Debrecenben nyert a Naturtex-SZTE-Szedeák

A Naturtex-SZTE-Szedeák 78–66-ra nyert a DEAC vendégeként a férfi kosárlabda NB I/A csoport új idényének első mérkőzésén. A győztes szegediek, valamint a mezőny legeredményesebb játékosa Marko Boltics volt húsz ponttal, míg klubtársa, Andrija Csirics 18 pontot szerzett.



Andjelko Mandics: – Nagyot küzdöttünk és remekül védekeztünk, 66 ponttal megúsztuk az első bajnokit, ennek nagyon örülök, pláne idegenben. Lilovot jól ismerjük, így remekül ki tudtuk zárni a játékból, de csapaszinten is mindenre figyeltünk. Kontrolláltuk a lepattanókat, ami szintén döntő volt, így az is belefért, hogy a triplák most nem voltak az igaziak, de a büntetőket jól dobtuk, amikor a harmadik negyed végén és a negyedik negyed elején elhúztunk. Az első fordulóban a lényeg a győzelem, és hogy lehet mire építeni. Az első két játékrészben nem kaptuk el a ritmust, de ezen még lehet és kell is javítani.



DEAC–Naturtex-SZTE-Szedeák

66–78

(16–16, 17–19, 15–19, 18–24)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, alapszakasz, 1. forduló. Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Pálla, Frányó, Mészáros.

DEAC: JONES 15, Lilov 12/3, Molnár 13/3, FARKAS 16, Armwood 4.

Csere: Kósa 3/3, Bognár 3, Velkey. Vezetőedző: Berényi Sándor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 20/3, Fortune 9/3, CSIRICS 18/9, Juhos 8, Sulovics 8. Csere: Kovács Á. 10, Wirth 3/3, Vágvölgyi 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Lilov (40. perc), ill. Wirth (38. perc).