Csongrád megye második, harmadik vonala: tükörsima Floratom-siker, ezüstérmes a Szeged KE

Gyorsan eldőlt



MEAFC (7.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 104–77 (34–21, 23–13, 27–24, 20–19)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, 16. forduló. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok,

150 néző. Vezette: Jurák, Szilágyi, Major.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 15/3, Bálint 6/3, MOLNÁR 25/6, Vas 13, Gajics 12. Csere: Varga, Horvát, Béres 1, Pavlovics 3, Kun 2. Edző: Utasi Gábor.



Utasi Gábor: – Sajnos az első negyedben eldőlt a találkozó sorsa. Nem tudtunk mit kezdeni ellenfelünk agresszív védekezésével, míg a saját palánkunk alatt rendre lemaradtunk. A második félidőben már kiegyenlített volt a játék, de már későn.



Ezüstérmesek



Szeged KE–ELTE-BEAC-Újbuda 84–39 (29–8, 19–14, 24–4, 12–13)

Női kosárlabda, Dr. Hepp Ferenc Emlék- kupa, elődöntő. Budapest, Városmajor. Vezette: Vida, Gergely, Tóth.

Szeged KE: KŐHÁZI 5, VÁRI 15, Tóth C. 6, RADÓCZ 16, JÁHNI 14. Csere: ZSÍROS 17, Nagy L. 9, Tóth G. 2, Ódry, Finsztál. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.



Csata DSE–Szeged KE 75–67 (23–22, 21–11, 8–16, 23–18)

Női kosárlabda, Dr. Hepp Ferenc Emlék- kupa, döntő. Budapest, Városmajor.

Vezette: Csabai-Kaskötő, Varga-Záray, Nagy.

Szeged KE: Kőházi 1, Vári 5, Tóth C. 6, RADÓCZ 31/3, JÁHNI 20. Csere: Nagy L. 4, Zsíros. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.



Mészárosné Kovács Andrea: – Sérülések miatt kevés hadra fogható játékossal indultunk a négyes döntőre, ennek ellenére a döntőben kiegyenlített mérkőzést játszottunk az öt A csoportból visszalépett játékossal rendelkező ellenfelünkkel. A 39. percben még mi vezettünk 66–64-re, ekkor azonban több bizonyíthatóan hibás ítélet született, amelyek utolsó tőrdöféseknek számítottak a már egyébként is kimerült csapatomnak. Gratulálok a lányoknak, küzdeni akarásuk és teljesítményük a szememben aranyat ér.



Tükörsima siker



Floratom Szeged AC Probart II. (1.)–Kisújszállás (9.) 18–0

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló (előrehozott mérkőzés), Szeged.

A szegedi pontszerzőkk: Kószó I. 4, Kószó A. 4, Lukács 4, Sipos 2, Gazdag 2, a Kószó A., Lukács és a Kószó I., Sipos páros.



Nagyot küzdöttek



Tata–Szegedi RSE 3:1 (23, –21, 19, 18)

Női röplabda NB II, 17. forduló. Tata, Güntner Aréna.

Szegedi RSE: Fürdök, Kádár, Kovács-Fiskus, Kaszás, Cseh, Hűse. Csere: Sipka (libero), Baráth. Edző: Strezeneczki Gyula.



Strezeneczki Gyula: – Tartalékos felállásban érkeztünk, de így is nagyot küzdöttek a lányok. Kevésen múlt az újabb idegenbeli győzelem. Gratulálok a lányoknak a küzdelemhez, a hazaiaknak pedig a győzelemhez!