Díjak és érmek a szegedi versenyen

Ezek után Szabó Csaba elnök elismerő makettet adott át Szabó Ödönnek és Kovács Szabolcsnak, akik 15 éve, 2003. szeptember 1-jén megalapították a Szatymazi SE cselgáncsszakosztályát, amely azóta is töretlenül fejlődik.

A versenyen öt ország 37 egyesületének közel 500 judokája indult, és a nyolc tatamin folyamatosan küzdöttek a sportolók.



A rendező Szatymazi SE eredményei, elsők: Czékmán Viktória (27 kg), Csabai Zsombor (45 kg), Sipos Dorina (57 kg). Másodikok: Zádori Eszter Panna (38 kg), Makoviczka Gergő (+55 kg), Zádori Bálint (66 kg), Túri Alex (+66 kg). Harmadikok: Sisák Dániel (29 kg), Kiss Máté (32 kg), Raffael Ábrahám (38 kg), Balázs Kevin (42 kg), Butterer Nóra (44 kg), Szekeres Katalin (50 kg), Kőhegyi Fanni (56 kg).



Összesített csapatverseny: 3. Szatymazi SE; Csongrád megyei csapatkupa: 1. Szatymazi SE.

Felkészítők: Szabó Csaba, Katona Pál, Katona Kitti, Guba Levente, Berczeli Ákos.



A Szegedi Judo Iskola SE versenyzőinek eredményei, elsők: Nagy Botond, Sirián Soma, Kósa Réka (mind diák C). Második: Vass Róbert (diák C).