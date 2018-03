Dárdai Pál: Egy magyar játékosnak tizenhat évesen külföldre kell mennie - interjú

Berlinben adott interjút a Délmagyarországnak.

Mártont is meghívták a német válogatottba



Dárdai Pál három fia, Palkó (18), Márton (16) és Bence (12) egyaránt a Herthában játszik, előbbi már a felnőttcsapatban is lehetőséget kapott.



– Bence kemény karakter, nem tud veszíteni, ezt még meg kell tanulnia. Ez a dac bennem is megvan, apuban is megvolt. Szükség van rá ahhoz, hogy vezérfarkas legyél. Marci ugyanolyan alázatos, mint én voltam, ő a többiekhez képest kevesebb genetikát kapott sebességben, de nagy játékintelligenciája van. Annak ellenére meghívták az U16-os német válogatottba, hogy még nincs meg a papírja. Palkó már kettős állampolgár, ő épp az U19-es német csapat edzésén sérült meg, emiatt pár hetet ki kell hagynia. Megvan a tehetségük, de közel sem biztos, hogy futballisták lesznek.

Meglestük a Herthát



– A telefonomat már nem veszem fel újságíróknak, ha így tennék, vége lenne az életemnek. A németek az edzések végén és a sajtótájékoztatón kérdezhetnek, önöknek a távolság miatt nincs meg ez a lehetőségük. Éppen ezért ha valaki megtisztel azzal, hogy elutazik Berlinbe, arra szakítok időt. Ezeket a beszélgetéseket visszaolvasom, ezek valóban az én szavaim. Amiket lelopnak innen-onnan, azoknál sok a ferdítés.– Sokan valamiféle celebet akarnak csinálni belőlem, pedig az biztosan nem vagyok, a futballért dolgozom. Engem nem lehet lefotózni az éjszakában, egész héten melegítőben vagyok, akkor öltözöm át, ha meg kell jelennem valahol. Ám azt látom, legtöbbször annyi a lényeg, hogy kattintsanak az olvasók, erre pedig úgy néz ki, alkalmas a nevem. Sok hír, ami rólam szól, kacsa vagy félrefordítás.– Ez hozzátartozik ehhez a világhoz. Enyhítek a nyomáson, ami a csapatot éri, a szezonban jut belőle bőven. Fiatalítottam, sok tehetséget integráltam. Van egy utunk, amin haladunk, ezen gödrök is akadnak. Mindent megteszek, hogy a játékosok ne találjanak kifogást, most lecseréltettem a teljes gyepszőnyeget. „Lyukas a cipőm, puha a labda" – ha ezeket megelőzöd, a labdarúgónak muszáj teljesítenie. A csapatom nem gyors, nincsenek benne világklasszisok, de a labdakezelés gyorsasága, a betanított akciók, a játék forgatása, a területek kiürítése megy. Ha rossz a pálya, és több idő átvenni a labdát, azzal borul a rendszer.– Nem, bár a pályaedzőim mindig hívnak. Nincs értelme kimennem, az emberek ilyenkor „megesznek", kérdezgetnek, közös fotót csinálnak, ez lefáraszt. Épp elég kimerítő egy napom, az este már legyen a családé, pihenésé.– Otthon másmilyen a futball, más automatizmusokra épül a közeg. Sokat nem akarok róla beszélni, mert nem élek benne, nem az én dolgom, nem akarok senkit megbántani. Nekem a Hertha számít, ahol rám bíztak egy hatalmas vagyont, amiért felelnem kell. Ez most egy nehezebb év, de benne van a kiugrás lehetősége.– Fiatalokat építettünk be, összeállt egy elképzelés a stábnál, így ha jól sikerül a felkészülés, és nem sérül meg senki, a következő szezonban másféle céljaink lehetnek. Nem csak a fiatalításról és a kiesés elkerüléséről beszélek majd, magamat is nyomás alá helyezem.– A miénk egy nagyváros kis csapattal. Egy nagy csapathoz pénz kell, na, az itt nincs. Törzsszurkolóink, a Herthanerek harmincháromezren lehetnek, a többiekkel egészül ki a szám negyven-, negyvenötezerre. Attól is sok függ, ki az ellenfél, őket mennyien kísérik el. Ezért szeretne a Hertha egy új, ötvenötezres stadiont felhúzni a mostani mellé, az csurig lenne. Ha ez felépül, ki kell alakítani egy szurkolói kultúrát. Annak idején a válogatottnál megkértem a magyar szurkolókat, meccs közben ne pfujolják a csapatot, mert az öngól. Ebből lett egy nagyon klassz dolog. Bernd Storcknál ez nem jött össze, a csapat ellen fordultak a nézők, ami megöli az egészet. Ha kész lesz a stadionunk, le kell ülni a szurkolókkal ezt megbeszélni. A meccs végén számon lehet kérni bárkit, de közben nem szabad. Brémában ez a kultúra működik, rengeteg pontot köszönhet ennek a Werder.– Ha már így alakult, ő járt a legjobban. Az osztrákokkal nagy esélye van kijutni egy világversenyre, tapasztalatot gyűjt. Aztán ha eljön a pillanat, miért ne lehetne ő az egyik fontos pozícióban a magyar válogatottnál?– Ez egy ismerkedés lesz, semmilyen következtetést nem szabad levonni belőle. Amikor elvállaltam a válogatottat, elővettem a laptopot, elkezdtem tervezni, mert tudtam, mire vállalkozom. Apu még élt, kiabált velem, hogy nem vagyok normális, ebben a feleségem is egyetértett vele. Két meccs után viszont már látták, hogy a játékosok mindent megcsinálnak a pályán, mert olyat kértem tőlük, amire képesek. Egy Magyarországon új edzőnél ez nincs így, hallgatnia kell a súgókra, őket viszont jól meg kell válogatnia. Időt kell hagyni a kapitánynak.– Nem akarok kioktatni senkit, de ha kérdeznek, elmondom a véleményem. Egy magyar játékosnak tizenhat évesen külföldre kell mennie, azonosulni ezzel a gyorsabb világgal, akkor megállja a helyét. Minél később kerül ki, annál nehezebb, elég Kleinheisler, Kalmár vagy Stieber pályafutását említeni. Vagy akkor olyan jónak kell lenni, mint Huszti vagy Dzsudzsák, az erős közepes nem elég.– Mondtam az asszonynak, hogy a nyáron még egyszer elveszem feleségül. Úgy néz ki, van kedve hozzá, ezek szerint jól mennek otthon a dolgok.– Két lehetőség van: vagy a partról dobom be a botokat Zamárdiban, vagy ha nincs hal, behajózok a Balaton közepére, és ott pecázok. Emellett az is biztos, hogy tele lesz jó borral a pince. Mindig Pécsre készültem haza, csak annyira rosszul alakult a sorsom a család révén, hogy oda már nem húz vissza semmi, csak fájdalmas emlékek. Tíz évig keresgéltem Zamárdiban egy megfelelő telket, ahol a család letelepedhet. Nem magamnak építettem a nyaralót: én úgy nőttem fel, hogy egy sátorban is ellennék, egy lavór vízben meg tudok fürdeni.– Emlékszem arra a beszélgetésre, a pesti újságírók azt hitték, hülyéskedem. Pedig fél ötkor keltünk apuval, ötkor világosodott, indultunk az erdőbe. Muszáj ilyen korán, különben leszedik a gombát előled. Klassz vargányákat, sárga rókagombát, rosszabb esetben galambgombát találtunk, két órát mozogtunk, kikapcsoltunk. Hazaértünk, és mire lefürödtünk, anyu elkészítette ezekből a reggelit. Apu persze Berlinben is megérezte, hová kell menni, jó orra volt ehhez. Azért óvatosan kell kirándulni, mert sok a háborús terület, csak saját felelősségre mehet bárki az erdőkbe. Egyszer séta közben hirtelen ott hevert mellettem egy kézigránát, azóta nem járok ki. Mondjuk, a vaddisznók ott járkálnak, és olyan hírt még nem hallottam, hogy felrobbant volna közülük egy, mert belebotlott egy bombába, de jobb félni, mint megijedni.