Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kosárlabda, szombat, 18: Vásárhelyi Kosársuli–Veszprém. Vasárnap, 17: Ajka–Szeged KE. Kézilabda, szombat, 13: Szent István SE–HLKC, 16: ContiTech FKSE-Algyő–Lajosmizse, 18: Nyírbátor–MOL-Pick Szeged U23. Vasárnap, 16: KSZSE– PC-Trade Szeged KKSE.

Női kosárlabda amatőr bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Szeged, Etelka sor, 100 néző.Arató, Tóth.Kőházi 6, Horváth Zs. 10, TÓTH C. 13, Radócz 12/3, JÁHNI 8. Csere: NAGY L. 2, Kecskés 4/3, Vári 6, Zsíros.Mészárosné Kovács Andrea.– Védekezésben ismét jól teljesítettek a lányok. A negyedik negyedben csapatjátékunknak köszönhetően sikerült valamennyire feljavítanunk támadójátékunkat és ezzel kellő előnyt szerezni a győzelemhez.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző.Sándor, Szabó.NAGY M. – SZABÓ 10, FEKETE 5, ÁRPÁSI 3, PATYI 2, Haszilló 2, Sunajko 3. Csere: BALÁN (kapus), Dolezsál 2, Benák, Csernai, Balázs, Götz, Bernáth, Dimovics, Maróti.Szabó Levente.Kiss O. – Béleczki, HORVÁCKI 5, Döme 2, Kocsis 1, Valaczkai 2, VELKY 6/3. Csere: GERA (kapus) AMBRUS 2, Raffai, Molnár 2, Gazsó 2, Teimel, Magyar.Dankó Ervin.– Gratulálok a csapatnak, feszes védekezésünk meghatározó volt, ehhez jó kapusteljesítmények is párosultak. Az ellenfélnek szaladnia kellett utánunk, végig tartani tudtuk a négy-öt gólos különbséget.– A hazai pálya minden előnyét élvezve nyerte a meccset a Szeged. Sajnos nem tudtuk a vezéráldozatainkat pótolni. Ez a két dolog okozta a vereségünket. A második félidei küzdésért megdicsérem a csapatomat.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 21. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző.Garai, Takács.Dobó, Nagy (kapusok) – Szepesi 8, Homoki 4, Berta 2, Bárány 3, Miklós 2, Valovics 7, Kuti 1, Barna 1, Aracsi, Csáki 3, Lovistyék.Bakó Botond.– Hiányosan kezdtünk, és sajnos még hiányosabban fejeztük be a mérkőzést. Mikó Gréta tüdő-, Tóth Sára csonthártyagyulladás miatt hiányzott. Kuti Szandra ujjsérüléssel kezdte a mérkőzést, és a tizedik percben eldőlt, hogy nem tudja folytatni, majd Bárány Krisztina kért egy sáncolás után cserét. Sajnos a legrosszabb hír az, hogy Kriszta csuklója eltört, így számára a szezon véget ért, szóval nagyon pechesek vagyunk, és kevesen maradtunk. A következő időszakban meg kell oldanunk a kialakult helyzetet, de meg is fogjuk találni a megoldást.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 21 forduló. Hódmezővásárhely, 150 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Ádász – Szűcs 4, Ilyés 10, Markos 1, Nagy 2, Török 4, Fazekas 1. Csere: Aradi, Balogh Vi. (kapusok), Balogh Va., Kandó, Földesi, Becsei 5, Klemm 2, Blaskovics, Horváth.Bartók Csaba.Kothencz – Kónya 3, Csoknyai 1, Velky 4/1, Dobó 1, Kozma 1, Lukács 4. Csere: Fodor, MÉZES 9/4, Tószegi 2, Forgó, Papp, Szeder.Gaál Adrienn.– Végre megszereztük az első tavaszi hazai győzelmünket, ehhez gratulálok a csapatnak. A mérkőzés első felében sok technikai hiba és labdaeladás csúszott a játékunkba. Ennek a visszaszorításával átvettük az irányítást, és előnyünket a meccs végéig fokozatosan növeltük. A mérkőzésnek külön pikantériát adott a tavaszi átigazolási szezonban történt játékosmozgás a két csapat között, ezek a játékosok mind a két oldalon extra teljesítményt nyújtottak. Két ponttal előrébb vagyunk, küzdünk tovább!– Nagyon sok technikai hiba és kihagyott ziccerek miatt elbuktuk a mérkőzést.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Kiu, Nagy.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Mezőberény, 150 néző. Vezette: Fofl, Tomkovics.AVRAMOV – SZILÁGYI 7, Fekete 3, Vikor, Szőnyi, ENDREI 6, Veréb 2. Csere: Stavri, Szél (kapusok), Szabó, Zöldy, Zsiga 1, KOVÁCS 5, Sándor, Hegyi 2.Gera Norbert.– Több volt ebben a mérkőzésben, mint amire az eredményből következtetni lehetne. Csapatként jól funkcionáltunk, az egyéni rossz döntéseket viszont kegyetlenül kihasználta a hazai csapat.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Békéscsaba, 50 néző. VMajor, Szűcs.DÁVID D. – Fejes, DÁVID ZS. 2, RÉTI 6, VÉR 2, GERCSÓ 4, Gombos 2. Csere: ALMÁSI, Szabadkai (kapusok), CSÁNYI 5/2, FARAGÓ 3, ALFÖLDI 2, Reigl 1, Sándor F.Arany Zoltán.– A lányok tökéletesen betartották a taktikai utasításokat. Nagyon közel kerültünk a célkitűzésünkhöz. Gratulálok a csapatomnak, már csak két meccsünk van, mindkettőt szeretnénk megnyerni.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Makó, 150 néző. Vezette: Dáné, Szikszay.Ocsenás – Nagy, Draxler Dor., Draxler O., Rózsa, Kozserán B., MOLNÁR. Csere: Kozserán K.Nagy János Miklós.– Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Egy meccset megnyertünk a pályán, egy másikat elvesztettünk az öltözőben.