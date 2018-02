Csongrád megye második, harmadik vonala: bravúros vásárhelyi győzelem

Jó játékkal kaptak ki



Honvéd (10.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 81–76 (14–25, 16–19, 26–16, 25–16)

Férfi kosárlabda NB I B csoport, 9. forduló. Budapest, Simon János Kosárlabda Csarnok, 100 néző. Vezette: Surányi, Esztergályos.

Kosársuli: SZABÓ 18/6, Bálint 18, Varga 7/3, Vas 9/3, Gajics. Csere: Béres 9/3, PAVLOVICS 15/3, Horváth. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Az első félidőben idei legjobb játékunkat nyújtottuk, de ez is kevés volt. A harmadik negyedben keményebb védekezésre váltott ellenfelünk, amivel nem tudtunk mit kezdeni.



Csupa szív játék



DEAC (6.)–ContiTech FKSE-Algyő (5.) 32–33 (17–19)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Debrecen, 200 néző. Vezette: Nagy Túróczi.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Vancsics 2, Simon 4, KOCSIS 13/5, Döme 1, VALACZKAI 4, Temesvári 5. Csere: Miklós (kapus) Gazsó 2, Balda 2, Magyar, Ambrus, Velky, Dolezsál. Edző: Kovács István.

Kovács István: – A csapat háromszor nyerte meg a mérkőzést, és hála a csupa szív játékunknak, csak kétszer vesztettük el. Remélem, hogy újabb adag magabiztosságot ad ez a győzelem a folytatáshoz.



Több volt a meccsben



Békés (3.)–MOL-PICK Szeged U20 (13.) 25–18 (13–7)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Békés, 150 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

MOL-PICK Szeged U20: Marcinka – Sunajko 8, Götz 2, Vetési 1, Martonosi 1, Szabó 2, Benák. Csere: Tóth J. 2, Bátki 2. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Több volt ebben a meccsben, az eredmény nem tükrözi a valós játékképet. Sokszor volt lehetőségünk felzárkózni, de komoly hibákat vétettünk. Gratulálok Marcinka Barnabásnak, aki 16 évesen debütált, és a mezőny egyik legjobbja volt.



Időben javítottak



PC-Trade Szeged KKSE (2.)–Balmazújváros (8.) 31–20 (14–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

15. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Héjjas, Kránitz.

PC-Trade Szeged KKSE: Nagy – Takács 3, Maláti 5, Dajka 7, Speth, Bárány 1, Miklós 2. Csere: Zsikó 6, Dobó, Bognár 1, Egervári 1, Scheffer 2, Mikó 3. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Az elején teljes csődöt mondott a védekezés, ez hatással volt a támadójátékunkra is. A huszadik percre megtaláltuk a megfelelő védekezést, sikerült megfordítani az eredményt, ami akkora lökést adott, hogy egyértelművé tudtuk tenni a mérkőzést. Kijavítjuk a hibáinkat, és azon leszünk, hogy nyerjünk a Göd ellen.



Bravúros siker



HLKC (10.)–Kispest (5.) 36–31 (18–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Dulai, Pisák.

HLKC: Dömény-Veress – Török 5, Nagy 2, Szepesi 5, Herceg 11, Lovistyék 11, Székesi. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Kandó, Horváth, Mihajlov 2, Földesi, Bálint, Kovács. Edző: Varga József.

Varga József: – Nem mi voltunk a meccs esélyesei, viszont bebizonyították a játékosok, hogy egy komplett, küzdős csapat csodákra képes. Gyors támadásokat vezettünk, amit jó védekezésből tudtunk megoldani, fontos volt a második félidőben Ádász Dia jó kapusteljesítménye is. Elindultunk valamerre, aztán hogy a következő két meccs mit hoz, és egyenesen megyünk-e tovább ezen az úton, azt a jövő dönti el.



Változás kell



KSZSE (13.)–Göd (4.) 22–37 (11–22)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

15. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Gulybán, Örsi.

KSZSE: Fodor – Kónya 2, Balogh Viv. 2, Lukács 2, Szűcs B., Csoknyai 1, Szűcs D. 3. Csere: Kothencz (kapus), Papp, Csáki, KARÁCSONYI 8, Dobó, Balogh Vik., Hős, Szabó, Mike 2. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Nem tudok észhez térni a produkciónk után. Változtatásra van szükség.



Sima győzelem



ATSK Szeged I.–Kováts DSE Karcag I. 16:2

Férfi asztalitenisz NB II, 13. forduló.

A szegedi győztesek: Lele, Varga Cs. 4-4, Márki R., Nagy B. 3-3, a Bohács G., Lele és a Varga Cs., Márki R. páros.



Hazai öröm



Szentesi TE (7.)–BKV Előre (6.)

5:3 (2977:2967)

Női teke szuperliga, 14. forduló, Szentes.

A szentesi pontszerzők: Seres (514 fa), Rácz (487), Dóczi (509).



Papírforma



Szegvár (9.)–Sajóbábony (6.)

3:5 (3029:3108)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 14. forduló.

A szegvári pontszerzők: Vigh (521 fa), Zsibók (525), Szabics (498).