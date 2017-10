Dárdai Pál és a játékosok térdelve tiltakoztak a rasszizmus ellen

A szakvezető és a stáb tagjai a kispad előtt, míg a játékosok a pályán térdeltek le a hazai pályán 2-0-ra elveszett összecsapást megelőzően. "A Hertha BSC állást foglal a tolerancia és a felelősségvállalás mellett. Egy toleráns Berlinért és egy nyitott gondolkodású világért, most és mindörökre!" - áll a klub Twitter-oldalán. "Már nem a 18., hanem a 21. században élünk, de vannak emberek, akik ideológiailag még nem jutottak ilyen messzire. Ha ezzel néhány leckét tudunk adni számukra, az jó" - hangsúlyozta a berliniek német védője, Sebastian Langkamp. A csapatkapitány norvég Per Skjelbred is leszögezte, kiállnak a rasszizmus ellen. "Ilyen módon tudjuk kifejezni, hogy mindig küzdünk a hasonló viselkedés ellen, a csapat és a város egyaránt" - emelte ki a csapat elefántcsontparti támadója, Salomon Kalou.



Hozzátette, a rasszizmus semmilyen eseményen nem lehet jelen "az NFL-ben vagy a labdarúgásban, semmilyen sportban sem". Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szeptember végén nyilvánosan beszélt arról, hogy az észak-amerikai amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő csapatok tulajdonosainak ki kellene rúgniuk azokat a játékosokat, akik a meccsek előtt, a himnusz alatt letérdelnek. A térdelés az előző szezonban kezdett elterjedni a NFL-ben. A színes bőrű játékosok egy része így próbálta kifejezni azt a véleményét, hogy az országban erős rasszizmus tapasztalható.