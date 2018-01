Csongrád megye második, harmadik vonala: magabiztos siker asztaliteniszben és röplabdában

Tripla nélkül nehéz



Vásárhelyi Kosársuli (12.)–Tehetséges Fiatalok BP (5.) 60–63 (20–26, 12–9, 22–15, 6–13)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, alapszakasz, 15. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 240 néző.

Vezette: Gelencsér, Vadász, Mintál.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 19, Bálint 4, Varga 5, Vas 12, Gajics 8. Csere: Molnár 10, Horvát, Pavlovics 2. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Tudtuk, hogy kevés pontos mérkőzés lesz, és nagyon fontos lesz az eredményes támadójáték. Nem emlékszem, mikor volt utoljára, hogy nem volt sikeres hárompontos kísérletünk hazai pályán. A TF tudatosan lassította a játékot, de még így is nyerhettünk volna.



A negyedik diadal



Vásárhelyi Kosársuli (12.)–MTK Törökbálint (8.) 83–72 (20–22, 23–17, 21–17, 19–16)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, alapszakasz, 14. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 220 néző.

Vezette: Varga, Reisz, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 10/3, Bálint, VARGA 24/9, Vas 11/3, GAJICS 19. Csere: MOLNÁR 17/3, Horvát, Béres 2, Kun, Rostás. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Nagyon örülök, hogy végre újra győztünk, szüksége volt rá a csapatnak. Az alapvető különbség az eddigi meccsekhez képest a 72 kapott pont volt. Ezt a receptet kell követnünk a következő meccseken is. Gratulálok a győzelemhez a csapatomnak!



Szórakoztató győzelem



Szeged KE (2.)–PEAC-Pécs (6.) 70–57 (19–17, 23–8, 20–11, 8–21)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 12. forduló. Szeged, Etelka sor. Vezette: Földi, Simon.

Szeged KE: Nagy L., VÁRI 18, TÓTH C. 8, RADÓCZ 24/6, JÁHNI 6. Csere: Kőházi 13, Zsíros 1, Váradi, Peckham. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – A második és harmadik negyedben kiváló játékkal nagyobb előnyre tettünk szert. Védekezésben volt lehetőségünk kipróbálni több variációt is. Támadásban a mérkőzés nagy részében közönségszórakoztató támadásokat vezettünk, több kiemelkedő egyéni teljesítménnyel.



Magabiztos siker



Debreceni ABE (10.)–Floratom Szeged AC Probart II. (1.) 5–13

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló, Debrecen.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kószó A. 4, Lukács 3, Sipos 3, Kancsár 2, a Kószó A.–Lukács páros.

Lukács Levente: – Visszafogott játékkal is magabiztosan hoztuk a kötelezőt.



Újra 3:1



Szegedi RSE–MTK U21 3:1 (20, –18, 20, 20)

Női röplabda NB II, 15. forduló. Szeged, József Attila Általános Iskola.

Szegedi RSE: Fürdök N., Molnár, Kaszás, Kovács-Fiskus, Vass, Kádár. Csere: Sipka (libero), Gardi, Hűse, Fürdök L. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Hullámzó játékkal hat-nyolc megnyert pont után sajnos ugyanannyit át is aludtunk, de végül hoztuk az előző budapesti találkozónk eredményét, ismét 3:1-re sikerült legyőznünk a jó erőkből álló MTK-t. Gratulálok a csapatnak az újabb győzelemhez, és külön szeretnék gratulálni a szalagavatójukon részt vevő játékosaimnak.