Csongrád megye második, harmadik vonala: partiban volt a HLKC, nem bírta el a hiányzóit a Kosársuli

Herceg volt a legeredményesebb hódmezővásárhelyi. Fotó: Blaskovics Tibor

Férfi kosárlabda NB I B csoport, alapszakasz. Pécs, 50 néző. Vezette: Radnóti,Maár, Reisz.Kosársuli: MOLNÁR 18, Bálint, VAS 23/6, Varga 19/6, Gajic 4. Csere: Pavlovic 4, Kun, Horvát, Rostás 4. Edző: Czuprák László.Czuprák László: – Az első negyedben a 70 százalékos dobóteljesítményük és Béres Nándi sérülése megpecsételte a sorsunkat. Utána már jól tartottuk magunkat, de nagyon hiányzott Miletic és Szabó is a pályáról...Amatőr női kosárlabda nemzeti bajnokság, rájátszás az 1–9. helyért, 4. forduló, Kecskemét.Szeged KE: JÁHNI 15, Radócz, VÁRI 18, TÓTH C. 15, Nagy L. 4. Csere: Kecskés 2, Kőházi, Földi, Zsíros 3, Finsztál. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.Mészárosné Kovács Andrea: – Nagyon küzdelmes, olykor sportszerűtlen stílusban zajlott a meccs. Nem jól reagáltunk a Kecskemét verekedős kosárlabdájára, de mi is követtünk el hibákat. A lényeg a győzelem.Női kézilabda NB I/B, keleti csoport, 21. forduló. Gyömrő, 100 néző. Vezette: Rontó , Szanyi.KSZSE: KOTHENCZ – KÓNYA 6, Csáki 1, Balogh Vivien 4 (3), Szűcs B. 1, Csoknyai 4, Szűcs D. 4 (2). Csere: Fodor (kapus), PAPP 4, BALOGH VIKTÓRIA 2, Karácsonyi, Dobó, Hős 1, Szabó, Mike, Lukács 1. Edző: Gaál Adrienn.Gaál Adrienn: – Kötelező győzelem volt.Női kézilabda NB I/B, keleti csoport, 21. forduló. Szeged, 150 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.PC Trade Szeged KKSE: Dobó M. – Berta N. 1, Dajka B. 8/3, Bárány K. 5, Scheffer Zs. 8, Mikó G. 2, Miklós K. 3. Csere: Nagy É., Takács K., Bató L. 3, Speth, Egervári 1, Zsikó Zs. Edző: Vojkovics Gyula.Vojkovics Gyula: – Az első félidő feléig működött a védekezésünk, onnantól kezdve átjáróház volt a kapusaink előtt. Ennyi kapott góllal sem itthon, sem idegenben nem lehet meccset nyerni.Női kézilabda NB I/B, keleti csoport, 21. forduló. Budapest, 100 néző. Vezette: Győr, Hadas.HLKC: Dömény-Veress – Török 5, Nagy 5, Szepesi 2, Herceg 7, Lovistyék 2, Székesi 2. Csere: Áncsán, Ádász (kapusok), Kandó, Mihajlov 3, Horváth, Bálint. Edző: Varga József.Varga József: – A végjátékig jól tartottuk magunkat az esélyesebb Pénzügyőr otthonában. Rövidebb kispadunk sajnos ezúttal is megbosszulta magát.Női kézilabda NB II, délkeleti csoport, 17. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Molnár, Szenteszki.Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok), Debreczeni 1, Nagy N. 2, Antal 3, Rózsa 5, Kozserán K., Draxler R. 7/3, Draxler D. 4 , Nagy F., Dénes Dorka, Hadobás Rebeka, Szél. Edző: Szabó Attila.FKSE-Algyő: DÁVID D. – Fejes 3, VELKY 6, KOZMA 6, Dávid Zs., Draxler 4/1, Aracsi 4. Csere: Aradi (kapus) HÓDI, Dankó 3/1, Gercsó 3, Faragó 1, Dudás, VÉR, Molnár. Edző: Arany Zoltán.Szabó Attila: – Az első félidőben eldőlt a mérkőzés. A rövid kispadunk mellé a három sérülés is ellenünk játszott, így igen hamar kialakult a tízgólos különbség a két csapat között. A második félidőben a lányok egészen más felfogásban, felszabadultan játszottak, és a félidőt megnyerve faragtak a tetemes hátrányból. Gratulálok az Algyő csapatának, és sok sikert kívánok nekik az NB I/B-ben is.Arany Zoltán: – Ragyogó első félidő után, amelyben nagyon jól védekeztünk, és szép támadásokat vezettünk, következett egy feledhető második félidő.Férfi kézilabda NB II, délkeleti csoport, 21. forduló. Kiskőrös, 100 néző. Vezette: Rozina, Szászfai.ContiTech Makói KC: BALÁN – Szécsi 1, Leszkován 2, ENDREI 9, Vikor 1, SZILÁGYI 6, Petrás 1. Csere: Dani (kapus), PETHEŐ 3, Jártass, Varga I., Szabó R., Zsiga R. Edző: Gera Norbert.Gera Norbert: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, amely nem ilyen befejezést érdemelt. Az egyébként 57 percig jól fújó bírók a végén két oktatni való hibával belenyúltak a meccsbe. Erre nem lehet felkészülni, de a négy kihagyott hetesre és a legalább ennyi kihagyott ziccerre igen.Férfi vízilabda OB I/B, Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 50 néző. Vezette: Vogel, Birri.HVSC: UJHÁZI (12 védés) – BENKŐ 3, Markó 2, Hajdú J. 2, Nádasdi Z. 1, Nádasdi G., Vígh Cs. Csere: Harangozó, Barna D., Beleon B., Kürtösi, Tóháti, Könyves. Edző: Bertók Gyula.Bertók Gyula: – Az abszolút jó és az abszolút rossz dialektikus ütköztetéséből próbáltuk definiálni a vízilabdajáték fogalmát. Ez ma nem sikerült.Férfi tekecsapat NB I, keleti csoport, 19. forduló, Kazincbarcika.A szegvári pontszerzők: Vígh F. 587, Puskás B. 593 fával.