy (kapusok) – Szepesi 4, Berta 4, Bárány 4, Miklós, Mikó 2, Valovics 3, Kuti 3, Barna 3, Tóth, Aracsi, Csáki, Lovistyék 3. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Kiváló előjelekkel vártuk a rajtot, jó teljesítmény az edzőmeccseken, jó hangulat a csapatban. Aztán ez megfordult, gyakorlatilag az ellentétje történt, görcsös, feszült játék. Jól kezdtünk, vezettünk, de többször is fordult a mérkőzés, az előnyünket nem tudtuk megtartani. Védelemben és támadásban is higgadtabb, jobb teljesítményre van szükség a meghatározó játékosainktól, és bajnokin is tudnunk kell azt hozni, amit edzésen vagy az edzőmeccseken.



Pontszerzéssel debütált Bartók Csaba

Pilisvörösvár (7.)–HLKC (11.) 28–28 (14–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Solymár, 120 néző. Vezette: Marton, Szabó.

HLKC: Kothencz – Szűcs 3, Ilyés 5, Földesi, Markos 3, Török 8, Fazekas. Csere: Áncsán, Balogh (kapusok), Becsei 1, Klemm 2/2, Horváth 1, Blaskovics, Nagy 5, Kandó, Kis. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Nagyon jó szellemben, hatalmas akarattal és hittel kézilabdáztunk. Nagyon örülök a megszerzett pontnak, még akkor is, ha a végjátékban elkövetett hibáink miatt győzelmet szalasztottunk el. Ezt a mentalitást kell továbbvinnünk a hátralévő tavaszi mérkőzéseken.



Szoros, jó meccset játszottak

Hajdúnánás (8.)–KSZSE (13.) 29–26 (15–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Hajdúnánás, 100 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

KSZSE: Fodor – Szeder 2, MÉZES 8, Lukács 2, DOBÓ A. 4, Velky 3, Nagy. Csere: Aradi, Kürti (kapusok), Forgó, Kruchio, Czifra, TÓSZEGI 7. Edző: Gál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Szoros, jó mérkőzést játszottunk, ami biztató. Hiszem, hogy a négy hiányzó játékosommal tudtunk volna pontokat szerezni.



Előhúzták a tarsolyból a válogatottat

Floratom Szeged AC Probart II. (8.)– Nyírbator (9.) 6–12

Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport, 11. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Lukacs 3, Frank, Kószó I. és a Sipos–Kószó I. páros.

Lukács Levente: – Közvetlen riválisunk előhúzta tarsolyából a sokszoros válogatott Varga Zoltánt – ezzel el is dőlt a rangadó.