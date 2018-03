Csongrád megye második, harmadik vonala: felsőházba jutott a Szeged KE

5 perc döntött

OSE Lions (1.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 89–76 (27–11, 14–18, 29–22, 19–25)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, alapszakasz, 20. forduló. Oroszlány, Krajnyik „Akác" András Sportcsarnok, 750 néző. Vezette: Balog, Gaál, Sentényi.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 11, Bálint 2, Molnár 4, Vas 11/3, MILETICS 19/6. Csere: Béres 3, PAVLOVICS 8, Horvát, KUN 13/9, Rostás 2, Varga 3/3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Az első 5 percet nagyon elpuskáztuk. Utána már csak kapaszkodtunk, de utolérni nem tudtuk a listavezetőt. Pozitívum, hogy a meccs többi részében nem játszottunk alárendelt szerepet.



Felsőházba jutottak

Szeged KE (3.)–MTK (9.) 76–50 (19–9, 21–19, 16–13, 20–9)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 15. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Földi, Simon.

Szeged KE: Kőházi 4, VÁRI 9, TÓTH C. 9, RADÓCZ 19, Zsíros 8. Csere: JÁHNI 19/3, Nagy L. 4, Földi 1, Ódry, Finsztál, Kendl 3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.



Szeged KE (3.)–Vasas (1.) 69–44 (16–12, 24–9, 19–14, 10–9)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 18. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Drenyovszki, Zahorán.

Szeged KE: Kőházi 2, VÁRI 12, Tóth C. 2, RADÓCZ 26, JÁHNI 22. Csere: Nagy L. 3 , Zsíros 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Az MTK elleni siker kötelező volt. A Vasas hiányosan érkezett, és így egy könnyebb győzelem lehetőségét kínálta fel, e találkozó kapcsán támadásban bőven maradt bennem hiányérzet az egyéni teljesítményeket illetően. Ezzel a győzelemmel bejutottunk a felsőházi rájátszásba.



Győzelem vezéráldozattal

Kecskemét (6.)–ContiTech FKSE-Algyő (5.) 26–27 (15–12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Kecskemét, 300 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

ContiTech FKSE-Algyő: Miklós – BALDA 4, Gazsó 2, VALACZKAI 5, Simon, SÁNDOR 2, Temesvári 2. Csere: KISS O. (kapus), Molnár, Magyar, Kocsis 6/5, Dolezsál 1, Döme 2, Vancsics 1, Velky 2. Edző: Kovács István.

Kovács István: – A mérkőzés kezdeti szakaszában Simon Bence kiválása megfogta egy időre a csapatunkat, de azután fokozatosan magunkra találtunk, tapadtunk a vendéglátókra. Az utolsó tíz percben egy olyan érzelmi többlettel tudtunk harcolni, ami meghozta a vágyott sikert.



Helytálltak

MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Nyíregyháza (4.) 30–34 (15–13)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

MOL-PICK Szeged U20: NAGY – Sunajko 8, Götz 2, Vetési 3, MARTONOSI 5, SZILÁGYI 7, Tóth 1. Csere: Marczinka, CSÁNYI 3, Maróti 1, Dimovics, Csernai, Benák. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Megnehezítettük a sokkal esélyesebb nyíregyháziak dolgát, támadásban hatékonyak voltunk, a megbeszéltek szerint tudtunk gólokat szerezni.

A második félidőben ötgólos előnyért támadtunk, de ezután rengeteget hibáztunk, amit rutinos ellenfelünk ki is használt.



Pontmentés

Kispest (4.)–PC-Trade Szeged KKSE (3.) 24–24 (14–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Kispest, 150 néző. Vezette: Ónodi, Őri.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Takács 1, Dajka 5/3, Mikó 4, Bárány 1, Miklós 1, Speth. Csere: Bató 3/2, Bognár, Berta 2, Nagy, Egervári, Zsikó 3, Scheffer 4. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Ilyen sok kihagyott helyzettel idegenben nem lehet meccset nyerni. Örülünk az egy pontnak.



Döntetlen

HLKC (11.)–Orosháza (6.) 23–23 (12–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportaréna, 200 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

HLKC: Dömény-Veress – Török 2, Nagy 4, Szepesi 10, Herceg 3, Lovistyék 2, Székesi 1. Csere: Áncsán, Ádász (kapusok), Kandó, Földesi, Mihajlov, Horváth 1, Bálint, Kovács, Becsei. Edző: Varga József.

Varga József: – Ősszel tíz góllal nyert az Orosháza ellenünk, így most örülhetünk, de a mérkőzés összképét tekintve is reális eredmény született. Óriási lelkesedéssel és koncentrációval sikerült pontot szereznünk úgy, hogy a végén még nekünk volt esélyünk a gólszerzésre.



Nem sikerült

Nyíradony (8.)–KSZSE (13.) 34–28 (15–12)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Nyíradony, 150 néző. Vezette: Bátori, Szécsi.

KSZSE: Kothencz – Kónya 1, BALOGH VIV. 7/2, Balogh Vik. 2, Szűcs B., CSÁKI 7, SZŰCS D., 7/4. Csere: Fodor (kapus), Papp 2, Hős, Szabó P., Mike 1, Karácsonyi, Lukács 1. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Nem sikerült a feladatot megoldani.



Korrekt játék

ContiTech Makói KC (11.)–Kiskunfélegyháza (3.) 22–28 (11–17)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Hirth, Tárnyik.

ContiTech Makói KC: BALÁN – Petrás 1, LESZKOVÁN 4, Petheő, ENDREI 4, PAPP 4, Veréb. Csere: Dani (kapus), Vikor 2, SZABÓ 6, Sándor, Zsiga, Dóczi, Jártass 1, Varga. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Ellenfelünknél húsz olyan játékos van, aki a bajnokság bármelyik csapatában meghatározó lenne. Korrekt játékkal szenvedtünk vereséget.



Ennél jobbat is tudnak

FKSE-Algyő (1.)–Felföldi István SE (12.) 31–22 (19–13)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Kiss, Papp.

FKSE-Algyő: Dávid D. – DRAXLER 5/2, VELKY 6, KOZMA 4, Dávid Zs. 1, Gercsó, ARACSI 7. Csere: Aradi (kapus), HÓDI 1, DANKÓ 3/2, Faragó 2, Molnár, Fejes 2, Vér. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Rengeteg hibát vétettünk támadásban, és az első félidőben a védekezésben is voltak hiányosságaink. Tudunk ennél jobban játszani, de ez egy ilyen nap volt.



Kellett két jó kapus

Makói KC (5.)–Szolnok (9.) 19–17 (12–11)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

Makói KC: CSEH, Kádár (kapusok), Antal 2, DEBRECZENI 3/1, Nagy N. 1, RÓZSA 6, Méreg, Kozserán K., DRAXLER R. 7/6, Draxler D., Nagy F., Dénes, Hadobás. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – A kezdeti meggyőző támadó játékunkkal sikerült előnyre szert tennünk, ezt követően a támadásainkat kissé elkapkodtuk, nem játszottunk kellő türelemmel, így magunkra húztuk a jó játékerőt képviselő ellenfelünket. Szerencsére a lányok védekezésben olyat alkottak, ami minden edző álma. A makói védőfal szinte átjárhatatlan volt az ellenfél számára. Eszembe jut Minarik Ede bácsi elhíresült mondata: „Kell egy kapus". Nekünk kettő van, nagyszerű teljesítményük meghatározta a találkozó alakulását.



Csillagkeresés

OSC II. (7.)–HVSC (10.) 14–7 (7–1, 4–2, 3–2, 0–2)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 14. forduló. Budapest, Nyéki Imre Uszoda, 50 néző. Vezette: Kiss, Becsenyei.

HVSC: Ujházi (8 védés) – Gundl, Markó 1, Hajdú 1, Beleon, Szabó, Tar 1. Csere: Barna, Harangozó 2, Katona,

Nádasdi, Benkő 2, Tóháti, Könyves. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Nálam bölcsebbek azt mondják, hogy be kell sötétedni ahhoz, hogy lássuk a csillagokat. Most sötét van, a csillagokat keressük.



Jól indult a rájátszás

Szegedi RSE–Közgáz SC 3:0 (27, 27, 21)

Női röplabda NB II, rájátszás, 1. forduló. Szeged, SZTE Sportközpont.

Szegedi RSE: Kaszás, Vass, Fürdök N., Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus. Csere: Sipka (libero). Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen sikerült legyőznünk a szívósan játszó Közgáz csapatát. Nem igazán játszottunk jól, viszont óriásit küzdöttek a lányok, a kritikus pillanatokban rendre sikerült higgadt döntéseket hozni, és így a rájátszást győzelemmel kezdeni.



Vereségek tekében

Ferencváros (8.)–Szentesi TE (7.) 6:2 (3354:3141)

Női teke szuperliga, 16. forduló, Budapest.

A szentesi pontszerzők: Seres (538 fa), Dóczi (541).



Szegvár (10.)–Bátonyterenye (4.) 2:6 (3039:3075)

Férfi teke NB I, 16. forduló, Szegvár.

A szegvári pontszerzők: Vígh (539 fa), Rácz (483).