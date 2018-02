Csongrád megye második, harmadik vonala: szívvel győzött az SZKKSE

Nem jött össze



Bonyhád (12.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 93–90 (23–20, 26–18, 21–28, 23–24)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, 18. forduló. Zomba, 100 néző. Vezette: Lövész, Maár, Reisz.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 11/3, Bálint 4, Varga 16/12, VAS 21/12, Miletics 10, Csere: Pavlovics 4, Béres 10/6, Kun 8/6, Horvát 3/3 Rostás I. 3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Végig hullámzó volt a játék, amiből ismét mi kerültünk ki vesztesen. Voltak nagyon jó periódusai a meccsnek, de a végjátékra túl nagy hátránnyal mentünk, igaz, a hosszabbításért volt még egy labdánk. Sajnálom, hogy nem jött össze.



Elfogytak a végére



BKG DSE (2.)–Szeged KE (3.) 71–52 (21–17, 11–13, 19–14, 20–8)

Női kosárlabda amatőr bajnokság, Zöld csoport, 16. forduló. Szigetszentmiklós, 100 néző. Vezette: Gaál, Pécsi.

Szeged KE: Nagy L. 5/3, Vári 13/6, Tóth C. 2, Radócz 12/6, Jáhni 9. Csere: Zsíros 6, Kőházi 5/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Minden mutatóban jobban teljesített az igen erős játékosanyaggal rendelkező ellenfelünk. Az utolsó negyedre teljesen elfogytunk.



Sokáig jól ment



ContiTech FKSE-Algyő (6.)–Mezőkövesd (1.) 31–33 (16–13)

Férfi kézilabda NB I/B, 16. forduló.

Algyő, 400 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Vancsics 4, Simon 5, Kocsis 5/2, Döme 3, Valaczkai 3, Temesvári 3. Csere: Miklós (kapus), Dolezsál 1, Magyar, Molnár, Velky 5/1, Balda 1, Sándor, Gazsó 1, Ambrus. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Sajnálom a végeredményt, mert hasonló meccset játszottunk, mint Mezőkövesden. Itt is a második félidő 17 percéig tartottuk kontroll alatt a találkozót. Ott következett a piros lapos kiállítás, amely után elvesztettük a kontrollt. A kapusteljesítményünk hagyott kívánnivalót maga után, és a mezőnyjátékosok is sokat hibáztak, ziccereket és büntetőket hagytunk ki.



Csalódás



MOL-PICK Szeged U20 (13.)–DEAC (5.) 23–26 (13–14)

Férfi kézilabda NB I/B, 16. forduló.

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Réti, Szedmák.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy – Sunajko 7, Götz 2, Vetési, Selmeczi, SZABÓ M. 11, Benák. Csere: Szabó B., Marczinka (kapusok), CSERNAI 2, TÓTH 1, Dimovics, Maróti, Szilágyi. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Végtelenül csalódott vagyok, fontos mérkőzést veszítettünk

el, hiába készültünk sokat. Ragyogóan

védekeztünk és hitetlenül támadtunk.

A végjátékban sokat hibáztunk döntetlennél. Néhány belső poszton szereplő játékosom rendre alulmúlja magát.



Szívvel nyerték meg



Göd (5.)–PC-Trade Szeged KKSE (2.) 23–26 (14–11)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

16. forduló. Göd, 200 néző.

Vezette: Horváth, Simó.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Takács 6, Bató 3, Dajka 2/1, Mikó 1, Maláti 3, Miklós 2. Csere: Bárány 1, Speth,

Zsikó 2, Balog, Scheffer 6, Nagy, Balázs. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – A hatodik percben 0–4-et mutatott az eredményjelző, majd kapkodásba ment át a találkozó, amiből mi jöttünk ki rosszabbul. A félidő végére fordult a kocka, könnyű gólokat lőttünk.

A második félidőben a végjátékot sikerült a javunkra fordítani. Büszke vagyok a csapatra, a mérkőzést az óriási szívünkkel és küzdésünkkel nyertük meg, valamint a kapusteljesítményünknek köszönhetően. Ebből a győzelemből lehet építkezni.



Gyenge helyzetkihasználás



Nyíradony (10.)–HLKC (11.) 24–14 (9–9)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

16. forduló. Nyíradony, 100 néző.

Vezette: Budai-Bock, Rácz.

HLKC: Dömény-Veress – Török 2, Nagy 3, Szepesi 3, Herceg, Lovistyék 4, Székesi. Csere: Ádász (kapus), Kandó 1, Horváth 1, Mihajlov, Bálint. Edző: Varga József.

Varga József: – A jó védekezésünkhöz gyenge helyzetkihasználás párosult. Több játékos kiemelkedő teljesítményére lenne szükségünk a sikerhez, ez most elmaradt.



Részsikerek



Eszterházy KFSC (1.)–KSZSE (13.) 32–26 (21–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,

16. forduló. Eger, 200 néző. Vezette: Győr, Hadas.

KSZSE: Kothencz – Kónya, BALOGH VIVIEN 4/2, LUKÁCS 4, DOBÓ 4, Karácsonyi 1, Csoknyai 3. Csere: FODOR (kapus), Papp, Hős, SZABÓ P. 6, Mike 1, Szűcs D. 3 (2), Szűcs B. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – A heti munka és beszélgetés részben elérte célját.



Magabiztos győzelem



ContiTech Makói KC (10.)–Túrkeve (6.) 29–21 (13–10)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

ContiTech Makói KC: BALÁN – SZILÁGYI 9, PAPP 5, SZABÓ, LESZKOVÁN 5, Endrei 2, VERÉB 2. Csere: Dani (kapus), Sándor, Vikor, Petrás, Zsiga 1, Petheő 2, Dóczi, Jártass, Szécsi 3. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – A téli szünetben újabb meghatározó játékos távozott tőlünk, de ez most nem látszott. A győzelmet a lábadozó Hegyi Noelnek és a makói kézilabdás család legfiatalabb tagjának, Veréb Lilinek ajánljuk!



Kiss Olivérnek köszönik



FKSE-Algyő (1.)–Lajosmizse (7.) 35–23 (15–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Molnár, Szenteszki.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – DRAXLER 6, VELKY 5, DÁVID ZS. 3, KOZMA 4, Gercsó 4, ARACSI 5. Csere: Szabadkai (kapus) HÓDI 1, Csányi 2/1, Dankó 1, Fejes 1, Faragó 1, Molnár 1, Simon 1, Reigl. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Az algyői klub egy nagy család. Kiss Olivér, a férficsapat kapitánya felhívta a figyelmünket az öt-egyes védekezésre, amelyet ezúton is köszönünk neki!



Remek védekezés



Makói KC (5.)–Csorvás (3.) 18–23 (7–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Kaló, Mizsák.

Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok), DEBRE- CZENI 4, Nagy 1, Antal, Rózsa 1, KOZSERÁN, DRAXLER R. 9/4, DRAXLER D. 3, Dénes Dor., Szél, Dénes Dom. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Ez a mérkőzés bebizonyította, hogy a télen távozó három meghatározó játékos pótlása időbe telik. A csapat nagy küzdelemben maradt alul a jelentős játékerővel bíró Csorvással szemben. A rövidebb kispad miatt a lányok a mérkőzés utolsó negyedére elfáradtak és az ellenfél ekkor tudta a maga javára fordítani az eredményt.



Közte 12



Mezőtúr–Floratom Szeged AC Probart II. 3–15

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport.

A szegedi győztesek: Lukács (4), Sipos (4), Gazdag (3), Kancsár (2), a Sipos, Gazdag és a Kancsár, Lukács páros.