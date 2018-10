Csongrád megye második, harmadik vonala: először kapott ki a Kosársuli, fölényes szegedi pólós-siker

Remekül védekezett a szegedi pólócsapat. Fotó: Süli Róbert

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 4. forduló. Sopron, Egyetemi csarnok. Vezette: Horváth A., Tóth K., Földesi Á.Molnár 8/6, PAVLOVIC 15, Varga 9/3, Bálint 9/3, Vas 13/9. Cserék: Gajic 4, Kelemen 2, Perák –, BÉRES 16/12, Börcsök –, Rostás –.Edző: Tóth Tamás.– Az első félidőben túl sok könnyű kosarat engedtünk az ellenfelünknek, és támadásban sem ültek a dobásaink. A harmadik negyedben most semmi sem jött össze nekünk. Az utolsó percig küzdöttünk, de az egylabdás meccsen Fortuna kegyeiért a Sopron dolgozott meg jobban.Női amatőr kosárlabda-bajnokság, 3. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Földi, Simon.HORVÁTH ZS. 10/3, KECSKÉS F. 24, ZSÍROS L. 12, KŐHÁZI F. 13/6, Boros E. Csere: Ódry K., Sükösd T., Finsztál Cs., Tóth G., Kendl R., Kovács E. Edző: Földi Alexandra.– Boldog vagyok, hogy győztünk, bár nem teljesen vagyok elégedett. Nagy Lili hiányát megérezte a csapat, hamar elfáradtunk, és nagyon sok hibával, illetve eladott labdával játszottunk. Annak örülök, hogy nem túl jó játékkal is tudunk meccset nyerni. Gratulálok a csapatnak, úgy érzem, mindent kiadtak magukból.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 5. forduló. Algyő, 250 néző. Vezette: Földesi, Halász.NAGY M. – Balda 2, Németh 5/2, TÓTH 5, VALACZKAI 10, Sándor 1, Sunajko 4. Csere: Gera (kapus), John 1, Dolezsál 1, Gazsó, Magyar TEMESVÁRI 3, Szabó. Edző: Herbert Gábor.– Sajnos jó jósnak bizonyultam, mert igen nehéz szülés volt.Az első félidőben a védekezés és a kapus összhangja elmaradt a megszokottól, és a második félidő elején is jól kezdett a Balassagyarmat. Ekkor védekezést, de sokkal inkább védekezésbeli szemléletet váltottunk. Agresszívebbé váltunk, és a kapusok is jobban segítettek minket. A támadójátékkal és a 32 lőtt góllal nagyon elégedett vagyok. Gratulálok a srácoknak!Hajdúnánás SK (4.)–PC Trade Szeged KKSE (9.) 32–29 (19–12)Női kézilabda NB I/B Keleti csoport, 4. forduló.Női kézilabda NB I/B Keleti csoport, 4. forduló. Algyő, 100 néző. Barta, Kovács.Kőhalmi–Lovistyék 3, Zsilák 4, Velky 1, Vér, Mikó 2, Szepesi 4/1. Csere: Aradi, Hernádi (kapusok) Draxler D. 1, Draxler O. 2, Kozma 2, Bagi 1, Gercsó 2, Aracsi. Edző: Avar György.– Ezt a játékot védekezés és kapus nélkül nem lehet játszani!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 35 néző. Vezette: Horváth Z., Simó.Horváth – Dobay 3, Csányi 9, Szabó, Csíki 1, Tőkés 1, Lőrincz 2. Csere: Gémes (kapus), Bagi 2, Kosik 4, Nagy 3, Szilágyi 2, Oltványi 2, Józsa, Bajusz B., Balán. Edző: Velky Péter.– Jól kezdtük a mérkőzést, jól védekeztünk, és abból vezettünk lerohanásokat. A második félidőben viszont az ellenfél átlövő-, illetve hét a hat elleni játékára nem találtuk az ellenszert. Támadásban kapkodtunk és idegesek voltunk, emiatt visszajöttek egy gólra. Védekezést váltottunk, ami bevált. Labdákat szereztünk, és ezekből gólokat lőttünk, így a találkozó végére ismét elléptünk ellenfelünktől.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.Kovács, Kocsis (kapusok)–Perbíró 1, Kovács A. 1, Tóth V. 1, Felföldi 6, Losonc 7, Huszák 1, Pásztor 4, Korom, Péter, Palásti, Kiss, Vig, Sebők, Kovács D. 3. Edző: Pásztor István.– Szűkös kerettel tudtunk elutazni, öt ifista is a keretben volt. Egy félidőn át tudtukeredményt, majd cserék hiányában elfáradtunk. Örülök a fiatalok jó bemutatkozásának, köszönjük szurkolóink biztatását, ez mindenképpen erőt ad a folytatáshoz!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Kiskunmajsa, 110 néző. Vezette: Rozina, Ujvári.(kapus), Szécsi 3, NOVÁK 5, Papp N., Papp D. 1, Kómár, Petrás 2. Edző: Gera Norbert.– Két kulcsemberünk hiánya, valamint a mérkőzésen összeszedett két piros lap ellehetetlenítette, hogy korrekt eredményt érjünk el.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Gyomaendrőd, 120 néző. Vezette: Ramos, Oláh.Ádász, Áncsán (kapusok) – Török 5, Balogh 2, Lukács 3, Szabó 2, Blaskovics 3, Székesi, Cs:, Becsei 10, Kandó, Horváth 4, Bálint 2, Kovács, Nagy. Edző: Dankó Ervin.– A végeredmény nem tükrözi hűen a mérkőzést. A tabellán hátrébb lévő csapatok otthonában sosem könnyű kézilabdázni, mert nehéz azt játszani, amit szeretnénk. Ezért egy kicsit nyögvenyelős meccsünk volt, de nagyon örülünk a negyedik győzelmünknek.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 4. forduló. Kelebia, 85 néző. Vezette: Elhardt, Fazekas.Kádár, Stefanik (kapusok), Natal 6, Bozsó, Dénes Dom. 1/1, Dénes Dor. 1/1, Hadobás, Nagy 4, Paska, Rácz 1, Szél 3, Szűcs. Edző: Szabó Attila.– Nagyon bosszantó, hogy még mindig rossz százalékkal használjuk ki a ziccereinket, és a kihagyott négy hétméteresünkről még nem beszéltem. Nyerhető meccset buktunk el.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 4. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Parádi, Újhelyi.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 4. forduló. Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kovács, Balázs.Ujházi Józsa 2, Szabó, Piti, Benkő 1, PAPP 3, Vígh. Csere: KERTÉSZ (kapus), Kürtösi, Rácz-Fodor, RÁCZ N. 3, Holka. Edző: Szabó Tamás.– A hozzáállásunk rendben volt, a harmadik negyed közepéig uraltuk a meccset, majd újból előjöttek a múlt heti problémák. Pici változással, de lemásoltuk az előző heti forgatókönyvet. Újból a saját kardunkba dőltünk bele.Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 4. forduló, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezette: Pásztor, Juhász.MOLNÁR – Zsigri 1, BICSKEI 3, Lihotzky 1, PALOTÁS 7, BOROS 3, Somlai. Csere: SZEDMÁK 3, Berki, Török, Vidovics 2, Blank, Farkas 1. Edző: Csányi László.– Maximálisan elégedett voltam a csapattal, amit kértem tőlük, azt vissza is kaptam a meccsen. Végig koncentrálva vízilabdáztunk, nem engedtünk ki egy pillanatra sem. Elmondtam a srácoknak, hogy az a jó csapat, amelyik így nyeri meg a meccset, magabiztosan, okosan, végig harcolva.Férfi röplabda NB II, Közép csoport, 3. forduló.Bondor, Csányi, Fülöp, Farkas Baráti, Kiss, Honti. Csere: Váradi (libero), Nagy, Bodnár, Demcsák, Sarnyai, Péter. Edző: Strezeneczki Gyula.– Az első két játszmát pontos és fegyelmezett játékkal megnyertük. A harmadik szett közepén sajnos Bondor sérülése miatt változtatnunk kellett az összeállításunkon, ami megviselte a csapatot. Küzdöttünk, de már csak futottunk az eredmény után, és taktikus játékkal nyertek a dunaújvárosiak.Férfi röplabda NB II, Keleti csoport, 4. forduló.Bondor, Csányi, Kiss, Bodnár, Inhoff, Péter. Csere: Váradi, Demcsák (liberók), Farkas Baráti, Berentés, Honti, Sarnyai, Strezeneczki. Edző: Strezeneczki Gyula.– Ebéd utáni sziesztahangulatban kezdtük a melegítést és az első szettet. Ennek elvesztése utána felébredtünk, majd nagy küzdelemben legyőztük a szolnokiakat, akik rendkívül lelkesen játszottak.