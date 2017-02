Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, nők, szombat, 17: HLKC–Kecskemét (Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok), vasárnap, 17: Göd– KSZSE, 18: PC Trade Szeged KKSE–Nyíradony (Szeged, újszegedi sportcsarnok), férfiak, szombat, 16: Törökszentmiklós–MOL-Pick Szeged U23, vasárnap, 16: Szigetszentmiklós–ContiTech FKSE-Algyő, NB II, Délkeleti csoport, nők, szombat, 17: Szarvas–FKSE-Algyő, férfiak, szombat, 11: Makói KC–Orosháza U23 (Makó), vasárnap, 14: Pick Szeged II.–Kunszentmárton (Szeged, újszegedi sportcsarnok). Kosárlabda, NB I/B, Keleti csoport, férfiak, szombat, 16: Honvéd–Vásárhelyi Kosársuli.

Férfi kosárlabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 490 néző.Kovács N., Radnóti M., Goda L.Szabó 11, Béres 8, VAS 18/9, Rostás I., GENAL 21/9. Csere: VARGA 15/12, Pavlovics, Kelemen 9/3.Utasi Gábor.Utasi Gábor: – Egy félidőig tudtuk magunkat tartani extra játékkal az ellen a Debrecen ellen, amely méltán pályázik a bajnoki címre. Sajnos a második félidőben nem tudtuk kompenzálni a fizikai fölényüket, elsősorban a palánk alatt.Női amatőr kosárlabda nemzeti bajnokság, 18. forduló. Szeged, Etelka sor.Maár, Csallóközi.Szeged KE: Kőházi 8, HORVÁTH ZS. 10/3, Vári 5, TÓTH C. 11/3, Radócz 10. Csere: KECSKÉS 6, MÉSZÁROS 6, JÁHNI 21, Földi 2, Sárközi.Mészárosné Kovács Andrea.Mészárosné Kovács Andrea: – A mérkőzés nyolcadik percétől a mi akaratunk érvényesült. Mindenki hozzátett a győzelemhez, egy igazi csapat közös munkájának eredménye a huszonöt pontos siker.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport,16. forduló. Algyő, 150 néző.Felhő, Öcsi.Kiss O. – Teimel, VADKERTI 5, Herbert 2, Simon 7, Ambrus 1, Velky 5/3.Gera (kapus), GAZSÓ 7, BÉLECZKI 4, Raffai, Valaczkai 2, Kocsis 3/2, Tóth, Molnár 1, Horváczki.Dankó Ervin.– Vérbeli rangadó volt, amilyennek két dobogós csapat között lennie kell. Az eddigi három helyett most már öt pont az előnyünk a Nyíregyházával szemben. Büszke vagyok a srácaimra, mert minden meccsen óriási tartásról tesznek tanúbizonyságot. Sokáig vezettek a vendégek, de egy percig nem kételkedtem abban, hogy behúzzuk a meccset, mivel nem esett szét a társaság.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló. Szeged, Etelka sor.Sándor, Szikszay.Balán – Szabó M. 6, Fekete B. 3, Árpási 2, Patyi 3, Haszilló 2, Sunajko 8. Csere: Szabó B. (kapus), Dolezsál 1, Benák 1, Csernai, Balázs, Selmeczi, Götz. Kéri.Szabó Levente.– Sokat készültünk erre a mérkőzésre, de többször a nehezebb megoldásokat választottuk. Egyszerűbb dolgokkal eredményesebbek lehettünk volna. Mindkét félidő első tíz percét elbuktuk, ami túl nagy előnynek bizonyult az ellenfél számára.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport. Nyír- adony, 250 néző.Rontó, Szanyi.Ádász – Szűcs 4, Ilyés 6, Markos, Nagy 6, Török 1, Fazekas 1.Aradi, Áncsán (kapusok), Becsei 1, Klemm, Horváth 2, Blaskovics, Balogh V., Kandó, Kis.Bartók Csaba.– Kiélezett, szoros mérkőzésen arattunk fontos győzelmet. Jelenlegi helyzetünkben a két pont megszerzése mindennél fontosabb volt, a minimális célkitűzést teljesítettük.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, Eger. Vezette: Bacs, Bóna.Barna 7, Szepesi 7, Berta 5, Mikó 4, Bárány 3, Miklós 2, Kuti 2, Valovics 1, Tóth S. 1, Csáki 1.Bakó Botond.– Egységes csapat képét mutatva arattunk nagy különbségű győzelmet. Felszabadultan játszottunk örömkézilabdát, küzdöttünk, koncentráltunk és egységesek voltunk. Ez minden edző álma. Végig irányítottuk a mérkőzést, a stabil védekezésünk és kapusteljesítmény miatt gyors gólokat tudtunk szerezni.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló, Balmazújváros.Babity, Balogh.KSZSE: FODOR – Kozma 2, MÉZES 12/5, Velky 2, Dobó A. 1, Tószegi 1, Lukács 2. Csere: Kothencz, Kürti (kapusok), Forgó, Czifra, Kónya K. 1, Papp, Csoknyai 1, Czifra, Szeder.Gaál Adrienn.– Gyengébb kezdés után a második félidőben nagyot hajtott a csapat. Folyamatosan dolgoztuk le a hátrányunkat, megérdemeltünk volna egy pontot legalább. Kilenc emberrel azonban nem bírtunk el a pályán...Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló, Algyő.Bálint, Szarvas.Dávid D. – Fejes, Alföldi, Dávid Zs. 5. Vér 2, GERCSÓ 11/5, Gombos 2. Csere: Almási (kapus), Reigl, Sándor P. 1, Csányi 1, Faragó 1, Draxler.Arany Zoltán.– El kell gondolkodnunk a folytatáson, mert ha az utolsó két helyezettől is kikapunk, akkor ki ellen fogunk győzni?Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,13. forduló. Kiskundorozsma, 100 néző.Körmendi, Molnár.Avramov – Szilágyi 1, FEKETE 8, Vikor, MIJIN 5, ENDREI 8, Veréb 1.Szél (kapus), Harcsás, PAPP D. 4, Kovács M. 1, Hegyi 1, Sándor R., ZSIGA 2, Szabó R.Gera Norbert.Gera Norbert: – Dinamikus mérkőzést játszottunk a mezőny legerősebb játékosállományú csapata ellen. A nagy rohanásban mi öttel többet hibáztunk, mint a Félegyháza. Sajnos most a kapusaink is gyengébb napot fogtak ki.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló, Makó.Járdi, Kazi.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló, Újkígyós.Kuklis, Mazzag.Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport, 17. fordulóból előrehozott mérkőzés. Szeged, Móricz-tornacsarnok.: Frank 2, Lukács 2, Gazdag, a Frank, Lukács és a Sipos,Kószó I. páros.– Nyolc döntőszettes összecsapásból hetet elveszítettünk, így nem arathattunk bravúrgyőzelmet.Női futsal NB II, Keleti csoport, 17. forduló, Békéscsaba.Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Redetzky, Varga, Vass. Csere: Horváth (kapus), Fehér, Harcel. Lovászi, Sávai Szabó.Hódi Zsuzsanna.Fülöp (9., 17., 20., 34., 34., 35., 37.), Erdélyi (15.), Perjési (40.), Bálint K. (26.), Bálint R. (31.), Balogh (28.), ill. Vass (1., 11.), Varga (19.).– Gratulálok a Gyulának. Az első félidőben megleptük őket, a másodikban viszont átgázoltak rajtunk. Bízom benne, hogy a héten hozzuk a kötelező győzelmet.Férfi vízilabda OB I/B, alapszakasz, A csoport, 13. forduló, Hódmezővásárhely.Pásztor, Szénászky.Ujházi (5 védés) – Werner 1, Hajdú 5, Nádasdi Z., Vigh 1, Berkó, Könyves. Csere: Bognár (kapus, 9 védés), Papp 2, Vékony, Benkő 3, Pölös, Nádasdi G., Katona. Edző: Bertók Gyula.: SZUVTE (1.)– SZTE EHÖK SE (3.) 12–8 (4–2, 1–2, 4–0, 3–4), gólszerzők: Barna 4, Varga P. 2, Avar 1, Kerekes, Szaniszló 1, Varga Á. 1, Donauer T. 1, Fodor 1, ill. Mikházi 3, Páll 3, Szabó G. 1, Tóth M. 1. Szentesi VK (6.)– Békéscsaba (4.) 11–14 (3–4, 2–4, 3–4, 3–2), a szentesi gólszerzők: Szabó J. 3, Fekecs 3, Gut 2, Czirok 1, Négyessy 1, Vecsery 1. HVSC (5.)–Szegedi VK (2.) 9–14 (3–3, 1–3, 3–4, 2–4), gólszerzők: Hegedűs 3, Gallyas 2, Rókus 2, Piti 1, Gáti 1, ill. Éles 4, Németh Z. 3, Zsarkó 3, Török A. 2, Csernus 1, Török T. 1. SZTE EHÖK SE (3.)–Békéscsaba (4.) 18–12 (5–1, 5–4, 4–3, 4–4), az SZTE EHÖK gólszerzői: Mikházi 6, Bereczky 4, Szabó G. 3, Erdei 2, Öveges 1, Kormányos 1, Mucsi 1. SZUVTE (1.)–HVSC (5.) 12–4 (2–0, 3–1, 4–1, 3–2), gólszerzők: Varga Á. 3, Donauer 3, Kerekes 2, Avar 1 Boros 1, Donauer M. 1, Király 1, ill. Rókus 2, Vigh 1, Rubi 1. Szegedi VK (2.)–Szentesi VK (6.) 21–10 (6–0, 4–3, 5–2, 6–5), gólszerzők: Éles 10, Zsarkó 4, Németh Z. 3, Balla 1, Csernus 1, Török A. 1, Török T. 1, ill. Szabó J. 3, Czirok 2, Négyessy 2, Fekecs 2, Gut 1.