Csongrád megye második, harmadik vonala: gólzáporos SZKKSE-siker

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Algyő, 250 néző. Vezette: Herczeg, Südi.KISS O. – Balda 2, NÉMETH 6, TÓTH, Valaczkai, Sándor, TEMESVÁRI 5. Csere: John 4, Árpási 1, Dolezsál, Szabó, Gazsó, Magyar, Maróti. Edző: Herbert Gábor.– Először is gratulálok a vendégeknek, nem érdemtelenül nyertek, még ha nem is ez a reális különbség a két csapat között. Rutintalanok voltunk, köztük én is, így először azt kell majd átgondolnom, én mit rontottam. Azt nem mondhatom, hogy a srácok nem harcoltak volna férfiként, de a sok ki nem kényszerített támadási hibánk és az ellenfél legjobbja, jó barátom, Nagy Máté jelentette a különbséget. Az ő pályára lépésével nagyot változott a játék képe, mi pedig a végjátékban futottunk az eredmény után, sikertelenül. Nem szabad összeesnünk!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Budapest, 250 néző. Vezette: Fekete, Tóth.Horvát, Cseh – Takács 1, Szabó 2, Speth 3, Csoknyai, Bató 5, Zsikó 3, Szécsi 3, Miklós 2, Gindeli 4, Stachó 1. Edző: Vojkovics Gyula.– Mélyen tudásunk alatt játszottunk. 10 percig voltunk partiban, mert a Vasas sem védekezett addig szinte semmit, aztán velünk ellentétben nekiálltak. Nem vállaltuk el a helyzeteinket, és nagyon sok eladott labdánk volt ebből.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,1. forduló. Nyíradony, 10 néző.Vezette: Budai-Bock, Rácz.Kőhalmi – Zsilák 2, LOVISTYÉK 8, Draxler O.3/2, Kozma 2, Gercsó 3, Szepesi 3.Csere: Aradi (kapus), Vér 2, Bagi 1, Rózsa, Aracsi 1, Draxler D. Edző: Avar György.– Találkoztunk az NB I/B-vel. Sokat kell még fejlődnünk, hogy felvegyük a magasabb osztály ritmusát, és tudomásul kell vennünk, hogy ami elég volt az NB II-ben, az itt kevés.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,1. forduló. Makó, 50 néző.Vezette: Horváth, Simó.BALÁN – Papp 4, LESZKOVÁN 6, Vörös 1, Pap 1, Endrei 3, Veréb 2. Csere: Szabó (kapus), Zsiga, Szécsi, Novák, Petrás.Edző: Gera Norbert.– A kisebbik problémánk volt, hogy az aktuális bajnokkal kezdtünk. Nagyobb gondot jelentett a helyzetkihasználásunk és az önbizalomhiányunk. Jó játékvezetés mellett jobb csapattól kaptunk ki.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,1. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.Csányi 7, Kosik 5, Szilágyi 4, Nagy B. 3, Kuray 3, Szabó B. 3, Tőkés 2, Dobay 2, Lőrincz 2, Csiki R. 2, Bajusz B. 1, Bagi 1, Oltványi 1.– A csapat nagy részének ez volt az első felnőtt bajnoki mérkőzése, de jól vették az első akadályt. Remekül védekeztünk, amiből gyors gólokat tudtunk szerezni, ezért lett ilyen sima a sikerünk. Csapatmunka volt, mindenki hozzátett a győzelemhez!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Kiskunmajsa, 250 néző.Vezette: Csányi, Drinóczi.Kovács, MAJDÁN, Hegedűs – Perbíró 2, Kiss, Huszák 2, LOSONC 5, Felföldi, Gömöri 3, Tóth 1, KOVÁCS 7, Németh, Héjja 8, Zvolenszki 9, Sebők. Játékos-edző: Pásztor István.– Az első 15 percben a kihagyott lehetőségeink megbosszulták magukat, ellenfelünk ezt kihasználva előnyre tett szert a félidőre. A szünet után gyorsabban, hatékonyabban és taktikusabban játszottunk, néhány perc alatt fordítottunk. Remekül összeállt a védekezésünk, és rendre sikerült gólokra váltani a helyzeteinket. A nehéz kezdés után mutatott teljesítményünk biztató a jövőre nézve! Losonc László hozta a pontos lövéseit, a második játékrészben Majdán Márk is elkapta a fonalat a kapuban, illetve remekül mutatkozott be Kovács Attila a szélen.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Szarvas, 70 néző. Vezette: Fehér, Répás.Kádár – Balázs 3, Kiefer 5, Nagy, Paska 4/2, Bozsó, Dénes Dom.,Dénes Dor., Hadobás 4/1, Szűcs, Rácz. Edző: Szabó Attila.– Megérdemelten győzött az évek óta bajnokaspiráns Szarvas. Az eredmény nem a valós különbséget tükrözi a két csapat között, sajnos rengeteg tiszta helyzetet puskáztunk el. Tanultunk belőle, és próbáljuk a teljesen új csapatunkat minél hamarabb összekovácsolni!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,1. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Herceg, Piller.Fodor, KOVALCSIK (kapusok), SZŰCS 15/6, Kovács 1, CSÁKI 10/1, BOGNÁR 4, Sebestény 3, KARÁCSONYI 2, Czifra, Fehér 1, KIRÁLY 3, Lipták, Csányi. Edző: Veres Márton.– Gratulálok mindkét csapatnak! A mérkőzés tempóját meghatározta, hogy két nagyon fiatal társaság mérte össze tudását, így rengeteg gól született a gyors játék miatt. Ehhez azonban kellett az a rengeteg technikai hiba is, amelyek az idény eleji formának köszönhetők, illetve hogy a csapatunk még csak most áll össze. Védekezésben még nem sikerült lezárni a belső területeket, mélységben beragadtunk. Ebben sokat kell fejlődnünk, ha el akarjuk érni a célunkat, de a bajnokság nyitányán a győzelem volt az elsődleges feladat.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Mezőtúr, 100 néző. Vezette: Hirth, Tárnyik.Ádász – Kovács 1, Nagy 6, Lukács 4, Török 8, Blaskovics 3, Kandó. Csere: Áncsán (kapus), Székesi, Bálint 1, Becsei 2, Szabó, Klemm, Balogh 1. Edző: Dankó Ervin.– Jó csapatot sikerült legyőznünk. Nagyon idegesen és sok hibával kezdtünk. A második félidőben a küzdeni tudásunk dicsérhető.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok, 56 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.Cseh, Stachó 2, Kovács 1, Tóth 3, Szöllősi 2, Baranyi 3, Csécsei 3, Besenyi 1, Forrás 6, Pördi 1, Csáki 1, Körmendi, Lukács, Molnár 2. Edző: Zsadányi Sándor.– Győzött a rutin, ami nekünk még hiányzik, de ezért is neveztünk ebbe a bajnokságba. Első felnőtt mérkőzésüket ziccerek kihagyásával kezdték a lányok, de a második félidőre játékba lendültek. Gratulálok nekik, szépen helytálltak!Női teke szuperliga, 2. forduló.Férfi teke NB I, Keleti csoport, 3. forduló.A szegvári pontszerzők: Óhát (509 fa), Szabics (526), Rácz (526).