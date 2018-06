Csúcsra jártak a tapsolórudak: az FK 1899 Szeged volt a vendégünk a Délmagyarország-Hági szurkolói klubban

Folyamatosan érkeztek ütörtö este a gyerekek a Délmagyarország–Hági szurkolói klubba: az FK 1899 Szeged maximálisan eleget tett meghívásunknak, és huszonegy játékossal épviseltette magát az Argentína–Horvátország találkozón. Hab a tortán: a gyerekeket a szülő is elkísérté , így szinte teljes telt ház előtt indult a mérkőzés.Már a kezdés előtt úcsra jártak a tapsolórudak: a gyerekek olyan hangzavart csináltak a Hági Udvar fedett részén, hogy azt a vuvuzelázó vb-szurkoló is megirigyelté volna Oroszországban. Az este díszvendége Kiss Zsolt háromszoros magyar bajnok kosárlabdázó, a Naturtex-SZTE-Szedeá edzője volt, aki idén bajnoki címig vezette a Szedeá U20-as korosztályát. A Kolti becenevű szakember a futballt is szereti – aki látta már kispályázni, tudja, lábbal is kiválóan bánik a labdával –, a kezdés előtt 2–1-es argentin sikert tippelt. Egyrészt azért, mert valóban ezt az eredményt várta, másrészt pedig kisfia, Marci miatt, aki Messi-mezben érkezett a klubba, így nem mert mást tippelni az apukája...Az FK-s gyerekeken szintén ott feszített az argentin zseni neve, a többség egyértelműen neki és az argentinoknak szurkolt. Az U11-es és U9-es korosztály tagjai egyébként a Bozsik-programban futballoznak, az idősebbek a régiós bajnokságban léptek pályára a szezonban.



A szurkolói klubunkban csütörtökön Dávid Ádám, Dávid Ákos, Siklósi Endre, Veres Dominika, Balatonyi Martin, Farkas Levente, Aradi Zalán, ékes-Szabó Balázs, Wodala Benjámin, Laczkó Zsombor, Garamvölgyi Donát, Vér Ádám, Gombos Bence, Kiss Brúnó Algernon, Ifkovics Viktor, Molnár Bálint, Ale Sándor, Szakál Botond, Pap Áron, Vadkerti Vince és Karai Zolta (!) bűvölte eredményesen a tapsolórudakat.

Boldizsár Bálint, az FK U11 edzője



– ét éve foglalkozom a gyerekekkel, akik özött több testvérpár akad, így kiváló özösséget alkotnak. A szezonban kipróbáltam magam felnőttedző ént a megyeegyes FK-nál – azt is szerettem, ahogyan a gyerekekkel is remek élmény dolgozni. Náluk nem az eredmény a lényeg, ebben a korosztályban még nem is jegyzik, hanem a játé , annak szeretete számít.