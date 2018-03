Csongrád megye második, harmadik vonala: önmagukat is legyőzték a röplabdások, 45 percig tartotta magát a HLKC

Értékes győzelem



Vásárhelyi Kosársuli (12.)–Honvéd (10.) 89–75 (24–16, 16–21, 26–18, 23–20)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, 450 néző. Vezette: Gelencsér, Mintál, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 20, Bálint, MOLNÁR 20/3, Vas 5, MILETICS 22/3. Csere: Horvát 6/6, Béres 2, VARGA 12/6, Kun 2. Megbízott edző: Czuprák László.

Czuprák László: – 49–49-nél Varga Zalán triplái jelentették a fordulópontot. Értékes győzelmet szereztünk, amelyben Miletics ragyogó lepattanózásának kulcsszerepe volt. Emellett a legfontosabb pillanatokban jól működött a védekezésünk.



Ebből tanulni kell



Szeged KE–Csata DSE 85–88 (22–27, 26–24, 11–23, 26–14)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, rájátszás az 1–9. helyért, 1. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Simon, Tóth.

Szeged KE: Nagy L. 1, VÁRI 22/6, Radócz 14/3, JÁHNI 24/3, Zsíros 4. Csere: Kőházi 6 TÓTH C. 14/6. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Egyik csapatnak sem sikerült védekezésben kiemelkedőt nyújtania. Jó, portszerű meccset játszottunk. Bizakodom, hogy tanulunk az elkerülhető hibáinkból.



Legyűrték a sebzett vadat



ContiTech FKSE-Algyő (5.)–Mizse KC (10.) 33–29 (16–15)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

ContiTech FKSE-Algyő: Miklós – Balda 3, Simon 2, Magyar, VALACZKAI 5, DÖME 8, TEMESVÁRI 7. Csere: Kiss O. (kapus), Sándor 3, Ambrus, KOCSIS 4/3, Vancsics 1. Edző: Kovács István.

Kocsis István: – Egy küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, nem véletlenül mondtam, hogy a „sebzett vaddal" óvatosan kell bánni. Azt kaptam a meccstől, amit vártam: tapadtak ránk, nem tudtunk ellépni, de végül sikerült nyernünk, amihez gratulálok a fiúknak!



Osztályon aluli hibák



MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Ózd (8.) 25–26 (9–15)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bátori, Szécsi.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy – SUNAJKO 8, Götz 4, Vetési 1, Martonosi 3, SZABÓ 5, Benák 1. Csere: Dimovics 1, Selmeczi, Csernai, Maróti 2. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Csalódottak vagyunk a vereség miatt, a másodosztály színvonalához méltatlanul kezdtük a mérkőzést. A szünet után voltak jó periódusaink, de a végjátékban újabb osztályon aluli hibákat vétettek kulcsjátékosaim, amelyekkel képtelenség mérkőzést nyerni.



45 percig szoros volt



HLKC (12.)–PC-Trade Szeged KKSE (2.) 23–33 (13–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

HLKC: Ádász – Török, Nagy 6, Szepesi 3, Herceg 8, Lovistyék 3, Székesi 3. Csere: Áncsán (kapus), Kandó, Horváth, Mihajlov, Bálint, Kovács, Becsi. Edző: Varga József.

PC-Trade Szeged KKSE: Nagy – Berta 2, Bárány 3, Mikó 3, Speth 1, Zsikó 1, Miklós. Csere: Dobó, Bató 13/7, Scheffer 5, Egervári 2, Cseh, Egervári, Balázs, Takács 3. Edző: Vojkovics Gyula.

Varga József: – Negyvenöt percig benne volt a levegőben, hogy bármi lehet. Sajnos kevés az olyan erősségű cserénk, aki érdemben hozzá tud tenni egy ilyen mérkőzéshez, így eddig tartott a szufla. Azt hiszem, az első negyvenöt percre kell és lehet építenünk.

Vojkovics Gyula: – Nehezen indult, a második félidő elejéig várni kellett, hogy a saját ritmusunkban kézilabdázzunk. Jól jön a pihenő, amit igyekszünk hasznosan tölteni.



Sokáig partiban voltak



Orosháza (5.)–KSZSE (13.) 35–26 (15–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Orosháza, 300 néző. Vezette: Kaló, Mizsák.

KSZSE: FODOR – Kónya 1, Farkas 3, BALOGH VIV. 7, BALOGH VIK. 3, Szűcs B. 1, SZŰCS D. 9. Csere: Kothencz (kapus), Csáki 1, Mike, Dobó, Papp, Lukács 1, Hős, Szabó, Csoknyai. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Sokáig partiban voltunk, de a végére elfogytunk.



A 8 jó perc is sikert ért



ContiTech Makói KC (8.)–Kondoros (11.) 29–23 (14–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Major, Szűcs.

ContiTech Makói KC: BALÁN – SZILÁGYI 6, Papp 1, LESZKOVÁN 5, Vikor 2, ENDREI 6, Veréb 1. Csere: Dani (kapus), Varga, Petheő 1, Zsiga, SZÉCSI 6, Jártass, Dóczi, Petrás 1. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Négypontos meccs volt, ami rányomta a bélyegét a teljesítményünkre. Ötvenkét percig görcsösen játszottunk, a nyolc jó percünkben megnyertük a rangadót.



Megtisztelték az ellenfelet



FKSE-Algyő (1.)–Abony (11.) 35–16 (16–7)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

FKSE-Algyő: Dávid D. – Dávid Zs. 3, VELKY 7, Draxler 3, Vér 1, GERCSÓ 4/1, ARACSI 8. Csere: Aradi (kapus) Hódi, Dankó 4/2, Dudás 2/1, Molnár 2, Faragó 1. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Megtiszteltük az ellenfelünket, hogy a legjobb formánkban játszottunk. Köszönöm a lányoknak ezt a szép délutánt, remélem mindenki jól szórakozott.



A technikai hibák döntöttek



Békéscsaba U21 (5.)–Makói KC (4.) 21–19 (12–10)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Gulybán, Örsi.

Makói KC: CSEH, KÁDÁR (kapusok), DEBRECZENI 3, Nagy N. 2, Antal 1, Rózsa 3, Kozserán K., DRAXLER R. 4/2, DRAXLER D.5, Nagy F., Dénes Dor. 1, Dénes Dom., Hadobás, Szél. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Az első öt perctől eltekintve szoros mérkőzést játszottunk. Kapusaink ismét remekeltek, a védekezésünk összeállt, támadásban viszont rengeteg technikai hibát követtünk el.



Megérkeztek a cári seregek



BVSC II. (3.)–HVSC (10.) 17–8 (3–1, 6–0, 4–5, 4–2)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 16. forduló. Budapest, Szőnyi út. Vezette: Balázs, Knézy.

HVSC: Ujházi – Szabó, Markó 1, Nádasdi Z. 1, Nádasdi G., TAR 4, VIGH 1. Csere: Harangozó 1, Barna, Katona, Tóháti, Könyves, Benkő. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Ha a múlt héten megkezdtük a dicsőséges tavaszi hadjáratunkat, akkor most megérkeztek a cári seregek.



Döntetlen, vereség



Rákoshegyi VSE II. (9.)–Szentesi TE (7.) 4:4 (3106:3107)

Női teke szuperliga, 18. forduló.

A szentesi pontszerzők: Marsi (540 fa), Dóczi (550).



Szank (7.)–Szegvár (10.) 6:2 (3377:3252)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 18. forduló.

A szegvári pontszerzők: Vigh (581 fa), Szabics (559).



Önmagukat is legyőzték



Szegedi RSE–TAC-SZESE 3:2 (–17, 22, 24, –20, 15)

Női röplabda NB II, rájátszás, 3. forduló.

SZRSE: Fürdök, Vass , Kádár, Kovács-Fiskus, Kaszás, Molnár. Csere: Sipka (libero), Fürdök, Cseh. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Jól küzdő tatai csapatot győztünk le nyögvenyelősen. Szokták mondani, a győzelmet nem kell megmagyarázni, de ezen azért lenne mit.



Gól nélkül maradtak



Salgótarján (1.)–Szent Mihály (5.) 7–0 (4–0)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 17. forduló.

Szent Mihály: Jankulár – Baksa, Zimányi Kovács, Fehér, Czibere. Csere: Lovászi, Varga, Redetzky, Hódi, Sávai. Játékos-edző: Hódi Zsuzsanna.