Csongrád megye második, harmadik vonala: minden női kézicsapat nyert

Négy perc blokk



Vásárhelyi Kosársuli (14.)–HOYA-Pannon Egyetem Veszprém (2.) 75–80 (28–21, 17–18, 13–23, 17–18)

Férfi kosárlabda NB I B csoport, alapszakasz, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 320 néző. Vezette: Kovács N., Radnóti M., Tóth C.

Kosársuli: SZABÓ 21/3, Bálint 2, Béres 4, Vas 13/9, MILETIC 15. Csere: Domján, Rostás 8, Pavlovic, Molnár 12. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Ragyogóan kezdtünk, a veszprémiek azt játszották, amire készültünk. A harmadik negyed első 4 percében érthetetlen módon leblokkolt a csapat, és ekkor eldöntötte a meccset a Veszprém.



Fegyelmezett játék



PC Trade Szeged KKSE (2.)–Eszterházy KFSC (1.) 32–22 (18–8)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Szeged, 200 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

PC Trade Szeged KKSE: Nagy – Takács 2, Dajka 6/1, Bárány 5, Mikó 3, Maláti 2, Miklós 3. Csere: Dobó, Bató, Bognár 2/2, Berta 3, Speth 1, Egervári, Zsikó 2, Scheffer 3. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Az első félidő elejéig volt nyílt a találkozó, onnantól a lányok nagyon fegyelmezett játékkal tudatosították mindenkiben, hogy csak a győzelem fogadható el ma. Zsadányi Sándor nevében is gratulálok a lányoknak, büszkék vagyunk rájuk.



Köszönet a játékért



Kézilabda Szeged SE (13.)–Kispest NKK (4.) 34–28 (21–19)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

KSZSE: KOTHENCZ – KÓNYA 3, BALOGH VIVIEN 4, LUKÁCS 3, Szűcs B. 1, Csoknyai 2, SZŰCS D. 11 (5). Csere: Fodor (kapus), Papp, CSÁKI 8, Karácsonyi, Dobó 1, BALOGH VIKTÓRIA 1, Hős, Szabó, Mike. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Köszönöm a lányoknak a mai játékot, és nagyon örülök a győzelemnek.



Hamar javítottak



Gyömrő VSK (14.)–Hódmezővásárhelyi LKC (11.) 23–43 (8–23)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Gyömrő, 100 néző. Vezette: Kaló, Mizsák.

HLKC: Dömény-Veress – Török 4, Nagy 8, Szepesi 3, Herceg 6, Lovistyék 8, Székesi, Csere: Áncsán, Ádász (kapus), Kandó 2, Földesi 1, Mihajlov 3, Horváth 6, Bálint 2. Edző: Varga József.

Varga József: – Jól kezdtük a mérkőzést, majd figyelmetlenségek miatt kisebb hullámvölgybe kerültünk. Ekkor hamar sikerült javítani, így ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Külön öröm, hogy tehetséges ifjúsági korú játékosaink is jelentősen hozzá tudtak járulni a győzelemhez.



Minőségi védekezés



Gyomaendrődi Liget Fürdő (4.)–FKSE-Algyő (1.) 22–28 (12–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Gyomaendrőd, 200 néző. Vezette: Major, Szűcs.

FKSE: DÁVID D. – ARACSI 2, GERCSÓ 4, DÁVID ZS. 4, KOZMA 4, VELKY 3, DRAXLER 5/2. Csere: Aradi (kapus) Dankó 2, Csányi 2, Fejes 2, Hódi, Molnár, Faragó. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Gyomára nem nyerni járnak a csapatok. Sikerült 22 gólon tartani őket, amely minősíti a védekezésünket, ami nem meglepő, hiszen a héten Laluska Balázs készítette fel a lányokat. Gratulálok, csajok, köszönöm, Lala!



Minden makói remekelt



Abonyi KC (10.)–Makói KC (5.)

20–25 (9–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Abony, 120 néző. Vezette: Elhardt, Fazekas.

Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok), Debreczeni 6/1, Nagy 4, Antal 4, Kozserán K., Draxler R. 7/3, Draxler D. 4, Dénes Dorka, Dénes Dominika, Hadobás R. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – A csapat abonyi szereplését értékelve csak pozitív jelzőket használhatok: szervezett, fegyelmezett védekezés, ötletes, tudatosan felépített támadójáték. Ennek függvényében nem meglepetés, hogy végig irányítva a mérkőzést fölényesnek mondható győzelmet arattunk. Minden játékosom kitűnően játszott.



Csak a szokásos



Nyíregyházi SN Kft (4.)–ContiTech FKSE-Algyő (7.) 33–27 (18–18)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Nyíregyháza, 200 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

FKSE: Miklós – VANCSICS 12/6, Simon 2, Sándor 2/1, Döme, Valaczkai 3, Temesvári 3. Csere: Deák, Gera (kapusok), Ambrus, Magyar, Dolezsál, Gazsó 1, Kocsis 1, Balda 3, Molnár. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Sajnos megint a szokásos mérkőzésünket játszottuk. Negyvenöt percig kontroll alatt tartottuk a találkozót, és az utolsó 15 percben az elkapkodott lövések, eladott labdák megbosszulták magukat, és vereséget szenvedtünk.



Tisztes helytállás



Mezőkövesd (1.)–MOL PICK Szeged U20 (13.) 34–29 (18–14)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Mezőkövesd, 700 néző. Vezette: Medve, Tarnavölgyi.

MOL-PICK Szeged U20: NAGY M. – SUNAJKO 11, Götz 1, Vetési 1, SELMECZI 2, SZABÓ M. 9, Tóth J. 2. Csere: Marczinka (kapus), Dimovics 2, Benák, Szilágyi Z., Csányi R. 1. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Tisztesen helytálltunk a listavezető ellen. Talán megijedtünk, amikor túl közel kerültünk hozzájuk, és ugyan védekezésben sok labdát szereztünk, de súlyban és tempóban nem voltunk egy súlycsoportban, ennek köszönhető a sok kapott gól. Elégedett vagyok a látottakkal.



Feltartott kézzel



Békéscsabai DKSE (2.)–ContiTech-Makói KC (10.) 30–19 (14–7)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Kathi, Oláh B.

ContiTech-Makó: BALÁN – Szilágyi Z. 3, Papp D. 2, Szabó R. 2, Leszkován 3, Vikor 2, Zsiga R. 1. Csere: Dani (kapus), Petrás, Varga I. 1, ENDREI 5, Dóczi T. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – A vereség egy erősebb Békéscsabától alapembereink hiányában borítékolható volt. Ami viszont nem fogadható el, hogy feltartott kézzel mentünk a csatába.



Három csapatpont



Szegvár (10.)–Gázművek (12.) 3:5 (3024:3058)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 15. forduló, Szegvár.

A szegvári pontszerzők: Vígh F. 519, Zsibók Z. 556, Puskás B. (Fuvó) 537 fával.



Hazai győzelem



Szentesi TE (7.)–Bátonyterenye (10.) 7:1 (2981:2688)

Női tekecsapat szuperliga, 15. forduló, Szegvár.

A szentesi pontszerzők: Seres E. 471, Seresné 498, Dóczi 501, Molnárné 473, Marsi 562 fával.