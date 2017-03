Csongrád megye második, harmadik vonala

Heti program



Kosárlabda, szombat, 16.30: Nyíregyháza–Vásárhelyi Kosársuli. Vasárnap, 13: Szeged KE–Debrecen. Kézilabda, szombat, 11: Pénzügyőr–KSZSE, 14: MOL-Pick Szeged II.–ContiTech Makói KC, 17: Makói KC–Csorvás, HLKC–FTC II. 18: PC-Trade Szeged KKSE–Hajdúnánás.

Vasárnap, 16: MOL-Pick Szeged U23–Nyíregyháza, 17: FTC–ContiTech FKSE-Algyő. Vízilabda, szombat, 19.30: Ybl–HVSC.

Férfi kosárlabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Lövész, Maár, Vadász.Szabó 10/3, Kelemen 9/9, Vas 9/3, VARGA 17/9, GENAL 16/6. Csere: PAVLOVICS 12, ROSTÁS I. 15/3, Béres 6, Molnár 3, Kis Molnár 2, Tóth-Baranyi, Mihály.Utasi Gábor.– Jó játékkal egy közepes iramú meccsen tudtunk győzni. A mutatott játék alapján még ez a nagyarányú siker is reális. Most nagyon sajnálom, hogy az ősszel Nagykőrösön kikaptunk. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Algyő, 200 néző.Héjja, Kónya.STAVRI – Teimel 5, MOLNÁR 6, Herbert 2, Simon, Valaczkai 1, Tóth 2. Csere: Gazsó 3,KOCSIS 6/3, HORVÁCZKI 4, Velky 4/1, AMBRUS 4, Raffai 1.Dankó Ervin.– Gratulálok a fiúknak, sikerült olyan felállásokat kipróbálni, amiket éles meccseken nem tudunk gyakorolni. Pici hiányérzetem a kihagyott ziccerek miatt van.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Tiszavasvár, 600 néző.Sándor, Szikszay.Nagy – SZABÓ 10, FEKETE 4, PATYI 4, Árpási 4, Haszilló 3, SUNAJKO 10. Csere: Horváth (kapus), Dolezsál, Benák 2, Bernáth 1, Vetési, Dimovics.Szabó Levente.– A védekezésünk megszervezése gondot okozott a mérkőzés elején, az ellenfél ugyanis óriási tempót diktált, de ezt nem is tudta sokáig tartani. Mi viszont a saját iramunkat végig tartani tudtuk, ami döntő volt a sok gyors gólt hozó és kiváló hangulatú mérkőzésen. Sokszor a kötelezőt a legnehezebb hozni, pláne egy telt ház előtt kiesés ellen küzdő csapat ellen, de így sem okozott gondot a feladat megoldása. Gratulálok a csapatomnak!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, 100 néző.Kiss, Papp.FARKAS – Szilágyi, PAPP 4, Vikor 1, KOVÁCS 6, ENDREI 6, Veréb 1. Csere: AVRAMOV (kapus), Zöldy 1, SZŐNYI 4, MIJIN 4, Hegyi, FEKETE 3, Jártass.Gera Norbert.– Az elmúlt fordulókban nagyon sokat tettünk a bennmaradásért. Ez a meccs a kötelező győzelem kategóriába tartozott, amiért keményen meg kellett dolgoznunk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Köröstarcsa, 120 néző.Papp, Tar.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Szeghalom, 120 néző.Kovács, Major.Almási – Sándor L., Faragó 3, DÁVID ZS. 7, Vér, Gercsó 6/2, Sándor P. 2. Csere: DÁVID D., Szabadkai (kapusok), ASZTALOS 1, CSÁNYI 4/1, GOMBOS 1, Szűcs 3/1, Draxler.Arany Zoltán.– Ismét kritikus helyzeteket éltünk meg az idegenbeli meccsen. Mínusz négyről kellett visszahoznunk a meccset, ehhez elsősorban önmagunkat kellett legyőznünk.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 16. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző.Tóth, Lehmann.Ujházi (5 védés) – Papp 2, Gundl 1, Werner, Hajdú, Nádasdi Z., Vígh 1.Bognár (kapus – 1 védés), Szabó, Pölös 1, Benkő, Vékony 1, Katona, Könyves.Bertók Gyula.– Ha a Szolnok ellen dicsőséges tavaszi hadjáratról beszéltünk, az UVSE ellen pedig Buda várának ostromáról, akkor sajnos most megjöttek az oroszok.