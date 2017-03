Csongrád megye második, harmadik vonala

Heti program



Kosárlabda, szombat, 18 óra: Vásárhelyi Kosársuli–Nagykőrös. Vasárnap, 13: Szegedi KE– Debrecen. Kézilabda, péntek, 17: Szeghalom–FKSE-Algyő. Szombat, 16: ContiTech FKSE- Algyő–Nyírbátor; 18: Tiszavas- vár–MOL-Pick Szeged U23, Köröstarcsa–Pick Szeged II. Vasárnap, 17: ContiTech Makói KC–Újkígyós. Vízilabda, szombat, 11: HVSC–BVSC II.

Férfi kosárlabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Sallai, Domán, Bács. Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 21/3, Kelemen 7/3, VAS 13/9, Varga 11/6, GENAL 21/3. Csere: PAVLOVICS 14, MOLNÁR 11/3, Béres 2, Rostás 8, Kis Molnár, Tóth-Baranyi 1.Utasi Gábor.– Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, mert ezzel bebiztosítottuk a helyünket a felsőházi rájátszásban.Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, 20. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 100 néző. vezette: Arató, Tóth.Kőházi 7/3, HORVÁTH ZS. 10, TÓTH C. 10/6, Radócz 9, JÁHNI 10. Csere: NAGY L. 8, KECSKÉS 9, FÖLDI 6, Vári 2, Sárközi, Fodor 3, Zsíros 4.Mészárosné Kovács Andrea.– A várakozásnak megfelelően teljesítettünk.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Algyő, 200 néző, vezette: Kiu G., Kiu T.KISS O. – Teimel 2, Simon 2, VADKERTI 1, HERBERT 2, VALACZKAI 4, Velky 1. Csere: Stavri (kapus) GAZSÓ 7, Kocsis 2/2, Tóth 1, BÉLECZKI 3, Ambrus 1, Molnár, Horváczki, Raffai. Edző: Dankó Ervin.Dankó Ervin: – A múlt heti mélyütés bódultságából jó bokszolóként talpra álltunk. Ha kínlódva is, de behúztuk a meccset.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Murvai-Buzogány, Szilvási.BALÁN – SZABÓ 5, FEKETE 7, PATYI 2, ÁRPÁSI 5, Dolezsál, SUNAJKÓ 6. Csere: Nagy (kapus), Haszilló 5, Balázs 1, BENÁK, Csernai, Selmeczi, Götz.Szabó Levente.– 52 percig szenzációsan játszottunk, majd 8 perc rémálom következett.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Kecskemét, 200 néző. Vezette: Andorka, Hucker.Dobó, Nagy (kapusok), Szepesi 3, Berta 2, Bárány 6/2, Miklós 1, Mikó 3, Valovics 2, Kuti 2, Barna 4, Tóth 3, Aracsi, Csáki, Lovistyék 1.Bakó Botond.– Győztünk a „legyőzhetetlen" otthonában, ráadásul simán. A másodikban az történt, amit mi akartunk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Szeged, 100 néző.Fodor – Kónya, Csoknyai 3, Velky 5/4, Kozma 1, Tószegi 7, Lukács 4. Csere: Kothencz, Forgó 1, Czifra, Papp, Szeder, Nagy 1. Edző: Gaál Adrienn.– Túlpörögtek a lányok, és hibát hibára halmoztunk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Hajdúnánás, 200 néző. Vezette: Bán, Szloska.Ádász – Szűcs 1, Ilyés 6, Markos, Nagy 7, Török 5, Fazekas 5. Csere: Aradi, Áncsán (kapusok), Becsei 1, Klemm, Földesi 1, Horváth, Blaskovics, Balogh V., Kis.Kis Márk.– Kicsit kapkodva és türelmetlenül játszottunk. Pozitívum, hogy háromgólos hátrányból is felálltunk a végén.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Kiskunhalas, 130 néző. Vezette: Kovács, Wenzel.ContiTech Makói KC: Szél – SZILÁGYI 8, PAPP 3, Vikor, MIJIN 5, ENDREI 12, Szőnyi 1. Csere: AVRAMOV (kapus), Veréb, Zöldy, Harcsás, KOVÁCS 2, Szabó, Zsiga, Hegyi.Gera Norbert.– Az elején csak szerettünk volna nyerni, félidő után már akartunk is.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Kiss, Papp.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Horváth, Simó.OCSENÁS – Nagy 2, DRAXLER D. 4, DRAXLER O. 8/3, Rózsa, KOZSERÁN B. 7, Debreczeni 1. Csere: Kozserán K. (kapus), Molnár, Antal, Jámbor 2/1, Dénes, Hadobás, Szeder.Nagy János Miklós.– Győzelmünket a csapatunk baráti köréhez tartozó kosárlabdázónak, Pötinek ajánljuk, akinek mielőbbi felépülést kívánunk!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Fazekas, Hirth.Dávid D. – FEJES 5, Alföldi 4, Dávid ZS. 3, VÉR 5, GERCSÓ 7/2, Draxler 2. Csere: Almási, Szabadkai (kapusok) ASZTALOS 1, Faragó 3/1, Sándor P. 1, Sándor L., Sándor F., Csányi 1, Reigl 1.Arany Zoltán.– Nagyon boldog vagyok és gratulálok a lányoknak.Női futsal NB II, Keleti csoport, 19. forduló. Deszk, 50 néző. Vezette: Borbás Bottyán (Minda, Farkas).Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga, Zimányi Kovács, Vass. Csere: Horváth, Sávai, Szabó, Redetzky, Baksa, Harcel, Börcsök, Fehér, Koncz.Hódi Zsuzsanna.Tóth (1. – öngól), Géczi (6., 8.), Zimányi Kovács (6., 25.), Varga (32.), Vass (33.), Baksa (34.), Szabó (35.), ill. Koch (14.).Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 15. forduló. Budapest, Széchy Tamás uszoda, 50 néző. Vezette: Jancsecz, Petik.Bognár (7 védés) – Papp, GUNDL 1, WERNER 2, HAJDÚ 2, Benkó, Vékony 1. Csere: Szabó, Pölös, Nádasdi G. 1, Katona, Berkó, Könyves.Bertók Gyula.– Jól indult a dicsőséges tavaszi hadjárat a Szolnok ellen, majd Buda ostrománál kicsit megtorpantunk, de bízunk a fényes folytatásban.