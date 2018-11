Csongrád megye második, harmadik vonala: túlizgulta a HLKC, 15-tel nyert az KSZSE

Szoros rangadót játszottak. A HLKC végül kikapott Gyulán. Fotó: HLKC

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 9. forduló. Óbuda, Kaszások Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Jurák, Major, Szilágyi.MOLNÁR 22/3, Kovács, Kelemen, BÁLINT 13/3, VAS 19/9. Csere: Béres 2, Pavlovics 9, Börcsök, Varga 14. Edző: Tóth Tamás.– Koncentrált játékkal értünk el bravúrgyőzelmet egy erős ellenfél otthonában. Gratulálok a csapatnak!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Nagy M. – Szabó 3, Németh 6/2, SÁNDOR 3, Tóth, JOHN 6/1, TEMESVÁRI 6.Csere: Valaczkai, Árpási, Dolezsál, Balda 3/2, Magyar. Edző: Herbert Gábor.– Először is gratulálok a Balmazújvárosnak! Az első félidő utolsó tíz percét nagyon elrontottuk, az ott összeszedett hátrányunkat az egész második félidőben próbáltuk ledolgozni, de nem sikerült. Az agresszivitást hiányoltam a védekezésünkből, de férfiként küzdöttek a játékosaink.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Budapest, Soroksári Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Garai, Takács.Horváth – Takács Kitti 1, Zsikó 2, Bató 8/2, Szécsi 3/1, Gindeli 7, Miklós 6.Csere: Cseh (kapus), Csoknyai 1, Kovács 2, Szabó, Vér. Edző: Vojkovics Gyula.– Türelmetlenül és pontatlanul játszottunk. Több volt ebben a mérkőzésben, de sajnos nem tudtuk a saját játékunkat játszani.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Barna, Kovács.Kőhalmi – Szepesi 5/2, Velky 1, Draxler D., Mikó 3, Zsilák 4, Lovistyék 1. Csere: Hernádi (kapus), Gercsó 1, Kozma, Aracsi 2, Vér, Bagi 2/2, Bacsa. Edző: Avar György.– Ennél már minden csak jobb lehet!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Makó, 120 néző. Vezette: Juhász, Szilágyi.Balán – Czirják 2, PAPP 4, LESZKOVÁN 4, Zsiga 1, ENDREI 4, Veréb 1. Csere: Szabó (kapus), Novák 1, HEGYI 5, SZABÓ 2. Edző: Gera Norbert.Marczika – Kurai 1, Kosik 1, Csányi 4, Csíki R. 3, Tőkés 4, Lőrincz 6. Csere: L. Krivokapics (kapus), Józsa 1, Csiki Cs., Bajusz B. 3, Balán 2, Szabó B. 2, Szilágyi 2, Oltványi 1, Becski. Edző: Velky Péter.– A veretlen szegedi csapat ellen tisztességesen helytálltunk. Hiányérzetem van, hiszen kihagyott helyzeteinkből rendre kontragólokat kaptunk. Gratulálok a szegedi fiataloknak, fegyelmezett, ügyes, szimpatikus csapat.– Hullámzóan teljesítettünk. Amikor odafigyeltünk, kiválóan támadtunk és védekeztünk, de hosszabb ideig nem voltunk képesek stabilan kézilabdázni. Sajnos a múltkori jó formánkat nem tudtuk hozni – ez benne van –, ettől függetlenül nyertünk, amihez gratulálok a csapatomnak.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Mezőtúr, 130 néző. Vezette: Kozma, Panyi.– A címvédőhöz tartalékosan érkeztünk, de így is végig jó iramban játszottunk. Idegenben 31 góllal mérkőzést lehet nyerni, de egy-két hullámvölgy megakadályozott minket ebben. A fiatalok jól mutatkoztak be éles mérkőzésen. Örülök, hogy Csongrádról sokan eljöttek nekünk szurkolni, köszönjük a támogatást!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Gyula, 300 néző.Vezette: Szakállas, Varasdi.Ádász – Török 4, Nagy 7, Lukács 5, Szabó 2, Blaskovics 2, Székesi 1. Csere: Áncsán (kapus), Horváth 1, Balogh, Becsei 2, Klemm, Bálint, Kovács. Edző: Dankó Ervin.– A rutin találkozott a fiatalsággal, előbbi győzött. Sokáig nekünk állt a meccs, de nem tudtunk kiegyenlített teljesítményt nyújtani, sok ember túlizgulta a meccset. Végig próbáltam őket nyugtatni, de ki tudja, miért, túl nagy elvárásaik voltak magukkal szemben. Egész héten azt próbáltam bennük erősíteni, hogy ezen a meccsen nem dől el a bajnokság, és most a vereség után is ezt gondolom. Ki kell találnunk, hogy ilyen téthelyzetben miként tudunk sokkal jobban kézilabdázni.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Makó, 40 néző. Vezette: Parádi, Ujhelyi.Kádár, Stefanik (kapusok), Balázs 1, Bozsó, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 4, Hadobás 1, Kiefer 2, Nagy 2, Paska 3, Szél, Szűcs. Edző: Szabó Attila.Fodor, Jakab, Kürti (kapusok), Nagy 3, Sebestyén 7, Karácsonyi 3/1, Szűcs 3, Csányi 6/3, Kovács 3, Fehér, Besenyei 4/2, Lipták. Edző: Veres Márton.– Hétközi mérkőzést még nem játszottunk, az egész napi munka és iskola után a lányok nem voltak koncentráltak. Fáradtan, szétszórtan, enerváltan játszottunk. Főleg támadásban voltunk ötlettelenek, és az idő múlásával ellenfelünk fizikailag is fölénk nőtt.: – Remélhetőleg egy rossz korszak lezárult Mezőtúron, és egy új fejezet nyílik a közös munka során. Több sérült és egyéb okokból hiányzó játékosok nélkül vágtunk neki a mérkőzésnek, amely során végre mindenkinek ugyanaz volt az érdeke: csapatként megszerezni a két pontot. Remélem, a következő mérkőzéseken is megmarad ez az összetartás.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok, 50 néző.Vezette: Kapás, Palásti.: Csanádi, Gyovai, Cseh, Kovács 2, Baranyi 3, Farkasinszki 3, Lantos 3, Tóth, Szöllősi 1, Bognár 1, Zsemberi 2, Lukács 1, Molnár 2, Csáki 1, Fejes 2. Edző: Zsadányi Sándor.– Ezt a mérkőzést minél hamarabb el kell felejtenünk. Csütörtökön kulcsfontosságú derbink lesz Kisvárdán, arra kell koncentrálnunk.Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 7. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Pásztor, Kádár.Molnár – Mekkel 1, Lihotzky 2, Palotás, Boros 5, Somlai 1, Blank. Csere: Katona (kapus), Szedmák 5, Berki, Börcsök, Farkas, Török A. 1, Vidovics. Edző: Csányi László.– Elégedett voltam a meccsel, több fiatal is szerepet kapott. Magabiztosan nyertünk, Szedmák ismét remekül szállt be a padról, Mekkel kezdhetett, a fiatal Katona pedig végigvédte az utolsó negyedet. Ez is építi a jövőnket.Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 7. forduló. Szolnok, 50 néző. Vezette: Vörös, Berki.UJHÁZI – Kürtösi, RÁCZ-FODOR 3, Szabó 3, RÁCZ 3, Benkő 1, Vigh 2. Csere: MOLNÁR (kapus), PÖLÖS 1, Kertész, Kősasvári, Holka 1, Oláh, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.– Megtört a jég. Közvetlen riválisunk ellen remekül kezdtünk, az előnyünket jól tartottuk. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki átérezte a meccs fontosságát, stabil védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel szereztük meg a bajnoki pontokat. Jön egy újabb ki-ki meccs, remélem, hasonlóan alakul.Női teke szuperliga, 9. forduló.A szentesi pontszerzők: Katona (453 fa), Marsi (518 fa).Férfi teke NB I, Keleti csoport, 10. forduló.A szegvári pontszerzők: Szabó (544 fa), Puskás (529 fa), Rácz (525 fa), Fuvó (505 fa), Hajdú (514 fa), Szabics (543 fa).Szegedi Vízmű (7.) 5–3 (1–0, 3–1, 1–2)Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 3. forduló. Székesfehérvár, 110 néző. Vezette: Varjú, Mayer, Márkus.Szalai – Borsos, Maslac, Hajdú (2), Rózsahegyi 1, Varga D. 2 (1). Csere: Annus, Láng Cs., Balázs, Farkas A., Korom – Becsei, Bozóki, Lőrincz, Wehli. Edző: Prakab Gábor.– A kapusteljesítmény kiváló volt Szalai Ákos részéről, és rajta kívül is többen jól játszottak, ám kondiban nem bírtuk végig a bajnokit. Csak két teljes sorral játszottunk, ezt kihasználták a hazaiak, ennyivel jobbak voltak. Megvoltak a helyzeteink, és mindenki kihozta magából, ami benne van, ennek örülhetünk.