Dél-Afrikában alapoznak: az NKM Szeged versenyzői edzőtáborba utaztak

Együtt a kvartett. Hüvös Viktor edző (jobbról a második), Birkás Balázs (balról), Nádas Bence és Kuli István. Fotó: NKM Szeged

Ideális körülmények vártak az NKM Szeged kajakosaira a dél-afrikai edzőtáborban, hiszen ott éppen most kezdődött a nyár – napközben 30 Celsius-fokos hőmérsékletekkel.– Nem lesz okunk panaszra, az biztos, bár nekem nehezebb volt visszarázódni a munkába, hiszen hat hétig nem csináltam semmit – nyilatkozta Nádas Bence , az NKM Szeged világbajnoki bronzérmes kajakosa. – Most már testsúlyban és erőben is ott vagyok, ahol ilyenkor szoktam. Az edzőnk, Hüvös Viktor egy kicsit újított, hogy ne legyen megszokott, monoton a munka – vártam már a kezdést.A dél-afrikai edzőtáborba hétfős csapat utazott el: a szegediek közül Nádas mellett Kuli István és Birkás Balázs is ott van Hüvös Viktor csoportjában.– Az első három nap rosszul- esett, de ez így van rendjén. Az biztos, hogy 11 hónap kemény munkáját három hét alatt nehéz kipihenni, de feltöltődtem. Dél-Afrika nagyon jó része az őszi alapozó munkának, hogy a tavasz gördülékenyebben menjen – mondat Birkás Balázs, az NKM Szeged kétszeres felnőtt világbajnok kajakosa.