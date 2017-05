Csongrád megye második, harmadik vonala

Hazai pályán javítanának



Győr–Vásárhelyi Kosársuli 110–83 (28–21, 26–17, 25–26, 31–19)

Férfi kosárlabda NB I/B, felsőházi rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés. Győr, 45 néző. Vezette: Szalai, Magyari, Esztergályos.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 23/6 , Béres 9/6, Rostás I. 16, Vas 9/3, Varga. 17/3. Csere: Kelemen 5, Molnár, Rostás G. 4, Szabó B. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Nagyon lassú tempóban kezdtük a meccset, a támadásaink pontatlanok voltak, a védelmünk pedig átjáróház.



Többre is képesek



Szeged KE–BEAC 55–75

(17–11, 13–22, 12–31, 13–11)

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, elődöntő, 1. mérkőzés. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Borgula, Földi, Papy.

Szeged KE: Nagy L. 9/3, HORVÁTH ZS. 11, Tőth C. 5/3, Radócz 10/3, JÁHNI 10. Csere: Sárközi 2, Kőházi, Kecskés 5/3, Vári, Zsíros, Mészáros, Földi 3/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Jól kezdtünk, de a BEAC agresszív védekezésre váltott. Csapatként többre is képesek vagyunk.



Győzelemmel felérő iksz



Balassagyarmat (10.)–ContiTech FKSE-Algyő 23–23 (13–8)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

24. forduló. Balassagyarmat 150 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Béleczki, HORVÁCZKI 4, Valaczkai 1, SIMON 9, RAFFAI, Velky 1. Csere: AMBRUS 2, TEIMEL R. 4/2, Herbert 1, Kocsis 1, Gazsó, Magyar, Döme. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Idegesen kezdtünk, nagy nyomás alatt játszottunk az első félidőben. A közönség igazi oroszlánkatlan-hangulatot produkált. A fordulás után rendeztük a támadójátékunkat. Lépésről lépésre jöttünk fel. Győzelemmel felérő döntetlent értünk el.



Sok gólt lőttek a Fradinak



MOL-Pick Szeged U23 (5.)–FTC (1.) 35–41 (15–18)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Szeged, 50 néző.

Vezette: Medve, Tarnavölgyi.

MOL-Pick Szeged U23: Nagy – SZABÓ 8, FEKETE 6, PATYI 3, Árpási 5, HASZILLÓ 10, Dolezsál 2. Csere: Balán (kapus), Benák 1, Csernai, Dimovics, Maróti, Götz, Balázs, Selmeczi. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Hatalmas tempót diktáltunk, így idén mi lőttük a legtöbb gólt a Fradinak. 26–27-nél az egyenlítésért támadtunk, de kritikus időszakban a játékvezetés a vendégeket segítette.



Kevesen voltak



PC-Trade Szeged KKSE (2.)–Szent István SE (9.) 29–34 (14–18)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Szeged 100 néző. Vezette: Pech, Vágvölgyi.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó, Nagy – Szepesi 3, Homoki 7/3, Berta 5, Miklós 2, Mikó 3, Valovics 1, Kuti, Barna 7, Aracsi, Csáki 1, Lovistyék. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – A védelem fontos tagjai hiányoztak, kevesen voltunk. Nem ítélem el a játékosaimat, mert küzdöttek, nagyon akartak győzni, de belefáradtak abba, hogy hetek óta 5-6 felnőtt játékossal edzünk.



Túl sokat hibáztak



HLKC–Pénzügyőr SE 27–31 (12–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 110 néző.

Vezette: Sándor, Szabó.

HLKC: Ádász – Szűcs 5, Ilyés 3, Markos 5, Nagy 6, Török 2, Fazekas 2. Csere: Aradi, Áncsán (kapusok), Balogh V. 2, Kandó, Becsei, Blaskovics, Horváth, Szabó, Kis. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Ennyi hibával nem lehet mérkőzést nyerni.



Messze volt a pontszerzés



KSZSE (14.)–Pilisvörösvár (10.) 26–35 (12–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Bátori, Szécsi.

KSZSE: Fodor – Kónya 1,Csoknyai 4, Dobó 4, Lukács 3, Tószegi, KOZMA 6. Csere: Kothencz, Forgó 1, Papp 2,

SZEDER 5, Czifra. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Két alapemberünk nélkül is megpróbáltunk méltó ellenfelei lenni a Pilisvörösvárnak. Sajnos a pontszerzéstől ismét messze voltunk.



MOL-Pick Szeged II. (6.)–Kiskunfélegyháza (2.) 26–26 (13–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.



Hol van az igazság?



Kondoros–ContiTech Makói KC 26–27 (12–9)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Kondoros, 150 néző. Vezette: Kiss, Papp.

ContiTech Makói KC: FARKAS – Szilágyi 3, FEKETE 4, Vikor, KOVÁCS 4, ENDREI 11, VERÉB 4. Csere: Avramov (kapus), Zöldy 1, Harcsás, Szabó, Zsiga, Sándor, Hegyi. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert:– Tavaly nem egy mérkőzésen játszottunk nagyon jól, és kikaptunk eggyel. Most nagyon rosszul játszottunk, és nyertünk eggyel. Hol az igazság?



Kiegyenesedtek



FKSE-Algyő (3.)–Gyula (9.) 29–22 (15–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

20. forduló. Algyő 100 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – Faragó 1, DÁVID ZS. 4, RÉTI 3, VÉR 1, GERCSÓ 10/4, Gombos 2. Csere: ALMÁSI, Szabadkai (kapusok) Alföldi 1, Csányi 4/2, Reigl 2, Fejes 1, Sándor P., Sándor F. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – A bajnokság végére kiegyenesedtünk, több jó egyéni teljesítmény volt a mai napon is. A bajnokság színvonalához méltó befejezést produkáltunk. Gratulálok a lányoknak, és köszönöm a vezetőségnek a segítséget!



Ez már élet-halál harc



Kaposvár (17.)–HVSC (19.) 11–6 (3–2, 3–2, 2–1, 3–1)

Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15–20. helyért, 2. forduló. Kaposvár, 50 néző. Vezette: Tordai, Zelki.

HVSC: UJHÁZI (9 védés) – Papp 2, Gundl 1, Werner, Pölös, Rébeli 2, Vigh. Csere: Szabó, Katona, Benkő, Berkó, Könyves, Vékony. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Olyan háborút vívunk, amiben minden csata élet-halál kérdése. Ez a mi thermopülai ütközetünk, most már az életünk árán is győzni kell.



Tisztes helytállás



Floratom Szeged AC Probart II. (9.)–Gödöllői EAC (5.) 7–11

Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport, 15. forduló, Szeged.

A szegedi győzelmeket szerezték: Lukács 3, Frank 2, Gazdag, Frank–Lukács páros.

Lukács Levente: – Tisztes helytállással zártuk küzdelmes szezonunkat, NB I-es tagságunkat egy sikeresen megvívott helybetöltő találkozón biztosíthatjuk.



