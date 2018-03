Csongrád megye második, harmadik vonala: hamar elszállt a Kosársuli reménye, védekezésben lépett előre a Szeged KE

10 percig élt a remény

Nyíregyháza (4.)–Vásárhelyi Kosársuli (13.) 82–62 (18–18, 22–11, 22–17, 20–16)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport,

23. forduló. Nyíregyháza, Continental Aréna, 250 néző. Vezette: Balogh, Józsa, Nepp.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 24/6, Bálint 4, Béres 3/3, Vas 11, Miletics 8.

Csere: Molnár 4, Pavlovics 2, Horvát 2, Varga 4. Edző: Czuprák László.

Czuprák László: – Az első tíz perc jó játéka után nagyon leromlott a dobószázalékunk. Sajnos ilyen teljesítménnyel nem lehet mérkőzést nyerni.



Végre!

Szeged KE (7.)–TFSE (6.) 65–58 (12–20, 16–8, 23–14, 14–16)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, rájátszás az 1–9. helyekért, 2. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Simon, Tóth.

Szeged KE: Nagy L. 4, VÁRI 17, Tóth C. 4, Radócz 15, JÁHNI 21. Csere: Zsíros 4, Kecskés. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Végre védekeztünk! Az eddigiekhez képest egész taktikusak voltunk. Gratulálok a

lányoknak!



A pontoknak örülhetnek

Törökszentmiklós (12.)–ContiTech FKSE-Algyő (5.) 34–35 (19–19)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

21. forduló. Törökszentmiklós 170 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

ContiTech FKSE-Algyő: MIKLÓS – Balda 7/3, SIMON 6, Sándor 1, Gazsó 3, Valaczkai 4, TEMESVÁRI 6. Csere: Deák, Gera (kapusok) Ambrus 1, Magyar, VANCSICS 7, Dolezsál. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Nem voltunk megfelelő pszichés állapotban, nem pörögtünk fel kellően a meccsre, így tulajdonképpen csak a megszerzett két pontnak örülhetünk.



Reális eredmény

Lajosmizse (9.)–MOL-PICK Szeged (13.) U23 30–24 (15–12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

21. forduló. Lajosmizse, 150 néző.

Vezette: Szakállas, Varasdi.

MOL-PICK Szeged U23: Nagy – Sunajko 8, Csányi, Vetési 2, Martonosi 1, Szabó 5, Benák 2. Csere: Tóth, Maróti 2, Dimovics, Götz 3, Bátki 1. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Nincs okom mérgesnek lenni, ennyit tudunk. Dicséretes, hogy Bátki Bence góllal debütált.



Végig vezetve nyertek

Kiskunhalas (5.)–ContiTech Makói KC (8.) 28–31 (16–18)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

17. forduló. Kiskunhalas, 100 néző.

Vezette: Járdi, Kazi.

ContiTech Makói KC: BALÁN – Papp 1, SZILÁGYI 10, Szabó 1, VIKOR 2, LESZKOVÁN 8, Veréb. Csere: Dani (kapus), Varga, ENDREI 5, SZÉCSI 4, Petrás, Dóczi, Zsiga.

Nagy György Sándor szakosztályvezető: – A mérkőzés első negyedórájában az történt, amit megbeszéltünk. Egy vitatható és sajnálatos eset után Papp Dánielt a játékvezetők kiállították. A támadási taktikánk átalakítása után továbbra is az történt a pályán, amit mi akartunk. A védekezésünk összeállt, főleg Veréb és Balán hathatós segítségével. Támadásban Szilágyi és Leszkován kiemelkedőt nyújtott. Gratuláció jár a csapatnak, hogy

végig vezetve megérdemelten nyert egy igen kellemetlen stílusú ellenféllel szemben. Igazi csapatmunka volt a

tavaszi hadjárat fontos eleme. Mielőbbi gyógyulást kívánunk betegeinknek!



Jókor jön a pihenés

Gyula (7.)-Makói KC (5.) 30–19 (17–9)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

18. forduló. Gyula, 150 néző.

Vezette: Kathi, Oláh.

Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok), Debreczeni, Nagy N. 1, Antal, RÓZSA 4, Kozserán K., Draxler R. 5/4, DRAXLER D. 9, Nagy F., Dénes, Hadobás, Szél. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – A tél folyamán négy meghatározó játékosunk távozott, míg a Gyula öt, köztük NB I-ből érkező játékossal tudott erősíteni. A lányoknak a hatodik bajnoki meccsüket kellett szinte csere nélkül lejátszaniuk, ami fizikailag és szellemileg is nagyon megterhelő. Most ennyire voltunk képesek. Jókor jön a két hét pihenés, mert a következő két meccsen az első és a második helyezett ellen kell pályára lépnünk. Gratulálok a Gyulának!



Tartalékosan is nyertek

Szegedi RSE–Delta RSE 3:1

(16, 17, –19, 15)

Női röplabda NB II, rájátszás, 4. forduló, Szeged.

Szegedi RSE: Kaszás, Vass, Fürdök L., Molnár, Kádár, Baráth. Csere: Borsi

(libero), Cseh, Hűse, Sipka. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Az elvesztett játszma ellenére elégedett vagyok az eredménnyel, tekintettel arra, hogy Fürdök Nóra csapatkapitányunk és Kovács-Fiskus Fanni is betegség miatt hiányzott, így tartalékosan felállva is magabiztosan tudtuk nyerni a mérkőzést.



Hazai siker

Szent Mihály (4.)–Berettyóújfalu (5.) 3–1 (0–0)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 18. forduló. Vezette: Bereczki (Hegyesi, Brezovai).

Szent Mihály: Jankulár – Lovászi, Baksa, Zimányi Kovács, Vass. Csere: Börcsök, Varga, Redetzky, Hódi, Fehér, Sávai, Czibere. Játékos-edző: Hódi Zsuzsanna.

A szentmihályi gólszerzők: Vass (26.), Lovászi (26.), Zimányi Kovács (40.).