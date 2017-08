Dmitrij Zsitnyikov megszerezte első szegedi gólját

MOL-Pick Szeged–Vojvodina 34–18 (20–8)

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés, Nagyszentmiklós, 500 néző.

MOL-Pick Szeged: Sego – Pedro 4, Balogh 6/2, Zsitnyikov 1, Zubai 3, Bodó 4, Sigumannsson 1/1. Csere: Sierra, Nagy M. (kapusok), Thiagus Petrus 1, Blazevic, Källman 3, Bánhidi 6, Gorbok 3, Skube 1/1, Buntic, Sostaric 1, Fekete 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 5/4, ill. 1/1.

Kiállítás: 2 perc, ill. –.

Hat percig tudta tartani a lépést a szerb bajnok Vojvodina a MOL-Pick Szeged elleni edzőmeccsen. A találkozó érdekessége volt, hogy a születésnapját ünneplő romániai Nagyszentmiklóson játszott egymással a két kézilabdacsapat. Ismét népes szegedi tábor kísérte el a kedvenceket, így a helyi sportcsarnok lelátójáról érkezett is a buzdítás.Furcsa volt a 12 ezres településen sétálva megállapítani, hogy bizony kevés magyar él már Bartók Béla szülőváro-sában, pedig a kiszombori határtól csak 20 kilométerre fekszik. Talán ezért sem volt teljesen telt ház, pedig a helyi szervezők mindent megtettek a Szeged kiszolgálásáért, a meccs előtt a város polgármestere is fogadta a Pastor-alakulatot.Amint említettük, 6 percig volt pariban az Újvidék, ezután Bodó, Gorbok, Pedro, Zubai és Bánhidi vezérletével kézilabdasuliba íratták be a szerbeket. A félidőben már 12 góllal, 20–8-ra vezetett a Pick. Ez a nagy különbség a remek védekezésnek, a gyors támadásbefejezésnek volt köszönhető.A második 30 percben Sierra hozta az elmúlt szezonban megszokott formáját a kapuban, így tovább nőtt a távolság. Az 51. percben Dmitrij Zsitnyikov megszerezte első Pick Szegedben elért gólját, az orosz irányító lerohanásból volt eredményes, és ezt az Érdi Zsolt vezette B közép hatalmas tapssal jutalmazta.Egyedül Matej Gaber nem játszott, a szlovén beálló pénteken szedett össze egy kisebb sérülést, ezért nem is utazott el.A végére még maradt egy csattanó, a fiatal Nagy Martin időntúli hetest hárított, így 34–18-ra nyerte a Pick a második edzőmeccsét.A csapat csütörtökön Ausztriába utazik, péntektől egy nemzetközi tornán szerepel, majd augusztus 26-án és 27-én Magyarkanizsán tartja a főpróbát. A bajnokság augusztus 30-án a Cegléd elleni hazai bajnokival kezdődik.