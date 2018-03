Dobogóshoz utazik a Naturtex-SZTE-Szedeák

Marko Boltics.

Legutóbbi két mérkőzését idegenben nyerte meg a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Pakson és Jászberényben is győzni tudtak, így már kilenc győzelmet számlál a csapat a bajnokságban. Andjelko Mandics együttesére ma 18 órától egy jóval nehezebb feladat vár: a harmadik helyen álló Körmendhez utaznak.Marko Bolticsékra az erőltetett menet utolsó állomása vár, ami az idegenbeli mérkőzéseket illeti, hiszen január 31-én, a Kecskemét ellen játszottak utoljára itthon, és most is utazniuk kell. A Körmend odahaza imponáló mérleggel bír, saját közönsége előtt tizenegy mérkőzése közül csak egyet, a Paks elleni találkozót veszítette el, ráadásul a legutóbbi fordulóban Szolnokon tudott nyerni egy ponttal a vasi csapat. Ha már az egypontos győzelmek: éppen ennyivel győzött Gasper Potocnik együttese az újszegedi sportcsarnokban december közepén. Hiába szereztek akkor hárman is húsz pontot a Szedeákból, végül vereséget szenvedtek.Az utóbbi időszak körmendi kirándulásai rosszul sikerültek a Szedeáknak: az öt meccsen a legszorosabb eredmény egy tizenhárom pontos vereség volt 2014 áprilisában. Ha úgy triplázik a Naturtex, mint a múlt héten Jászberényben, akkor ennél szorosabb lehet a találkozó, de ehhez szükség lesz olyan extrákra, mint amit Csirics nyújtott egy hete. Ezzel a meccsel véget ér a Szedeák „száműzetése", hiszen jövő szerdán, március 21-én újra az újszegedi sportcsarnokban játszanak Andjelko Mandics tanítványai, ráadásul a Kaposvár elleni találkozót még másik három, szintén hazai meccs követi az alapszakaszban.