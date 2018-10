Csongrád megye második, harmadik vonala: hengerelt a HLKC

Megérdemelten nyertek. A kék mezes Hódmezővásárhelyi LKC legyőzte a Bácsalmást. Fotó: HLKC

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 5. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Gelencsér, Maár, Mintál.Vásárhelyi Kosársuli: MOLNÁR 21/3, BÉRES 11/3, Börcsök 2, VAS 22/9, Gajics 2. Csere: Perák 2, Bálint 4, Varga 8, Pavlovics 2, KELEMEN 18/9, Kovács, Czégel. Edző: Tóth Tamás.Tóth Tamás: – A páratlan negyedekben páratlanul extrán dobott a Pápa, tíz távolijuk volt jó, 64 százalékkal. A páros negyedekben a rotációból fakadóan és a jobb erőnlétünknek köszönhetően őröltük fel a jól játszó ellenfelünket. A végjátékban helyén volt az eszünk és a szívünk, nagyon nehéz rangadót húztunk be.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Törökszentmiklós, 120 néző.Vezette: Gadányi, Szabó.ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Szabó 4, Németh 5/2, Tóth 2, Valaczkai 6, Sándor 5, Temesvári 7. Csere: Gera (kapus), John 2, Gazsó 3, Balda 2, Dolezsál, Magyar. Edző: Herbert Gábor.Herbert Gábor: – Szívem szerint mindenkit kiemelnék, nagy gratuláció a fiúknak. Az első pillanattól kezdve motivált volt a társaság, a feszes védelemnek és a kiváló kapusteljesítménynek köszönhetően sok könnyű indításgólt tudtunk lőni, amivel felőröltük a Székácsot, és a játék minden elemében felülmúltuk a szimpatikusan küzdő ellenfelünket. Kár, hogy szünet következik, mert most lendületben vagyunk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 5. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző.Vezette: Héjja, Kónya.PC-Trade Szeged KKSE: Horvát – Miklós 4, Szécsi 4, Gindeli 4, Bató 5, Speth 3, Takács 5. Csere: Szabó 1, Vér, Csoknyai 1, Kertész, Csanádi. Edző: Vojkovics Gyula.Bató Lili, az SZKKSE játékosa: – Szoros meccset játszottunk, végig küzdöttünk, akartunk, de a meccs végére sajnos elfogytunk. Sok technikai hibát vétettünk, ami egy ilyen meccsen nem fér bele.Női kézilabda NB I/B, Orosháza, 310 néző. Vezette: Győr, Hadas.Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – Lovistyék 3, Zsilák 2, DRAXLER O. 7/1, Mikó, Velky 1, Szepesi 5/2. Csere: Hernádi (kapus), Vér, Aracsi 1, Bacsa, Bagi 4/4, Draxler D., Gercsó, Kozma, Rózsa. Edző: Avar György.Avar György: – Fegyelmezetlenül, a megbeszélteket be nem tartva ennyire vagyunk képesek.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Kondoros, 100 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.Pick Szeged U23: Horváth – Nagy B. 3, Csányi 5, Szabó B. 3, Becski, Szilágyi 9, Bagi 2. Csere: Krivokapics (kapus), Józsa 1, Kosik 3, Csiki Cs., Bajusz B. 1, Dobay 3, Tőkés 5, Oltványi 2. Megbízott edző: Kis Márk.Kis Márk: – Az első félidőben nem működött megfelelően a védekezésünk, így sok gólt kaptunk. A második játékrészre már összeállt a védelmünk, amiből sok könnyű gólt tudtunk szerezni. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Csongrád, 150 néző. Vezette: Hirth, Tárnyik.A Tigrisek Csongrádi KSE gólszerzői: Losonc 6, Zvolenszki 5, Kovács 4, Felföldi 4, Pásztor 4, Héjja 4. Játékos-edző: Pásztor István.Pásztor István: – Kemény és szoros csata volt. Sajnos sok technikai hibát vétettünk, így az utolsó másodpercig izgulhattunk. Három másodperccel a vége előtt Losonc László gyönyörű góljával tudtunk döntetlent kiharcolni.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.ContiTech Makói KC: Balán – Czirják, NOVÁK 5, Leszkován 1, BERTA 5, ENDREI 8, Szabó R. 1. Csere: Szabó B. (kapus), Zsiga, Papp 1, Hegyi, Kómár, VASS 6, Petrás. Edző: Gera Norbert.Gera Norbert: – Hiányzásoktól és sérülésektől tizedelve az 57. percig jó teljesítményt nyújtottunk a feljutásért harcoló vendégek ellen. A végjátékban sajnos egyénieskedtünk, amiből nem jöttünk ki jól.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Kiss, Petrovszki.HLKC: Ádász – Blaskovics 1, Szabó 7, Lukács 4, Balogh 4, Török 6, Becsei 5. Csere: Áncsán, Kovács 1, Székes, Nagy 9, Bálint, Horváth 3, Klemm. Edző: Dankó Ervin.Dankó Ervin: – Megérdemelten tartottuk itthon a két pontot, az eredmény reálisan mutatja a két csapat közötti különbséget. A lányok minden dicséretet megérdemelnek, hiszen a játék minden elemében nagyon jól teljesítettek.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Makó, 40 néző. Vezette: Gyimesi, Horváth.Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Dénes Dom., Dénes Dor. 3, Hadobás, Nagy 4, Paska, Rácz, Szél, Szűcs, Kiefer 4/1, Balázs. Edző: Szabó Attila.Szabó Attila: – 33 kihagyott ziccert számoltam össze. Ennyi hibával nem szabad játszanunk! A nehéz ellenfelek után most jön négy olyan mérkőzés, amelyeken van esélyünk a pontszerzésre, erre készülünk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Bugyi, Nász.PC-Trade Szeged KKSE U22: Gyovai, Kertész 2, Kovács 6, Baranyi, Farkasinszki 1, Lantis 1, Tóth 3, Szöllősi, Lukács, Csanádi, Molnár, Körmendi, Csécsei 2, Csáki 7. Edző: Zsadányi Sándor.Zsadányi Sándor: – Az igazi dicsőség térdre kényszerülni, és azután mégis felállni.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Gyula, 130 néző. Vezette: Oláh, Szikszay.KSZSE: FODOR, Jakab (kapusok), Nagy, SEBESTÉNY 8, Karácsonyi 1, Szűcs 5, Lipták, CSÁNYI 7, Kovács, Király, CSÁKI 7, Czifra, Fehér 3. Edző: Veres Márton.Veres Márton: – Felemás érzések kavarognak bennem. Dühös vagyok, mert rengeteg ziccert hagytunk ki a mérkőzésen, de büszke is vagyok a lányokra, mert a hiányzók ellenére óriásit küzdöttek. Igazi csapatként csodálatosan kezdtünk, ami talán minket zavart meg jobban. Ahogy jött fel a Gyula, nehéz volt kilenc ember ellen játszani. Érthetetlen ítéletek születtek, rengeteg emberhátrányban töltött percünk volt a második félidőben, amit nehéz ennyi sérülttel megoldani. Ettől a helyzeteink megvoltak, ha csak a felét értékesítjük, nem lett volna kérdés a győzelmünk. Minden körülmény azt mutatta, hogy nem tudjuk elhozni a két pontot, amit részben magunknak is köszönhetünk. Sajnálom, hogy így alakult, innentől nagyon nehéz dolgunk lesz, ha el akarjuk érni a céljainkat.Női teke szuperliga, 6. forduló.A szentesi pontszerzők: Katona (451 fa), Dóczi 473, Seresné 487, Marsi 549 fával.Férfi teke NB I, Keleti csoport, 7. forduló.A szegvári pontszerzők: Kovácsik 517, Rácz 519, Szabics 549 fával.