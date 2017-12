Díjazzuk a legjobbakat: ma adjuk át a megyei sportolóknak járó trófeákat

Fellép a 2016-os Fölszállott a páva kategóriagyőztese, a 13 éves, üllési Erdélyi Luca is.

Megint szép éve volt a Csongrád megyei sportolóknak. Számos világ- és hazai eseményről jöttek haza a régió versenyzői arany-, ezüst-, bronzérmekkel, értékes helyezésekkel. Akadtak remek egyéni teljesítmények, kiváló csapatprodukciók, sportszerű jelenetek, visszavonulások és visszatérések.A Délmagyarország napilap sportrovata ezúttal is összeült ezen eredmények és események összegzésére, majd az évek óta partner CE Glass Industries közreműködésével elkészültek a gyönyörű üvegtrófeák is. A szervezés, a mérleg elkészítésének csúcspontja – tegyük hozzá, nem volt könnyű dolgunk a kiválasztásban – pedig ma érkezik el: 18.30-kor zárt körű összejövetelen adjuk át immár 48. alkalommal a szintén évek óta társszervező Hungi Vigadóban a 2017-es év legjobb sportolóinak járó díjakat. A névsor megvan, de a közvélemény majd csak ma este ismerheti meg a világhálón, holnap pedig nyomtatott formában is a díjazottakat.

A műsor színvonalát minden esztendőben igyekszünk vendégek meghívásával emelni – így tettünk most is. A díjátadó izgalmait oldandó fellép a szegedi Forma TSK válogatott kerettag táncos párja, Biri Gábor és Nagy Fruzsina, akik a békéscsabai standard táncok junior korosztályú A országos bajnokságán a harmadik helyen végeztek, de már értek el értékes helyezést a felnőttek között is. Az est vendége és fellépője lesz a 2016-os Fölszállott a páva kategóriagyőztese, a 13 éves, üllési Erdélyi Luca is.Az eseményről lapunk online felületén, a delmagyar.hu oldalon folyamatosan frissülő helyszíni tudósítással jelentkezünk ma kora este.