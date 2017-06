Csongrád megyei játékosok is bemutatkoznak az Európa-ligában

Batik Bence a Fradiban játszik. Fotó: csakfoci.hu

Mindhárom, az Európa-ligában érdekelt magyar labdarúgócsapat megkezdi ma szereplését. Már a selejtező első fordulójában érdekeltek: a Vasas az izraeli Beitar Jeruzsálem vendége lesz, a Ferencváros a lett FK Jelgavát fogadja 18.45-től, míg a Videoton a máltai Balzan ellen lép pályára Felcsúton 20.45-től. Bár előfordul, hogy a magyar együttesek már az augusztust sem érik meg a nemzetközi porondon, az első körben mindháromnak jó esélye van a továbbjutásra.A Vasas dolga a legnehezebb: a Beitar az izraeli futball meghatározó együttese. Nemrég leigazolták Josszi Benajunt, aki fénykorában az angol Chelsea és Liverpool középpályása volt. Már 37 éves, de így is ő lesz a legnagyobb név a pályán. A piros-kékeknél két Csongrád megyei játékosnak szurkolhatunk: a forráskúti Ádám Martin – aki felkészülési meccsen betalált a Sturm Graz ellen – és a szegedi Szivacski Donát is tagja a keretnek, első európai kupameccsükre készülnek. A sérültek terén nem állnak jól, Berecz, Gaál és az új szerzemény, Benes mellett várhatóan a térdét fájlaló Vaskó sem játszhat. Nézők nem lesznek a lelátón: most lép életbe a Beitar korábbi zárt kapus büntetése.

A Ferencvárosban két éve éppen akkor sérült meg Batik Bence, amikor az Európa-ligára készült a csapat. A szegedi védő azóta rengeteget küzdött, hogy visszatérhessen a pályára, és a felkészülés során mind a kétszer a kezdőcsapatban számított rá Thomas Doll, az egyiken éppen a Beitart verték 1–0-ra. Mind a hat nyári igazolás bekerült a meccskeretbe (Otigba Kenneth, Bőle Lukács, Fernando Gorriarán, Priskin Tamás, Lovrencsics Balázs, Rui Pedro), viszont kimaradt Bognár István , Oliver Hüsing és Janek Sternberg is. Az FK Jelgava egyébként legszebb napjait éli, 2016-ban megnyerték a lett kupát, emellett először szereztek ezüstöt a jó nevű Virsligában, jelenleg negyedikek a tavaszi–őszi lebonyolítású sorozatban.A Videoton a máltai Balzan ellen bizonyíthat. A fehérvári csapat új edzőjével, Marko Nikoliccsal mind a négy nyári edzőmeccsét megnyerte, még gólt sem kaptak. A Balzan sorozatban harmadszor szerepelhet az Európa-liga selejtezőjében: az előző két évben egyaránt az első körben búcsúzott.A visszavágókat jövő héten rendezik: a Videoton kedden látogat Máltára, míg az FTC és a Vasas csütörtökön lép pályára Lettországban, illetve a budapesti Szusza Ferenc Stadionban.