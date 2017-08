Csongrád megyét 54 szenior sportoló képviseli a vizes vb-n

A sport lényegét jelenítik meg. Ezt szokták mondani a szenior sportolókra, és ezzel nem is lehet vitatkozni: le a kalappal azok előtt, akik akár nyugdíjas korban is rendszeresen és versenyszerűen sportolnak. Ők már bajnokok a részvétellel is, az eredmény sokadlagos tényező.



Ezt bizonyítja majd a ma kezdődő masters vizes világbajnokság, amelyet az elit kategóriához hasonlóan Magyarországon rendeznek. Közel 12 ezer résztvevő bizonyítja majd, hogy a kor nem akadály, ha valaki egészséges és sportos életmódot akar folytatni.



Az új rekordot jelentő létszámot 500 szinkronúszó, 300 műugró, 7000 úszó, 1500 nyílt vízi úszó és 120 vízilabdacsapat hozta össze. Köztük pedig bőven akadnak Csongrád megyeiek: régiónkat 54 sportoló képviseli.



A legnagyobb érdeklődés természetesen a Millennium nevű férfi vízilabdacsapatot övezi, hiszen a Kemény-legényekként elhíresült, háromszoros olimpiai bajnok magyar válogatott tagjai is összeálltak a tornára. Szegedi részről Fodor Rajmundot és Molnár Tamást is újra láthatjuk játszani.



A Millennium minden mérkőzését élőben közvetíti a DigiSport 2, az első találkozó ma 19 órakor kezdődik, az ellenfél a Galatasaray lesz, és a törököknél is van helyi kötődés, hiszen az exszegedi trénert, Vincze Balázst is „leigazolták". A férfiak mezőnyében van még egy megyei kötődés, hiszen a 70 éven felüliek kategóriájában a Blue Thunder csapatában szerepel a Szegedet LEN-kupa-sikerre vezető Kásás Zoltán.



Egykori világ- és Európa-bajnok női válogatott pólósok is összeállnak a Budakalász együttesében, itt pedig a szentesi Győri Eszter is helyet kapott. Ebben a csapatban is van egyéb regionális kötődés, hiszen Stieber Mercédesz és Drávucz Rita is kerettag, mindketten négy szezonon át voltak a Szentes erősségei, utóbbi pólós pedig egy idény erejéig Szegeden is megfordult.



A nyílt vízi és medencés úszóknál lesz még Csongrád megyei érdekeltség, hiszen a Szentesi Delfin ESC 18, a Szegedi Deres Szenior és Tömegsport SE 16, a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó és Vízilabda Club 14, a Csongrádi Senior ÚSC pedig 3 sportolóval képviselteti magát. 51 úszónak lehet tehát szurkolni, közülük a legismertebb a szegedi Bánki Horváth Béla.



Ő ugyanis az egész magyar küldöttség legidősebb versenyzője, 96 esztendősen áll rajthoz öt számban, és öt érem tőle biztosra is vehető, hiszen az egyik futamban lesz két induló a korosztályában, a többin egyedüliként vállalta, hogy ilyen idősen leússza a távokat egy vb-n – ehhez persze szintidőt is teljesítenie kellett.



Béla bácsinak – így szólítják az uszodában is – nem akármilyen eredménysora van: világbajnokságokon eddig 15 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzérmet nyert egyéni számokban, illetve 1 világrekordot és 19 Európa-csúcsot ért el, emellett 70-szeres magyar bajnok.



A legnagyobb megyei küldöttséget biztosító szentesiek közül Venczel Kincsőnek van esélye érmet szerezni, különösen 200 méter pillangón várnak tőle dobogós helyezést. A mi szemünkben persze minden eredmény arannyal ér fel, hiszen ezek a sportolók az indulásukkal példaképpé válnak. Büszkék lehetünk rájuk! A masters vb Csongrád megyei érdekeltségű úszószámai és versenyzői, nyílt vízi úszás



Nők, 3000 méter, 60–64 éves korosztály: Lekrinszki Éva (Csongrádi Senior ÚSC), 50–59: Kováts Ildikó (Szegedi Deres Szenior és Tömegsport SE), Palásti Anna (Csongrád), 40–44: Venczel Kincső (Szentesi Delfin ESC), 35–39: Wéber Wanda (Hódmezővásárhelyi Senior Úszó és Vízilabda Club), 25–29: Sallai Ágnes (HSÚVC).



Férfiak, 3000 méter, 75–79: Melkuhn Dezső (Szentes), Priboj István (Csongrád), 65–69: Dobcsányi János (Szeged), Ferencz Ferenc Attila (Szeged), Kecskés István (Szeged), 60–64: Tóth László Gyula (HSÚVC), 50–54: Czakó László (Szeged), Kiss Csaba (Szentes), Stefán Gábor (Szeged), 45–49: Vas Balázs (Szeged), 35–39: Grundtner Marcell (HSÚVC).



Medencés úszás



Nők,



50 m gyors, 35–39 éves korosztály: Wéber Wanda, 25–29: Sallai Krisztina (HSÚVC).



800 m gyors, 60–64: Virágos Éva (Szentes).



50 m hát, 65–59: Demeter Attiláné Zsuzsanna (Szentes), 60–64: Virágos Éva, 50–54: Talinga Ildikó (Szentes), 35–39: Wéber Wanda.



100 m hát, 65–69: Palásti Katalin (Szentes), 25–29: Sallai Ágnes, Vincze Krisztina (HSÚVC).



200 m hát, 25–29: Sallai Ágnes, Vincze Krisztina.



50 m mell, 60–64: Pólyáné Téli Éva (Szentes), 55–59: Tarta Eleonora (Szentes), 50–54: Talinga Ildikó, 35–39: Wéber Wanda, Rozgonyi Eszter (Szentes), Nagy Enikő (HSÚVC), 25–29: Csikós Annamária (HSÚVC).



100 m mell, 60–64: Pólyáné Téli Éva, 55-59: Tarta Eleonora, 35-39: Nagy Enikő, 25–29: Csikós Annamária.



200 m mell, 60–64: Pólyáné Téli Éva, 35–39: Nagy Enikő, Gedó Andrea (Szeged), 25–29: Csikós Annamária.



50 m pillangó, 35–39: Wéber Wanda, 25–29: Csikós Annamária, Galgóczi Krisztina (HSÚVC).



100 m pillangó, 60–64: Pólyáné Téli Éva, 40–44: Venczel Kincső.



200 m pillangó, 70–74: Bocskay Zsófia (Szentes), 65–69: Virágos Ilona (Szentes), 60–64: Pólyáné Téli Éva, 40–44: Venczel Kincső.



200 m vegyes, 40–44: Venczel Kincső, 35–39: Nagy Enikő, 25–29: Csikós Annamária.



400 m vegyes, 65–69: Virágos Ilona, 40–44: Venczel Kincső.



4×50 m gyors, 120–159 éves összesített korosztály: HSÚVC (Sallai K., Sallai Á., Galgóczi, Kőhegyi-Kis Ágnes).



4×50 m vegyes, 200–239: Szentes (Rozgonyi, Pólyáné Téli, Virágos, Venczel), 100–119: HSÚVC (Sallai, Galgóczi, Sallai, Csikós).



Férfiak,



50 m gyors, 65–69: Borzi Miklós (Szentes), 50–54: Czakó László (Szeged), 45–49: Horgos Szilárd (Szentes), Kiss Csaba (Szeged), 40–44: Nagy László (HSÚVC).



100 m gyors, 65–69: Borzi Miklós, 50–54: Czakó László, 45–49: Horgos Szilárd, Seres László (Szeged), 40–44: Nagy László.



200 m gyors, 65–69: Borzi Miklós.



400 m gyors, 65–69: Borzi Miklós.



800 m gyors, 75–79: Melkuhn Dezső, 60–64: Tóth László Gyula.



50 m hát, 95–99: Bánki Horváth Béla (Szeged), 75–79: Kanyó Ádám Botond (Szeged), 55–59: Lisetchi Mihail (Szentes), 50–54: Csernus Zoltán (Szeged), 45–49: Simon Tamás (Szentes).



100 m hát, 95–99: Bánki Horváth Béla, 75–79: Kanyó Ádám Botond, 55–59: Lisetchi Mihail, 50–54: Csernus Zoltán.



200 m hát, 95–99: Bánki Horváth Béla.



50 m mell, 95–99: Bánki Horváth Béla, 65–69: Gyenes András (Szeged), Kecskés István, 55–59: Tarnai László (Szeged), 50–54: Sallai Zsolt (HSÚVC), Czakó László, 45–49: Seres László, 35–39: Németh Csongor (HSÚVC), 25–29: Szabó Tamás.



100 m mell, 95–99: Bánki Horváth Béla, 65–69: Kecskés István, 55–59: Tarnai László, 45–49: Seres László, 25–29: Szabó Tamás.



200 m mell, 65–69: Kecskés István, 45–49: Seres László, 35–39: Grundtner Marcell.



50 m pillangó, 45–49: Szabó László (Szentes).



100 m pillangó, 50–54: Kiss Csaba (Szentes).



200 m pillangó, 75–79: Melkuhn Dezső, 50–54: Kiss Csaba (Szentes).



200 m vegyes, 50–54: Kiss Csaba (Szentes), 45–49: Kiss Csaba (Szeged), 35–39: Nagy Gergely (HSÚVC), Grundtner Marcell.



400 m vegyes, 50–54: Kiss Csaba (Szentes).



4×50 m vegyes, 200–239: Szentes (Horgos, Szabó, Lisetchi, Kiss).



Mix 4x50 m vegyes, 240–279: Szentes „B" (Póláyné Téli, Borzi, Kovács Attila, Virágos), 160–199: Szentes „A" (Lisetchi, Rozgonyi, Venczel, Kiss).