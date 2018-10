Csongrád megye második, harmadik vonala: szépen menetel a Kosársuli, erősen kezdett a Szeged KE

Menetel a Kosársuli



Vásárhelyi Kosársuli (3.)–Széchenyi Egyetem Győri KC (9.) 101–87 (32–21, 22–26, 27–12, 20–28)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Varga, Reisz, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: MOLNÁR 41/12, PAVLOVICS 6, VARGA 17/9, Bálint 11/3, Vas 3/3. Csere: Perák 3, Kovács 4, Gajics 10, Kelemen, Börcsök, ROSTÁS 6. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Nehéz mérkőzés volt. Béres Nándor vírusos fertőzése miatt hiányzott a csapatból, így a védelmünk helyenként lyukas volt, sok kosarat kaptunk. Ennek ellenére maximálisan elégedett vagyok, hazai meccs lévén nagy nyomás volt rajtunk, bizonyítani akartunk, és mondhatjuk, hogy a két idegenbeli sikert követően itthon feltettük az i-re a pontot. Örülök, hogy a harmadik negyedet megint meg tudtuk nyomni, végrehajtottuk, amit elterveztünk. Molnár Bence extrát játszott, de kiemelném a többieket is Varga Zalántól Rostás Imréig, aki remekül szállt be a végén. A sok eladott labdát és az apró hibákat igyekszünk kijavítani, és hazai környezetben még közönségszórakoztatóbb játékkal előrukkolni.



Erős kezdés



ELTE (12.)–Szeged KE(4.) 61–72 (9–25, 19–11, 17–22, 16–14)

Női amatőr kosárlabda bajnokság, 2. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Stánicz, Gaál.

Szeged KE: NAGY 12/3, KŐHÁZI 16/6, HORVÁTH 11, KECSKÉS 25, Zsíros 2. Csere: Ódry 2, Finsztál, Sükösd 2, Kovács 2. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Erős kezdés után egy nagyon gyenge második negyedet produkáltunk. Ennek a jó kezdésnek, illetve a harmadik negyed fegyelmezett és pörgős játékának köszönhetően sikerült nyernünk. Gratulálok a lányoknak!



Nagybetűs CSAPAT



Mizse KC (10.)–ContiTech FKSE-Algyő (3.) 22–29 (12–17)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Lajosmizse, 100 néző. Vezette: Bába, Horváth.

ContiTech FKSE-Algyő: NAGY M. – Balda 2, Németh 4/1, Sándor, ÁRPÁSI 3, Valaczkai 2, SUNAJKO 10/4. Csere: Gera (kapus), SZABÓ 6, GAZSÓ 1, Temesvári 1, Magyar, Dolezsál, John, Tóth. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Először is köszönöm Prislinger Tibor önzetlen segítségét erre a napra. Másodszor nagy gratuláció jár a nagybetűs CSAPAT-nak, mindenki kivette a részét a sikerből. A második félidei megingásunktól eltekintve az történt a pályán, amire egész héten becsülettel felkészültünk.



55 percig bírták



PC-Trade Szeged KKSE (9.)–Kecskemét (8.) 31–34 (14–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Barna, Kovács.

PC Trade Szeged: Horváth – Miklós 7, Bató 7, Speth 8, Gindeli, Szécsi 4, Takács 4. Csere: Csoknyai, Szabó 1,

Vér, Stachó, Forrás, Kertész, Csanádi. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Büszke vagyok a lányokra, mert 55 percig szinte csere nélkül tudtuk tartani a Kecskemétet.



Dicséret és vereség



Göd (2.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.) 29–25 (14–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Göd, 100 néző. Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – Lovistyék 3, Zsilák 4, Draxler O. 3, Mikó 3, Velky 3, Szepesi 9/3. Csere: Hernádi (kapus), Vér, Draxler D., Gercsó, Aracsi, Kozma. Edző: Avar György.

Avar György: – Németh András dicsérte, hogy szépen jövünk fel, ami jólesett, de sajnos ezért nem adnak pontot. Végig meccsben voltunk, kitűnő első félidő után a végjátékban a Göd bedarált bennünket.



Szoros megyei derbi



Tigrisek Csongrádi KSE (6.)–Pick Szeged U23 (3.) 26–27 (12–14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 4. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Tigrisek Csongrádi KSE: Perbíró, Zvolenszki 9, Németh, Majdán, Héjja 3, Kovács T., Kovács A. 3, Gömöri, Tóth 1,

Losonc 7, Huszák, Hegedűs, Pásztor 3, Kovács D., Sebők. Játékos-edző: Pásztor István.

PICK Szeged U23: Horváth 1 – Nagy 4, Csányi 5, Szabó 3, Becski 1, Szilágyi 3, Lőrincz 4. Csere: Gémes (kapus), Bagi, Kosik 2, Csíki Cs., Bajusz B. 3, Dobay, Tőkés 1, Oltványi. Edző: Velky Péter.

Pásztor István: – Az előjelek nem voltak biztatóak, hiszen három sérültünk volt, de bizakodva álltunk ki egy fiatal és gyors csapat ellen. Az első félidőben nem tudtuk felvenni a Szeged ritmusát, de a szünet után fordítanunk is sikerült. Nem volt elég cserénk, így a végére elfáradtunk, egy-két technikai hiba is közbejött, így a végjtátékban nem tudtunk pontot menteni.

Velky Péter: – Kezdésként jól védekeztünk, abból gyors gólokat tudtunk lőni. A második félidő elején már öt találattal is vezettünk, utána jött egy hullámvölgy. Sokat hibáztunk elöl és hátul is, és az ellenfél átvette a vezetést, három góllal. Összekaptuk magunkat, fordítottunk. A mérkőzés végén ziccert hárítottunk, férfias helytállás volt.



Lejtmenet



ContiTech Makói KC (9.)–Kunszentmárton (7.) 31–33 (19–14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 4. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Nagy, Turóczy.

ContiTech Makói KC: BALÁN – Papp 3, LESZKOVÁN 8, VÖRÖS 7, Hegyi 3, Endrei 3, Veréb 2.

Csere: SZABÓ B. (kapus), Zsiga, Szécsi 2, Novák 1, Papp, Jártass, Szabó R. 2, Kómár. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Ezért a vereségért enyém a felelősség! A hibátlan első húsz perc után nem tudtam megállítani a csapatot a negyvenperces lejtmenetben, ez az én feladatom lett volna.



Közte 21



HLKC (2.)–Makói KC (12.) 36–15 (14–7)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző.

Vezette: Demus, Lengyel.

HLKC: Ádász – Blaskovics 2, Szabó 3, Lukács 2, Balogh 2, Török 7, Becsei 9. Csere: Áncsán, Kovács, Székesi 2, Kandó, Bálint 3, Horváth 6. Edző: Dankó Ervin.

Makói KC: Kádár (kapus), Kiefer, Nagy 1, Paska 2, Szél 2, Dénes Dom. 3, Dénes Dor. 4, Hadobás, Antal 3/1, Balázs. Edző: Szabó Attila.

Dankó Ervin: – A csapatom végig koncentrálva kézilabdázott, aminek nagyon örülök. Sok elemben még fejlődnünk kell, de dolgozunk rajta.

Szabó Attila: – Az első félidőben még a játék minden elemében fel tudtuk venni a versenyt a listavezetővel, a rengeteg kihagyott helyzetünk miatt tudtak a szünetre előnyt kiharcolni. A második félidőre elfáradtak a játékosaim, így az ellenfelünk magabiztos és sajnos nagy gólkülönbségű győzelmet aratott.



Hit nélkül nem megy



PC-Trade Szeged KKSE U22 (9.)–Békéscsaba U21 (4.) 26–31 (14–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza sportcsarnok, 50 néző.

Vezette: Bujdosó, Horváth.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Körmendi – Lukács 2, Baranyi 4, Pördi, Stachó 9, Besenyi 2, Farkasinszky. Csere: Kertész 1, Fejes, Csáki 2, Forrás 1, Csécsei 2, Kovács 3, Molnár. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Lelketlenül, hit nélkül kézilabdáztunk. Nem érdemeltünk győzelmet.



Nehéz győzelem



Gyomaendrőd (11.)–KSZSE (5.) 26–31 (15–16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Kapás, Palásti.

KSZSE: FODOR, Kovalcsik, (kapusok), NAGY 4, Sebestyén, Karácsonyi 2, SZŰCS 7/1, Lipták 2, Csányi 1, Kovács, BOGNÁR 3, Király 3, CSÁKI 7/1, Czifra 1, Fehér 1. Edző: Veres Márton.

Veres Márton: – Egy nagyon nehéz mérkőzésen sikerült elhoznunk a két pontot. Elsősorban saját magunknak tettük nehézzé a találkozót, nem volt ideális a felkészülésünk, sok volt a hiányzó az edzésekről. A hazai csapat kellemetlen játékstílusban kézilabdázott, amire az első félidőben nem tudtunk reagálni. A másodikban rendeztük a sorokat, sikerült megoldani a védekezést, és jöttek a gyors lerohanások. Néhány játékos egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, többeknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy elsődleges a csapatérdek, nem szabad egyénieskedniük.



Kapkodtak a végén



FTC II. (6.)–HVSC (8.) 10–9 (1–3, 2–3, 3–2, 4–1)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 3. forduló. Budapest, Népliget, 50 néző. Vezette: Bene, Ercse.

HVSC: UJHÁZI – JÓZSA 2, Szabó Z. 2, Rácz, Piti, Papp 1, VIGH 3. Csere: Kürtösi 1, Rácz-Fodor, Pölös, Benkő, Holka, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Először tudtunk teljes csapattal kiállni, szerettünk volna nyerni két vereség után. Három negyedig uraltuk a meccset, fegyelmezettek voltunk, majd érthetetlenül elkezdtünk kapkodni, így hibáinkból le tudtak fordulni az ellenfél játékosai. Több mint kétszer annyi ítéletet kapott az ellenfél, mint mi, ez is a Fradit segítette.



Sima siker



OSC II.–Szegedi Férfi Vízilabdacsapat 9–23 (2–6, 3–6, 3–4, 1–7)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 3. forduló.

A szegedi gólszerzők: Boros 5, Palotás 4, Somlai 4, Bicskei 2, Berki 2, Török 2, Vidovics 2, Zsigri 1, Farkas 1.



Döntetlen



Szegvár (11.)–Szank (12.) 4:4 (3095:3122)

Férfi teke NB I, 6. forduló.

A szegvári pontszerzők: Szabó (526 fa), Puskás (548), Szabics (525), Hajdú (524).



Kijött a különbség



Szegedi RSE–Pénzügyőr 3-1 (19, –20, 22, 12)

Férfi röplabda NB II, Közép csoport, 2. forduló.

Szegedi RSE: Bondor, Bitó, Farkas Baráti, Fülöp, Piti, Kiss. Csere: Váradi (libero), Csányi, Bodnár, Inhoff, Honti, Filius, Strezeneczki, Berentés (libero). Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Komoly erőbedobásra késztettek bennünket, de szerencsére a végére kijött a két csapat közti különbség. Nagyon jó érzés volt hosszú idő után ismét Szegeden játszani. Meglepően sokan voltak a mérkőzésen, jó volt látni régi röplabda szurkolókat a csarnokban. Csak úgy van értelme röplabdázni, ha megtudod magad mutatni a hazai közönségnek. Remélem, hogy legközelebb is sokan kilátogatnak.



Erős volt az ellenfél



Szegedi RSE-Nyíregyháza 0–3 (–13, –14, –16)

Női röplabda NB II, Keleti csoport, 2. forduló.

Szegedi RSE: Sipka, Andó, Fürdök, Hűse, Baráth, Köteles, Cseh, Kertai, Kovács-Fiskus, Németh, Molnár, Nagy, Farkas, Szalenko-Tőkés. Vezetőedző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Egy erős Nyíregyházával játszottunk, amelynek nagyon stabil alapjátéka volt. Nagyot küzdöttek a lányok, de nem sikerült azt a jó teljesítményt hoznunk, amit a Kecskémet ellen, így nem tudtuk megnehezíteni az ellenfelünk dolgát.