Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kosárlabda, szombat, 18: Vásárhelyi Kosársuli–Győr. Kézilabda, csütörtök, 15.30: Orosháza U23–Pick Szeged II.

Szombat, 16: ContiTech FKSE-Algyő–Kecskemét, Túrkeve–ContiTech Makói KC, KSZSE–Nyíradony. 17: Makói KC–Abony. 18: Ózd–MOL-Pick Szeged U23. Vasárnap, 17: Göd–HLKC, 18: PC-Trade Szeged KKSE–Orosháza. Vízilabda, szombat, 18.30: ESMTK–HVSC.

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, elődöntő, 2. mérkőzés, Budapest, 100 néző. Vezette: Bagi, Gaál, Győrki.Szeged KE: Nagy L. 6, Horváth Zs. 6, Kecskés, TÓTH C. 14, Radócz 6. Csere: Jáhni 2, Kőházi 5/3, Vári 6,Zsíros, Mészáros.Mészárosné Kovács Andrea.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a BEAC javára.– Nagy különbség van az A és a B csoport között. Rengeteget kell dolgoznunk a további fejlődésünk érdekében. A harmadik helyezésért a Nyíregyháza ellen játszunk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Budapest, 100 néző. Vezette: Murvai-Buzogány, Szilvási.PC-Trade Szeged KKSE: Dobó, Nagy (kapusok), Szepesi 5, Homoki 6, Berta 5, Miklós 2, Mikó 5, Valovics 3, Kuti, Barna 1, Aracsi, Csáki, Lovistyék 2.Bakó Botond.– A héten nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy frissek legyünk, és a motivációnk is rendben legyen, emellett a hiányos védelmünket próbáltuk minél jobban összerakni. Azt gondolom, a lehetőségekhez képest jól felkészültünk a Pénzügyőr játékából, és a csajok küzdöttek, harcoltak a sikerért. Csapatként jól működtünk, mindkét félidő második részét sikerült megnyerni, a védelem és a kapu jól teljesített, és ez győzelmet eredményezett.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Orosháza, 250 néző. Vezette: Babity, Balogh.Ádász – Szűcs 7, Ilyés 2, Balogh, Nagy 7, Török 2, Fazekas 1. Csere: Aradi, Áncsán (kapus) Markos 1, Becsei 3, Blaskovics 1, Horváth, Szabó 1, Klemm.Bartók Csaba.– Több egymást követő mérkőzésen is ugyanazokkal a gondokkal küzdünk. Kifejezetten jó és eredményes periódusok vannak a játékunkban, több poszton is látványos megoldásokra vagyunk képesek. Emellett viszont buta, alapvető taktikai és technikai hibák rontják az összképet. Sajnos ez utóbbi miatt teljesen megérdemelt a hazaiak győzelme.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Gadányi, Szabó.KSZSE: FODOR – Kónya 2, TÓSZEGI 3, KOZMA 4, FORGÓ 2, CSOKNYAI 3, SZEDER 3. Csere: Kothencz (kapus), LUKÁCS 10/3, Papp, Czifra.Gaál Adrienn.– Hatalmasat küzdött a csapat, megérdemeltük a győzelmet. Lassan, de meglett a munkánk gyümölcse.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 21. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Bálint, Szarvas.OCSENÁS 1, Cseh (kapusok), Kozserán K., DRAXLER O. 8, DRAXLER D. 8, Debreczeni, RÓZSA 3, Kozserán B. 3, Molnár, Nagy 1, Antal, Dénes, Hadobás.Nagy János Miklós.– Gratulálok a lányoknak az ezüstéremhez!Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15.–20. helyért, 3. forduló. Hódmezővásárhely,50 néző. Vezette: Tóth, Varga.HVSC: UJHÁZI (3 védés) – Szabó, GUNDL 2, Werner 3, NÁDASDI Z., NÁDASDI G. 1, Vigh. Csere: Papp 2, Pölös, Dombovári, Berkó, Könyves, BankőBertók Gyula.– „Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak."