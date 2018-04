Csongrád megye második, harmadik vonala: rosszul dobott a Kosársuli, nem tudta borítani a papírformát a KSZSE

Rosszul dobtak



Vásárhelyi Kosársuli (14.)–Nagykőrös (7.) 67–90 (13–27, 14–21, 23–23, 17–19)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 26. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 320 néző.

Vezette: Kovács, Gelencsér, Földi.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 18, Bálint, Pavlovics 8, Vas 10/3, Gajics 15/6. Csere: Varga 5/3, Kun 6/6, Rostás 5, Horvát. Edző: Czuprák László.

Czuprák László: – Azt már a meccs előtt lehetett tudni, hogy a sok sérültünk miatt nem lesz könnyű dolgunk. Végül azonban a borzalmas dobóteljesítményünk döntött. Sajnos már a kenguru bajnokságban sem lehet ilyen teljesítménnyel győzni, nemhogy a másodosztály felsőházában.



Jobban összpontosítottak



Tatabánya (8.)–Szeged KE (5.) 53–56 (11–8, 14–17, 13–17, 15–14)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, rájátszás az 1–9. helyért, 5. forduló. Tatabánya, 50 néző. Vezette: Oláh, Lázár.

Szeged KE: Nagy L., VÁRI 5, TÓTH C. 17, Radócz 8, JÁHNI 16. Csere: KECSKÉS 5, Zsíros 5, Kőházi, Földi.

Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Kiegyenlített küzdelem volt mindvégig a pályán, amit néhány szegedi játékos jobb összpontosításával elkerülhettünk volna.



Szegedi győzelem



MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Törökszentmiklós (12.) 29–27 (16–16)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

MOL-PICK Szeged U20: NAGY – SUNAJKO 9, BÁTKI 4, Dimovics 2, Selmeczi,

SZABÓ 8, BENÁK 4. Csere: Vetési 1, Götz, Csernai, Tóth 1. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Nehezen állt össze a védekezésünk, támadásban nagyrészt a mi akaratunk érvényesült. Sajnos néha elbizonytalanodtunk, ezért nem tudtunk nagyobb különbséggel nyerni. Döntő volt, hogy ellenfelünknél kevesebb technikai hibát vétettünk.



Nem borult a papírforma



KSZSE (13.)–PC-Trade Szeged KKSE (2.) 24–30 (9–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Szeged, Etelka sor, 150 néző. Vezette: Héjjas, Kránitz.

KSZSE: KOTHENCZ – Kónya, Balogh Viv. 4, Balogh Vik. 3, Szűcs B., Csáki 3, Szűcs D. 3. Csere: FODOR (kapus), Karácsonyi, Papp 1, Csoknyai 4 (2), Lukács 2, Hős 1, Szabó 1, Mike 2. Edző: Gaál Adrienn.

PC Trade Szeged KKSE: Nagy – Berta 5, Bató 4/2, Dajka 2, Egervári 2, Bárány 1, Miklós 2. Csere: Mikó 4, Dobó, Speth 1, Zsikó 3, Cseh, Scheffer 5/2, Takács 1. Edző: Vojkovics Gyula.

Gaál Adrienn: – Nem tudtuk borítani a papírformát.

Vojkovics Gyula: – Apróbb hibákat leszámítva jól működött a védekezésünk, és kapusposzton is stabilak voltunk. Ennek köszönhetően sok könnyű gólt tudtunk szerezni, de sok ziccer ki is maradt. Ez az oka, hogy nem arattunk fölényesebb győzelmet.



Bravúros siker



HLKC (11.)–Szent István SE (3.) 24–22 (14–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Horváth, Simó.

HLKC: Dömény-Veress – Török 1, Nagy 5, Szepesi 10, Herceg 3, Lovistyék 3, Székesi 1. Csere: Áncsán, Ádász (kapus), Kandó, Horváth 1, Bálint, Kovács, Blaskovics, Klemm. Edző: Varga József.

Varga József: – Támadásban és védekezésben is több jó egyéni teljesítményünk volt, és csapatszinten is eredményesen működtünk. A kritikus utolsó tíz percet ezúttal átvészeltük, így megérdemelt győzelmet arattunk.



Óriásit küzdöttek



Kunszentmárton (3.)–ContiTech Makói KC (8.) 30–30 (16–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Kunszentmárton, 100 néző. Vezette: Kozma, Panyi.

ContiTech Makói KC: BALÁN –SZILÁGYI 7, LESZKOVÁN 7, PETHEŐ 4, ENDREI 8, Szécsi, VERÉB 1.

Csere: Dani (kapus), Jártass, VIKOR, PETRÁS 3, Dóczi, Zsiga, Sándor. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Öt éve edzősködöm Makón, de ilyen, a makói kézilabdáért ekkorát küzdő játékosok még nem játszottak itt.



46 gólt lőttek



FKSE-Algyő (1.)–Szeghalom (10.) 46–27 (24–13)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Algyő, 80 néző. Vezette: Fogl, Szarvas.

FKSE-Algyő: Dávid D. – FARAGÓ 6, VELKY 8, KOZMA 4, DÁVID ZS. 6, Draxler 5/1, Aracsi 2. Csere: Aradi

(kapus), FEJES 6, Vér 4, Hódi 1, Dankó 1/1, Dudás, Molnár 2/1, Csányi 1. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Egy kellemes szombat délutáni kikapcsolódás volt ez a meccs. A lányok mindig tudnak meglepetést okozni, a legjobb teljesítményt a jobbszélsők nyújtották.



„Úgy játszadoztak szépen..."



Dunakanyar (17.)–HVSC (18.) 10–13 (2–5, 4–3, 1–3, 3–2)

Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15–20. helyért, 1. forduló. Szentendre, 50 néző. Vezette: Köllő, Birri.

HVSC: UJHÁZI (11 védés) –Gundl 2, HAJDÚ 5, Nádasdi Z., TAR 2, VIGH 1, Benkő. Csere: Szabó 2, Barna,

Nádasdi G. 1, Könyves. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Ahogy József Attila írta: „A Duna csak folyt. És mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém."



Szegvári pontok

Szegvár (9.)–Fővárosi Vízművek SK (10.) 7:1 (3095:2946)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 20. forduló.

A szegvári pontszerzők: Vigh (539 fa), Zsibók (538), Rácz (492), Szabó (508), Szabics (514).



Dupla öröm

Floratom Szeged AC Probart II. (1.)–Pénzügyőr SE III. (6.) 17–1

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló (előrehozott mérkőzés). Szeged.

A szegedi győztesek: Kószó I., Lukács, Sipos 4-4, Gazdag 3, a Sipos–Kószó I. és a Gazdag–Lukács páros.



Békési TE (4.)–Floratom Szeged AC Probart II. (1.) 3–15

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló, Békés.

A szegedi győztesek: Gazdag, Lukács, Sipos 4-4, Szemendri 2 és a Szemendri–Lukács páros.