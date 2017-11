Dolgoznak az új stadion helyén - fotó

Fotó: Market Zrt.

A Dorozsmai útról csak annyi látható a volt Napfény kemping helyén, hogy egy kerítés mögött konténerek sorakoznak – ám ahogy a képen is látszik, a tereprendezés után bontják a házakat is, azaz: elindult a beruházás. A Szeged–Csanádi Egyházmegye tulajdonát képező létesítményben lesz majd a Szeged 2011-GA NB II-es labdarúgócsapatának otthona, a 8000 fős stadion, illetve sportcsarnok és rendezvényközpont is épül a területre.

A vállalkozó 17 hónapos határidővel készíti el a létesítményt, így az NB II-es csapat várhatóan 2019 márciusától foglalhatja majd el azt. Mint ismert, a csapat edzője, Supka Attila lehetett volna az NB I-es Haladás szakvezetője is, ám Adem Kapic sportigazgatóval egyeztetve, illetve az együttes hosszú távú jövőjét megbeszélve döntött úgy, marad, és már az új stadionban szeretne egy feljutásra esélyes csapatot látni.