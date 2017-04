Czibolya Árpád a forduló gólvadásza

1–0, 1–2, 3–2, 3–4. Kaotikus volt a megyekettes bajnokságban lejátszott Kiszombor–Tömörkény meccs, amelynek végén a vendégek örülhettek.



A mindent eldöntő gólt a 27 éves Czibolya Árpád szerezte a 90. percben, ez a második volt neki a találkozón.



– Az első találatomnál totojázott a védő, akit leszereltem a félpályánál, utána elgurítottam a kapus mellett a labdát. Sajnos figyelmetlenek voltunk, mind a három gólt gyorsan elvégzett szabadrúgás után kaptuk, így a végén izgulnunk kellett. Az utolsó percben Janó Zsolti indításába tudtam belepöckölni, majd a kapusról elém visszapattanó labdát passzoltam az üres kapuba – mesélte Czibolya, akinek volt még egy gólja, ám azt 0–0-nál les miatt érvénytelenítették.



A Tömörkény a hatodik, de szeretnének előrébb végezni.



– A Délmagyarország sportszerűségi versenyét már kétszer megnyertük, ám most jó lenne a tabellán is nagyot alkotni. Bravúrral még meglehet a dobogó, bár a Zsombó előnye jelenleg kilenc pont. Most a Nagymágocs elleni hétvégi meccsre figyelünk, mert ha nyerünk hazai pályán, megelőzzük őket – fogalmazott az egy csongrádi gázipari cégnél dolgozó, Tömörkényen élő Czibolya, aki 17 meccsen lőtt 17 találatával harmadik a góllövőlistán.