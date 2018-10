Csongrád megye második, harmadik vonala: simán jutott tovább a Hepp-kupában a Kosársuli

107 pontot szereztek. A kék mezes Kosársuli simán továbbjutott a Hepp-kupában. Fotó: Vásárhelyi Kosársuli

Hepp-kupa, 2. forduló. Békés, 50 néző. Vezette: Simon, Fekete.Pavlovics 10, BÉRES 16/3, VAS 31/12, Bálint 6, Perák 5. Csere: Kovács 4, Börcsök 4, Gajics 8, KELEMEN 17/12, Czégel, Rostás 6. Edző: Tóth Tamás.– Nem kockáztattunk a kis teremben, így tartalékosan és felforgatott csapattal játszottunk a lelkes békési csapat ellen. Amiért elutaztunk, azt megoldottuk: a továbbjutás mellett megúsztuk sérülés nélkül a meccset, mindenki kellő percet tudott a pályán tölteni. Több ki- emelkedő egyéni teljesítményünk volt támadásban.Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 1. forduló.KECSKÉS 30, HORVÁTH 17, NAGY 9, Zsíros 8, Kőházi 6. Csere: Boros 2, Ódry 8, Kendl 2, Sükösd, Kovács, Finsztál. Edző: Földi Alexandra.: – Az elmúlt évekhez képest mondhatni egy új felállásban játszottunk, hisz akiknek eddig mellékszerep jutott, azok most vezérekké léptek elő, és sokkal nagyobb teher van a vállukon. Nagyon örültem a győzelemnek, jó így indítani egy szezont, még úgy is, hogy elég sok hibával játszottunk. Örülök, hogy a pályára lépő összes fiatal játékos szépen helytállt. Gratulálok a lányoknak!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Hornyik, Zörgő.KISS O. – Balda 3, NÉMETH 5/2, Dolezsál 3, Tóth 1, John 3/2, Sunajkó 1.Csere: Gera (kapus), VALACZKAI 5, Maróti, Árpási, Sándor 2, Szabó 1, Magyar. Edző: Herbert Gábor.– Először is gratulálok, mind az Ózdnak, mind a mieinknek. Ez egy nagyon kemény, férfias küzdelem volt, az történt, amitől egész héten tartottam, hogy a hibák terén belemegyünk egy adok-kapokba, amelyből bármelyik csapat győztesen kerülhetett volna ki. Azzal tudtunk az Ózd fölé kerekedni, hogy a végig stabil védekezés és bravúros kapusteljesítmény mellé a támadásban az utolsó tíz percre két-három jó teljesítmény járult.Női kézilabda magyar kupa, 2. forduló. Nyíradony, 50 néző. Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K. Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – ZSILÁK 4, LOVISTYÉK 9, Mikó 1, SZEPESI 6, Aracsi 1, Draxler O. 2. Csere: Hernádi (kapus), Draxler D. 1, Kozma 3. Edző: Avar György.– Hosszú út után kevés emberrel játszottunk, de megúsztuk sérülés nélkül. Gratulálok a hazaiaknak a továbbjutáshoz!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Elhardt, Fazekas.PICK Szeged U23: Marczika – Szabó 1, Serfőző, Szilágyi 3, Lőrincz 1, Csányi, Dobay. Csere: Gémes (kapus), Kocsik 4, Bajusz B. 1, Tőkés 3, Csányi 3, Szőke 4, Bagi, Csíki Cs., Csíki R. Edző: Velky Péter.– Az első öt-tíz percet leszámítva nagyon jól védekeztünk, amihez kiváló kapusteljesítmény társult. Támadásban is jól játszottunk, ziccereket, illetve hétmétereseket gyártottunk, viszont ezeknek csak a kis részét tudtuk értékesíteni, ezért maradt szoros a meccs.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Újkígyós, 170 néző. Vezette: Horváth, Simó.Majdán, Perbíró 4, Zágonyi, Héjja 9, Pásztor 1, Hegedűs, Kovács T., Kovács A., Gömöri, Tóth, Felföldi, Losonc 5, Huszák 1, Sebők, Kovács D., Kiss. Játékos-edző: Pásztor István.– Kicsit tartalékosan utaztunk, és meglepő módon egy kemény csapattal találtunk magunkat szembe, ami az első félidőben meg is látszott. Sok ziccert hagytunk ki, a hazai kapusok remekeltek. A második félidőre pontosabbá váltak a támadásaink, és erőnlét terén is jobban bírtuk a végjátékot, ami a javunkra döntött.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Makó, 150 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.BALÁN – PAPP 4, Endrei, HEGYI 4, LESZKOVÁN 4, VÖRÖS 5, VERÉB 4. Csere: SZABÓ (kapus), Zsiga 1, Szécsi, Novák, Petrás 1, Vass, Papp. Edző: Gera Norbert.– Egy nagyon jó ellenféltől kaptunk ki. A második félidőben fegyelmezetten játszottunk, a hét a hat elleni játékba bele-bele hibáztunk. Sok ziccert hagytunk ki. A jó kapusteljesítményünk ellenére sem tudtunk közelebb kerülni a bajnoki cím egyik várományosához.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 11. forduló, előrehozott mérkőzés. Makó, 50 néző. Vezette: Kapás, Palásti.Kádár (kapus), Kiefer 3/1, Nagy 5, Paska 1, Szél 1, Bozsó, Dénes Dom. 2, Dénes Dor. 2, Hadobás 1,Szűcs, Rácz, Antal 6/1. Edző: Szabó Attila.– Mérkőzésről mérkőzésre javul a csapatunk teljesítménye. A bajnokaspiráns, jelenleg a bajnokságot is vezető Gyula ellen néha jó játékkal, de alulmaradtunk. Az ellenfél gyors indításairasajnos nem volt ellenszerünk.Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 2. forduló. Budapest, Szőnyi út, 50 néző. Vezette: Juhász, Kenéz.: Berki 1, Lihotzky, Török, Vidovics. Edző: Csányi László.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 2. forduló. Eger, 50 néző. Vezette: Vogel, Tordai.Ujházi – Rácz-Fodor 1, BENKŐ 4, Szabó, Rácz, Piti, Papp 1. Csere: KÜRTÖSI 1, Pölös, OLÁH 1, Holka, Tomcsik, KERTÉSZ KENYERES, Molnár. Edző: Szabó Tamás.Jól kezdtünk, a második negyed közepéig vezettünk, de utána elkerülhető gólokat kaptunk, és elöl is elkezdett akadozni a gépezet. Két meghatározó játékosom nem állt rendelkezésre, ami meghatározó egy ilyen szűk keretnél, el is fáradtunk a végére. A legfiatalabb játékosainkat dicséret illeti, remekül helytálltak.Balatoni Vasas (4.)–Szentesi TE (8.) 6:2 (2869:2844)Női teke szuperliga, 5. forduló.A szentesi pontszerzők: Bihari (450 fa), Marsi (551).Gyula (7.)–Szegvár (11.) 6:2 (3111:2986)Férfi teke NB I, Keleti csoport, 5. forduló.A szegvári pontszerzők: Puskás(496 fa), Szabics (540).