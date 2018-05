Csongrád megye második, harmadik vonala: bajnok az FKSE-Algyő, második az SZKKSE

Megnyerték a párharcot



Győr–Vásárhelyi Kosársuli 84–96 (22–31, 26–21, 18–19, 18–25)

Férfi kosárlabda NB I B csoport, rájátszás a 13. helyért, 3. mérkőzés. Győr, 170 néző. Vezette: Szalai, Magyari, Földesi.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 21/12, Bálint 5/3, BÉRES 19/3, VAS 21/9, Gajics 11/3. Csere: KUN 9/9, Molnár 5/3, Horvát, Varga 5/3. Edző: Czuprák László.



Az egyik fél második sikeréig tartó párharc győztese: a Kosársuli 2–1-gyel.



Czuprák László: – Felszabadult játékkal, végig vezetve tudtunk győzni, és megszerezni a tizenharmadik helyet. A csapatból mindenki jól játszott, ráadásul most a dobásaink is pontosak voltak. A fiatalok sem okoztak csalódást, Kun Gergő a legjobb pillanatokban dobott három triplát.



Majd a visszavágón



ELTE-BEAC Újbuda (2.)–Szeged KE (5.) 73–52 (14–9, 21–11, 20–19, 18–13)

Női kosárlabda amatőr bajnokság, rájátszás az 1–9. helyért, 10. forduló. Budapest, vezette: Lövei, Németh.

Szeged KE: Nagy L., Vári 4, Tóth C. 10, Radócz 3, JÁHNI 20. Csere: Kecskés 5, Kőházi 6, Zsíros, Földi 4, Finsztál, Váradi. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.



Mészárosné Kovács Andrea: – Ötperces periódusonként változtattuk a jobb és rosszabb teljesítményeket.



Második lett az SZKKSE



PC TRADE Szeged KKSE (2.)–Hajdúnánás (11.) 38–28 (23–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. (utolsó) forduló.



Hódmezővásárhelyi LKC (12.)– Göd (4.) 29–32 (16–18)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. (utolsó) forduló.



Bajnok az Algyő!



Szarvas (2.)–FKSE-Algyő (1.) 29–22 (14–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. (utolsó) forduló. Szarvas, 100 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.

FKSE-Algyő: Dávid D. – Fejes, VELKY 5, HÓDI, Kozma 3, Dávid Zs. 1, ARCSI 5. Csere: Aradi (kapus), GERCSÓ 5, Draxler O. 3/2, Dankó, Faragó, Vér, Molnár. Edző: Arany Zoltán.

Hétméteres: 3/1 ill. 4/2.

Kiállítás: 8 ill. 8 perc.

Arany Zoltán: – Ki nem ugrál, nem algyői, hej, hej! Gratulálok, és köszönöm a lányoknak az éves munkát!



Egygólos vereség



Felföldi István SE (9.)–Makói KC (8.) 28–27 (13–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. (utolsó) forduló. Újkígyós, 50 néző. Vezette: Kathi, Oláh.

Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok) – Debreczeni 5/2, Nagy N. 4, ANTAL 7, RÓZSA 5, DRAXLER R. 5/2, Kozserán K., Hadobás, Szél, Dénes Dorka 1, Dénes Dominika, Szűcs, Rácz. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Két ellentétes félidőt játszottunk. Az elsőben irányítottuk a játékot, és négygólos előnyt szereztünk, a másodikban viszont mi kezdtünk el kapkodni, és ebből sikerült a hazaiaknak fordítani. Kikapni mindig fájó, de egy góllal kikapni a legrosszabb érzés. Tanulság: nem lehet egy félidő alatt kihagyni két hetest, két ziccert, és nyolc kapura lövéssel a kaput sem eltalálni. Nagyon köszönöm a lányoknak az egész évi unkáját, ezzel a megfogyatkozott létszámmal is erőn felül teljesítettek.